Leipzig

„Die stehlen uns die Arbeit.“ Das ist kein Satz, der erst in unseren Tagen erfunden worden wäre. Im August 1893 dient er in den Salinen von Aigues-Mortes, Südfrankreich, als Zündstoff für ein Massaker an italienischen Wanderarbeitern. Der französische Comic-Künstler Baru fängt Hetzjagd und Lynchmorde in dynamischen Schwarz-Weiß-Bildern ein. Die Gesichter: Fratzen der Angst und des Blutrausches. So beginnt „Bella Ciao“, der gerade auf Deutsch erschienene Comic von Baru, der den Gewalt-Exzess als Prolog seinem Comic voranstellt.

73 ist Baru jetzt. Und er hat sich noch etwas vorgenommen für sein Zeichnerleben. „Bella Ciao“ soll nur den Auftakt bilden einer biografisch gefärbten Trilogie, die sich mit der eigenen Herkunft auseinandersetzt, mit dem Gewicht des kulturellen Erbes der Vorfahren, mit Fremdheitserfahrungen und den Mühen und Hindernissen der Assimilation, auch wenn er selbst der zweiten Generation angehört. Als Hervé Barulea wurde er 1947 im lothringischen Thil geboren. Die Mutter Bretonin, der Vater aus Italien eingewandert.

Als Autodidakt zur Comic-Kunst

Außenseiter und raue Arbeitermilieus prägen das Werk Barus, der bis in die 80er Jahre als Sportlehrer arbeitete, ehe er als Autodidakt zur Comic-Kunst fand. Und recht bald über die Grenzen des Comic-Landes Frankreich bekannt wurde. Für einen Manga-Verlag baute er Motive seines „Cours, camerade!“ für den japanischen Markt aus. Es ist auch sein erstes Album, das unter dem Titel „Lauf Kumpel“ bei Carlsen auf Deutsch erschien.

Die Protagonisten werden von rechtsextremen Gewalttätern quer durch Frankreich verfolgt. Es folgte „Der Champion“ über einen aus Algerien stammenden Boxer, dem auch Triumphe im Ring nicht helfen, in Frankreich anerkannt zu werden. Das halbbiografische „Sputnikjahre“ über eine Jugend im Zeichen der Arbeiterkämpfe im kriselnden Lothringen erschien bei Reprodukt auf Deutsch.

Form der Montage

Mit „Bella Ciao“ – für die deutsche Ausgabe hat der kleine Wuppertaler Verlag Edition 52 zugegriffen – bleibt sich Baru thematisch treu, zeichnet sich aber so freimütig wie nie zuvor als Autor in die Geschichte ein. Am Ende, in groben Skizzen, beim Kochen von „Cappelletti in Brühe“ – mit Rezept und einer schönen Prise Selbstironie, wenn die Nudel vom Heiligenschein umflort im Schluss-Panel auftaucht. Der Grat zwischen Tradition und Privat-Folklore ist schmal.

„Bella Ciao“ liest sich nicht so flüssig wie die meisten Vorgänger. Baru montiert, auch stilistisch. Er geht aus vom Pogrom an den italienischen Arbeitern, in schroffer Schwarz-Weiß-Optik gehalten. Blendet dann aber in Farbe über zu einer italienischen Familie in Frankreich, die, maßgeblich getragen von der Debatte zweier Cousins, die jüngere Familiengeschichte reflektiert und Ausgangspunkt ist für erzählerische Zeitsprünge. Biografie und dichterische Freiheit durchdringen sich. Doch die Original-Dokumente der Einbürgerung seines Vaters in den 30er Jahren verankern Barus Biografie fest in der Story.

Auszug aus „Bella Ciao“. Quelle: Baru/Edition 52

In einer der komischsten Erzählstrecken des Bandes lässt Baru zwei italienische Gesandte bei einer Emigranten-Familie im Namen des Duce voller Pathos um Heimkehr werben. Die Mutter durchschaut das Theater: Es geht um nichts anderes als den Militärdienst. Der Sohn flieht derweil durch das Fenster zum Bürgermeister und schreit: „Ich will Franzose sein!“

Raffiniert verdichtet

Baru zeigt beiläufig, wie obsolet bis widersinnig eine auf nationaler Zugehörigkeit beruhende Identität in einem Europa ist, das sich von viel fundamentaleren Konfliktlinien durchfurcht sieht. Die Fronten jener Jahre formieren sich zwischen Faschismus und Kommunismus. Raffiniert verdichtet schlittert die Story vom „Ferienlager des Duce“, aus dem die Knaben im Schwarzhemd zurückkehren in den Spanischen Bürgerkrieg, wo für ihre Überzeugungen auch Italiener gegen Italiener kämpfen. Eine Figur Barus verschmilzt als Zitat mit der ikonischen Fotografie Robert Capas des fallenden Soldaten

Was ist Wahrheit und was ist Legende, was ist persönliche und was ist kollektive Erinnerung? Diese Fragen als Grundlage für Identitätsbildung laufen im Subtext mit. Aufgehängt nicht zuletzt am titelgebenden „Bella Ciao“, das als antifaschistisches Partisanenlied berühmt wurde, aber zuvor bereits als Protestlied von Reispflückerinnen in der Po-Ebene gesungen wurde. Es zieht sich wie ein roter Faden durch den Band, zugleich Familienhymne, an der mitunter trügerische Erinnerungen hängen und sich manches Scharmützel entzündet.

Baru glückt ein erzählerisches Amalgam aus Familien-Biografie und Geschichte, aus Close-up und Totale, aufrüttelndem Schwarz-Weiß und farbigen Erzählstrecken, Fabulierfreude und historischer Einordnung.

Baru: Bella Ciao. Comic. Edition 52; 136 Seiten, 20 Euro

Baru: Bella Ciao. Comic. Edition 52;136 Seiten, 20 Euro Quelle: E-Mail-OZ-JugendE-Mail-OZ-Jugend

Von Dimo Rieß