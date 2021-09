Leipzig

Er ist 29 Jahre jung, wurde in Braunschweig geboren, lebt sein zehn Jahren im Raum Leipzig/Halle – und ist nun Leipzigs erster „Nachtbürgermeister“: Nils Fischer. Am Mittwoch stellte er sich bei einer Pressekonferenz in der Distillery erstmals der Öffentlichkeit vor. Der Fachbeauftragte für Nachtkultur, wie sein Berufstitel in Gänze lautet, soll ab dem 1. Oktober als Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und dem vergangene Woche gegründeten Nachtrat fungieren.

„Der Nachtrat hat ein Bein in der Szene, der Fachbeauftragte ein Bein in der Verwaltung“, beschreibt Alexandra Vogel vom LiveKommbinat die zukünftige Zusammenarbeit. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke): „Mit dem Fachbeauftragten für Nachtkultur setzt die Stadt Leipzig wichtige Zeichen.“ Einerseits um zu zeigen, welch hohen Stellenwert die Clubkultur hier genieße, andererseits um die großen Herausforderungen für die Szene anzugehen.

Aus 119 Bewerbungen ausgewählt

Fischer wurde in einem zweistufigen Prozess von einer Auswahlkommission bestehend aus unter anderem Jennicke, Anja Jackes vom Kulturamt, Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) und Katrin Gruel vom Werk 2 unter 119 Bewerbungen ausgewählt. Qualifiziert habe ihn vor allem seine berufliche Erfahrung in der Verwaltung: Fischer war seit 2015 für die Stadt Halle tätig. Er freue sich auf seinen ersten Arbeitstag und wolle unter anderem Themen wie bauliche Angelegenheit, den Umzug der Distillery oder Probleme innerhalb von Clubs wie etwa Gleichberechtigung und sexuelle Belästigung angehen, sagte er.

Von Christian Neffe