Comic-Zeichner Mawil zeichnet lieber Fahrräder als Pferde – und erhält den Wilhelm-Busch-Preis

Wer Lucky Luke das Pferd klaut und durch ein Fahrrad ersetzt, hat vor nichts Angst. Könnte man meinen. Der Comic-Zeichner Mawil, 1976 in Berlin als Markus Witzel geboren, hat das vor zwei Jahren in seinem Hommage-Album getan. Dennoch war er „ordentlich eingeschüchtert“, als er vor wenigen Tagen erfuhr, den Wilhelm-Busch-Preis zu erhalten – als erster Zeichner mit Ost-Biografie. Nach Größen wie Loriot, Robert Gernhardt und Ralf König.

Spielt für Sie Wilhelm Buschs Werk eine Rolle?

Wir hatten früher das dicke Wilhelm-Busch-Album vom Kinderbuchverlag Berlin und als Kind habe ich mir ALLES mit Bildern angeguckt und aufgesaugt. Aber ich habe nicht kapiert, dass diese Comics 100 Jahre auf dem Buckel haben. Background und Text waren ziemlich altmodisch, eher Märchenstyle, aber die Zeichnungen fand ich sehr dynamisch.

Der Wilhelm-Busch-Preis ist kein reiner Comic-Preis. Welche Bedeutung hat er für Sie?

Wenn man einen Preis bekommt, den vorher schon Loriot erhielt, ist man auf jeden Fall ordentlich eingeschüchtert. Ich dachte, dafür muss man mindestens 70 Jahre alt sein. Die bisherigen Preisträger zeigen, was im weiten Feld der Zeichnung möglich ist.

Sie sind der erste ostdeutsche Busch-Preis-Gewinner. Spielen die Ost-West-Kategorien noch eine Rolle für Sie?

Kaum, ich hab viele ostige Wessis und westige Ossis getroffen. Aber wenn es um Kindheitserinnerungen geht, dann stößt man wieder drauf. Sie sind sentimental wichtig. Jeder hängt daran. Was im Nachhinein auffällt, wenn man zum Beispiel durch ein Antiquariat stöbert: In der DDR-Mangelwirtschaft waren für Bücher immer genug Papier, Farbe und auch Arbeitskraft da. Gerade bei den Kinderbüchern gab es viel mehr gestalterischen Anspruch fernab des heutigen Rosa-Hellblau-Kommerzes. Ein Kollege meinte , meine Zeichnungen würden ihn an die von Elfriede Binder und Eberhard Binder-Staßfurt erinnern. Ich musste sie erstmal googeln, dabei haben wir viele Bücher von ihnen. Im Moment lese ich mit meinem Sohn meine mühsam rekonstruierte Mosaik-Sammlung. Aber ich hab natürlich auch alle Westcomics gelesen, die den Weg zu uns gefunden hatten. Vor allem die klassischen franko-belgischen Comics haben mich stark beeinflusst.

Dazu zählt Lucky Luke. Sie durften 2019 einen Band zeichnen. Wie kam es dazu?

Zum letzten Heft-Jubiläum hatte der französische Verlag die Idee, Lucky Luke mit zwei Hommage-Bänden im neuen Stil aufzufrischen. Das hat der deutsche Egmont Verlag aufgegriffen. Mein „Lucky Luke sattelt um“ ist inzwischen auch in Norwegen, Schweden, Dänemark, Italien, den Niederlanden und Portugal erschienen und kommt bald in Frankreich raus. Das ist natürlich eine extra große Ehre.

Sie haben Lucky Luke auf das Fahrrad gesetzt, statt in den Pferdesattel. So viel Freiheit war erlaubt?

Ich hab lange etwas gesucht, was mich persönlich begeistert. Für den Lizenzgeber mussten ein paar Schimpfwörter im Saloon dran glauben – schließlich ist es eine Familienserie. Aber sonst lief alles sehr entspannt. Mein Lucky Luke sieht nicht annähernd so elegant aus wie der von Morris, aber ich habe versucht, die klassische Mischung von Spannung und Humor beizubehalten.

Fahrräder spielen in Sempés Bildwelten eine Rolle. Sonst sind sie selten im Comic. Gibt es einen Grund?

Viele Zeichner scheuen sich vor Fahrrädern. Sie sind etwas tricky zu zeichnen, wenn man sie nicht von klein auf selbst repariert und kapiert hat. Ich scheue mich eher davor, Pferde zu zeichnen.

Was bedeutet das Fahrrad für Sie?

Ich bin Fahrradlobbyist. Es ist das perfekte Fortbewegungsmittel gerade in der Stadt ohne Benzin, Zulassung und Parkplatznot. Man sieht sofort, was kaputt und selbst zu reparieren ist.

Deutsche Städte tun sich schwer, dem Radverkehr mehr Raum zu geben. Was halten sie von Entwicklung wie den Pop-up-Radwegen bei Ihnen in Berlin?

Im Moment hat das Thema zum Glück wieder mehr Aufmerksamkeit, denn mit dem bisherigen wirtschaftlichen Fokus auf das Auto kann es nicht weitergehen. Schade, dass es erst einen Corona-Lockdown braucht, um größere Radwege zu ermöglichen. Da passiert mir noch viel zu wenig, viel zu langsam. Man kann ja die Autos erst aus der Stadt verdrängen, wenn man auch Alternativen anzubieten hat.

Wie sind Sie als Zeichner von der Corona-Krise betroffen?

Mir ist durch abgesagte Lesungen und Signierstunden die Hälfte meiner üblichen Einnahmen weggebrochen. Ich gebe sonst auch viele Workshops und das gemeinsame Arbeiten fehlt mir sehr. Zwar hat eine Hand voll wirklich engagierter digitaler Festivals stattgefunden, aber das ist nicht das Gleiche. Zugleich genieße ich es, mich mehrere Wochen am Stück ungestört in neue Projekte zu vertiefen.

In Frankreich drohten Comic-Autoren gerade das Comic-Festival in Angoulême zu boykottieren, weil sie ihre Arbeit nicht angemessen honoriert sehen. Müsste sich die Szene auch in Deutschland besser organisieren?

In Frankreich kann man von einem Comic-Business sprechen. Das ist hier deutlich kleiner. Dennoch gibt es in der Regel Honorare für Signierstunden oder Lesungen. Comicfestivals sind bisher eine Ausnahme. Ich sehe aber auch nicht, wo sich mehr Geld abschöpfen ließe. Dazu müssten deutlich mehr Comics verkauft werden. Es gibt aber Organisationen für Comiczeichner wie die Illustratoren-Organisation oder die Comic-Solidarity.

Woran arbeiten Sie gerade?

An einem Kindercomic, circa drei Kinderbüchern und einem CD-Booklet für Sven van Thom.

Von Dimo Rieß