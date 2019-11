Comeback einer verlorenen Sammlung im Kunstmuseum Moritzburg

Leipzig

Ein Feuerwerk in pink, blau, grün und gelb setzt schlichte Gläser und pralle Früchte im geschnitzten exotischen Pokal in Szene. Das großartige Stillleben von Ernst Ludwig Kirchner, gemalt 1912, ist kaum bekannt. Das ist kein Wunder.

Das Meisterwerk gehört dem Kunstmuseum in Nagoya, Japan. Dabei funkelte es einst unter den Glanzstücken der klassischen Moderne, die den Ruf der Moritzburg in Halle dank des Gespürs und der geschickten Ankaufspolitik der Direktoren Max Sauerlandt und Alois J. Schardt als renommierten Kunsttempel in ganz Deutschland verbreiteten.

Vieles für immer verloren

Doch 1937 wurde auch dieses Stillleben von den Nationalsozialisten als „entartet“ beschlagnahmt. 147 Werke verschiedener Stilrichtungen, die der Staat gegen Devisen in alle Welt verschleuderte, verlor das Museum bei der perfiden Aktion. 15 Kunstwerke kehrten bis heute dauerhaft nach Halle zurück, viele sind wohl für immer verloren.

Mit 40 Leihgaben aus aller Welt lässt das Museum jetzt die einstige Sammlung wiedererstehen – in der Realität wie digital. Ein Großteil des einstigen Bestands ist temporär im Westflügel der Moritzburg zu sehen. Doch auch die verschollene Kunst wird in einer spektakulären Inszenierung sichtbar gemacht.

Virtual-Reality-Aktion

Der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius hatte 1927 bei einem Wettbewerb des Magistrats von Halle den Entwurf für einen hochmodernen Komplex mit Stadthalle, Kunstmuseum und Sportforum eingereicht. Die visionäre Vorgabe, die ebenso wenig wie andere Beiträge verwirklicht wurde, war ihrer Zeit weit voraus und wurde jetzt in Kooperation mit der Kunsthochschule Halle in einer Virtual-Reality-Aktion umgesetzt, in der die komplette Sammlung erlebbar ist, für die der Kunsttempel einst konzipiert wurde.

So kann der Besucher mit der Simulationsbrille auch die verschollenen Werke sehen, die gewaltige Galerie abschreiten und direkt in die nie geschaffene Welt eintauchen, ohne einen Schritt zu tun.

Prägend für die Atmosphäre

Über die Geschichte der Sammlung hinaus wird in fünf Kabinetten das Schaffen bedeutender Bauhausmeister in den Blickpunkt gerückt. Auf einem aufschlussreichen Atelier-Foto sitzen sie 1925 in Weimar beisammen: Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg Muche und Paul Klee.

Als Lehrer am Bauhaus war Feininger (1871–1955) für die Druckwerkstatt verantwortlich und prägend für die gesamte künstlerische Atmosphäre. Am Ende sollte er derjenige sein, der ohne Bindung durch Lehrverpflichtungen am längsten an der Institution gearbeitet hatte.

In seiner Bauhauszeit brachte er die magische Wirkung seines Lichts stärker mit konstruktivistischen Elementen in Einklang, wie sie in den elf Gemälden der Halle-Serie aufscheinen, die in seinem Atelier im Torturm der Moritzburg entstanden.

Zerbrechliche Kunst

Wassily Kandinsky (1866–1944) galt bei seiner Berufung ans Bauhaus bereits als wichtiger Vertreter der Moderne und Verfechter ungegenständlicher Kunst. Im Ersten Weltkrieg aus Deutschland ausgewiesen, entwickelte er in Kontakt mit der russischen Avantgarde, etwa Malewitsch, eine Synthese von geometrischen und freien Formen, scheinbar im Raum schwebend.

Durch Berührungspunkte mit der Porzellanmanufaktur in St. Petersburg entstanden für Tassen und Teller Entwürfe, die von Kandinskys Übergang von der abstrakten zur geometrischen Improvisation zeugen. Hundert Jahre nach ihrer Entstehung wurden diese Arbeiten, für den Künstler einzigartig, in einer kleinen Edition in Meißen umgesetzt.

Sie werden jetzt in Halle zusammen mit den Entwürfen gezeigt. Oskar Schlemmer (1888–1943), am Bauhaus auch Leiter der Bühnenwerkstatt, steht für die Bestimmung einer neuen Raumsituation, die Untersuchung modellierter Figuren in räumlichen Sphären, was die gezeigten Aquarelle gut nachvollziehbar machen.

Eigener Kosmos

Als jüngster Bauhaus-Meister war Georg Muche (1895–1987), der sich in einer Synthese von geometrisch-abstrakten und gegenständlichen Bildelementen artikulierte, in der Sammlung nie präsent. Jetzt erhellen Leihgaben wie die Komposition mit schwarzer und grüner Form oder das Bild mit dem Gittermotiv seinen künstlerischen Ansatz.

Auf der Suche nach wissenschaftlich begründeter Kunst entwickelte Paul Klee (1897–1940) am Bauhaus eine fundamentale Gestaltungslehre und parallel zur gegenständlichen Welt seinen eigenen Kosmos. Die Realität wurde für ihn zum Symbol des „Urbildlichen“, wie das etwa in der „Phantastischen Flora“ zum Ausdruck kommt.

Die Ausstellung wird begleitet von einem Katalog, der die Sammlungsgeschichte des Kunstmuseums vor dem Hintergrund der Ausstellung tiefgründig ausleuchtet. Bauhaus Meister Moderne. Das Comeback: bis 12. Januar, geöffnet Mo, Di, Do-So 10 bis 18 Uhr; Kunstmuseum Moritzburg Halle

Von Ingrid Leps