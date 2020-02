Compania Sincara gewinnt letzten Leipziger Bewegungskunstpreis

Leipzig

Das Who-is-Who der freien Leipziger Bühnen hat sich am Samstagabend im Lofft versammelt, um der vorerst letzten Verleihung des Leipziger Bewegungskunstpreises beizuwohnen. Bekommen hat ihn das Theaterkollektiv Compania Sincara für das Maskentheaterstück „Turandot“. Die Abschlussgala selbst wirkt wie ein Brennglas, das die hiesige freie Szene zum Teil recht treffend in einem Abend bündelt. Dabei entstanden ist das ernüchternde Bild einer Selbstbeweihräucherung von schwer zugänglicher Kunst.

Der Abend ist zweigeteilt und beginnt mit einem Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre, in denen der Bewegungskunstpreis verliehen wurde. Die schöne Idee, alle ehemaligen Preisträger noch einmal zu Wort kommen zu lassen, lässt eine familiäre und angesichts des nahenden Endes sentimentale Stimmung aufkommen. Die eine Hälfte der Geehrten sendet Videobotschaften aus der Welt, mal mit künstlerischem Anspruch, mal angenehm persönlich.

Die andere Hälfte der Preisträger hat den Weg nach Leipzig gefunden und wird von den Moderatoren Raschid D. Sidgi und Anne Rab zum kurzen Gespräch nach vorne gebeten. Obwohl man von den beiden Schauspielern sonst Spontanität, Humor und Improvisationstalent gewohnt ist, machen sie ihren Job an diesem Abend unprofessionell. Ernsthafte Vorbereitung – Fehlanzeige. Stattdessen stellen sie den Preisträgern die immer gleichen, ergebnislosen Fragen: „Was führt dich heute her? Hat der Preis etwas für dich verändert? Was machst du grad so?“ Das führt schon beim ersten Gesprächspartner ins Leere, als Regisseur und Doppelpreisträger Christian Hanisch mit einem simplen „Nö“ antwortet, der Preis habe eigentlich nichts verändert.

Was will uns der Autor damit sagen?

Er macht anschließend Gebrauch von den drei Minuten Bühnenzeit, die die Veranstalter jedem Gast zugestehen, um sein Schaffen zu präsentieren. In Hanischs Szene hat Schauspieler Danilo Riedl einen kleinen Roboter auf dem Arm, murmelt ihm unverständliche Dinge zu und zeigt ihm die Bühne. Was der Autor uns damit sagen will, soll sein Geheimnis bleiben. Yoshiko Waki, Preisträgerin 2011, präsentiert in ihren drei Minuten einen augenscheinlichen Nazi, der was von erneuerbaren Energien erzählt und dabei im Tutu über die Bühne tanzt.

Versöhnlich stimmen da die Darbietungen der Sebastian Weber Dance Company mit talentierten Stepptänzern und von Volker Insel, der für das Programm der Gala verantwortlich ist. Er kommt auf die Bühne mit den Worten „Ich möchte nicht so ein Interview führen“ und singt stattdessen seine sehr witzige, umgedichtete Version von „Les Champs-Élysées“ zu „ Bewegungskunstpreis“.

Von der kreativen Kunst zu einem schnöden Bürojob

Bezeichnend ist auch das Gespräch mit dem ersten Gewinner Martin Heering, der verrät, dass er aktuell Verwaltungsdirektor am Theater Junge Generation Dresden ist. Sofort geht arrogantes Gelächter durch den Saal, Moderator Sidgi sagt: „Soll man da Mitleid haben?“ Heering reagiert cool, aber das aufgezwungene Bild des Aussätzigen, der sich weg von der kreativen Kunst einem schnöden Bürojob zugewandt hat, steht im Raum.

Im zweiten Teil des Abends zeigen die drei nominierten Finalisten Ausschnitte aus ihren Stücken. „Die Überflüssigen“ der Gruppe Derweil ist wortloses Maskentheater, das mit simplem Slapstick dem Publikum einige Lacher entlocken kann. Angelika Waniek führt anschließend Teile ihrer Performance „Die zersägte Frau“ vor, in der sie körperlich das Hüpfen eines Balls nachahmt oder einer Waschanlagenbürste beim Drehen zuguckt. Und vom Gewinnerstück „Turandot“ hört das Publikum den Opernklassiker „ Nessun Dorma“ komödiantisch ausgeschmückt.

Elitäre Sphären

Die Laudatio der Jury auf den Sieger bildet den Abschluss des Abends und schwurbelt sich mit intellektuellen Bezügen zur Theaterhistorie in elitäre Sphären. Das Spiel mit Masken erhöhe unsere Ambiguitätstoleranz, wird beispielsweise zitiert. Hier zeigt sich, dass verständlich ungleich zugänglich ist. Die Intention und Aussage der Beteiligten wird klar, nur scheint der Bewegungskunstpreis ein Event von Theaterwissenschaftlern für Theaterwissenschaftler zu sein.

Viele Szenen hinterlassen an diesem Abend Fragezeichen. Dabei sollte innovatives, gut erzähltes Theater sich nicht mit Absicht einem breiteren Publikum verschließen. Vielleicht kehrt der Bewegungskunstpreis ja eines Tages mit einer offeneren und breiteren Ausrichtung zurück.

Von Friederike Ostwald