Leipzig

Nach mehreren Monaten des erneuten Stillstands kann es für Sachsens Clubs endlich wieder losgehen. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaubt ihnen die Öffnung, und das sogar den Forderungen der Branche entsprechend ohne Maske, ohne Abstand und ohne Kapazitätsbeschränkung. Einzige große Auflage: Der Zutritt zur Party ist nur mit 2G-Plus-Nachweis möglich, wer feiern will, muss also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen. Dies entfällt in der Regel, wenn eine Auffrischungsimpfung (Booster) nachgewiesen werden kann.

Öffnung verzögert sich vielerorts

Längst nicht alle Leipziger Clubs legen am bevorstehenden Wochenende los. Viele brauchen nach der langen Schließung und der vergleichsweise kurzfristigen Ankündigung der Öffnung noch Vorbereitungszeit. Einerseits für Aufräumarbeiten und die logistische Planung – andererseits für die Findung und Einarbeitung neuen Personals, nachdem viele Einrichtungen diesbezüglich einen starken Schwund verkraften mussten. Hinzu kommen mancherorts noch laufende Bauarbeiten wie etwa im Elipamanoke. Einige Clubs werden deshalb erst in der zweiten März-Hälfte, andere im April wieder loslegen.

Hier kann gefeiert werden

Und doch gibt es einige, die die Gunst der Stunde nutzen. Schon am Freitag geht es im Darkflower in der Hainstraße 12 los. Der beliebte Treffpunkt der schwarzen Szene öffnet ab 22 Uhr zur Wiedereröffnungsparty, dann soll es Musik aus 21 Jahren Darkflower-Geschichte von vier DJs geben. „Erscheint zahlreich und lasst uns eine unvergessliche Party zusammen erleben“, so die Veranstalter. Am Samstag folgt dann sogleich die „Wiedereröffnungsparty Part 2“.

Ebenfalls am Samstag öffnen sich die Pforten des Skyclubs in der Riesaer Straße 56-64. Von 22 bis 6 Uhr wird getanzt „zu allem, was auf den Teller kommt, und das in traditioneller Fuchsbau Manier“, lautet das Versprechen an die Menge, und das mit einer Mischung aus Feel-Good-Klängen im Wohnzimmer und Musiker härterer Gangart in der Rumpelkammer. Karten gibt es nur an der Abendkasse, nicht geboosterte Gäste können die Teststation in der Nähe noch bis 2 Uhr nutzen.

Zu einer Mischung aus HipHop, House und Techno lädt außerdem der Velvet Club in der Körnerstraße 68 ein. Die Wiedereröffnungsfeier beginnt am Samstag um 23 Uhr, dann legen insgesamt vier DJs auf.

Und auch die Distillery in der Kurt-Eisner-Straße 108a öffnet am Samstag: Dort wird dann zum „Last Re:Opening“ – zur letzten Wiedereröffnung – geladen. Um 23 Uhr geht es los, bis maximal 10 Uhr früh beschallen dann insgesamt sechs DJs die beiden Floors. Achtung: Hier brauchen auch Geboosterte einen tagesaktuellen Schnelltest. Dieser kann zur Not im angrenzenden Testcenter noch bis 2 Uhr gemacht werden, das Team empfiehlt jedoch, sich bereits tagsüber testen zu lassen. Zudem rechnet man mit längeren Wartezeiten aufgrund der Einlasskontrollen.

Party trotz Krieg?

Doch wird angesichts des Krieges in der Ukraine überhaupt Party-Stimmung aufkommen können? „Natürlich, die aktuelle Situation drückt bei uns allen auf die Stimmung“, meint Distillery-Chef Steffen Kache. Letztlich sei es deshalb aber erst recht geboten, einen Raum zu schaffen, an dem man mal abschalten und Gemeinschaftlichkeit erleben könne, um in diesen Zeiten Kraft zu schöpfen. Kunst und Kultur würden helfen, derartige Ereignisse und Veränderungen zu bewältigen. Zudem wolle man am Samstag eine Spendenbox aufstellen – und die Summe dann verdoppeln.

Von CN