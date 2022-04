Leipzig

„Bachala“ heißt das dritte Album des in Leipzig-Connewitz lebenden Rappers MCE, das am Freitag erscheint. Darauf verknüpft der Musiker aggressive, treibende Beats sowohl mit Straßen- und Battle-Rap als auch politischen Themen und setzt sich unter anderem mit kritischer Männlichkeit, Verschwörungstheorien und der Stimmung in seinem Stadtteil auseinander. Christian Neffe traf ihn zum Interview.

Der Titel Deines Albums, „Bachala“, bedeutet auf Griechisch so viel wie „Aufstand“. Gegen wen oder was ist es denn ein Aufstand?

Es ist vor allem auf musikalischer Ebene ein Aufstand, schließlich machen wir Straßen-Rap, der versucht, ein bisschen anders zu sein als der Straßen-Rap, der in Deutschland derzeit sonst populär ist. Man kann das Wort aber nicht nur darauf runterbrechen, es lässt sich ja auch mit „Chaos“ übersetzen. Und Chaos ist nun mal generell sehr präsent, sowohl auf dem Album als auch im Leben.

Straßen-Rap mit politischer Haltung

Das Album bietet etwas, das in der deutschen Rap-Landschaft eher selten ist: aggressiven Sound und Texte in Kombination mit expliziten gesellschaftspolitischen Themen.

So selten ist das gar nicht – es ist nur sehr unbekannt. Politischen Rap gibt es schon sehr lange, und auch die Jugend politisiert sich zunehmend, was sich in der Musik widerspiegelt. Es gibt ja auch politischen Rap, der sich selbst als Zecken-Rap oder Roter Rap nennt. Dort sehen wir [MCEs Label 7030 Records] uns aber nicht, sondern ganz klar im Straßen-Rap. Das ist unser Genre, aber eben mit einer deutlichen Haltung. Und ich glaube, das macht uns besonders.

Wie lief die Albumproduktion angesichts der Pandemie ab?

Im ersten Jahr hatte ich sehr viel Zeit, um an Texten zu schreiben. Die Produktion selbst war aber schwierig: Mein Produzent lebt außerhalb von Sachsen, eineinhalb Autostunden von hier. Da konnte ich zeitweise schlicht nicht hinfahren, weil die Musik für mich ein Nebengewerbe ist und das in den ersten Lockdowns nicht reichte, um das Bundesland verlassen zu dürfen. Also viel Stress und Aufwand, aber generell habe ich in der Pandemie mehr Musik gemacht als vorher.

Würdest du sagen, du hast mit diesem Album den Soundtrack für Connewitz abgeliefert?

Mit diesem Album gar nicht so sehr, das war auf früheren Releases gefühlt schon eher der Fall, zum Beispiel auf der „Kiezmische EP“ mit meinem Kollegen Timsline. Klar, unsere Musik kommt aus der Gegend und wird von ihr beeinflusst. Aber ich würde nicht sagen, dass „Bachala“ der Soundtrack für Connewitz ist, sondern dass ich schon ein paar Schritte weitergegangen bin.

Probleme bei der Wohnungssuche

Wie nimmt Du persönlich die Veränderungen im Stadtteil wahr?

Am ehesten bekomme ich das mit, wenn ich mal wieder umziehe und keine Wohnung finde...

Passiert das öfter?

Im Idealfall nicht, zuletzt aber im vergangenen Jahr. Wir wollten eine neue WG gründen und haben neun Monate gebraucht, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Vor vier, fünf Jahren war das noch nicht so. Seitdem hat sich aber eine krasse Dynamik entwickelt, was Neubauten, Sanierungen und Zuzüge betrifft: Es werden fast nur noch Eigentumswohnungen gebaut, und dementsprechend gibt es auch eine neue Schicht, die hierherzieht – der normale Ablauf bei Gentrifizierung.

Du hast Dir auf die Fahnen geschrieben, Connewitz zu repräsentieren – aber wie sehr ist das bei einem derart diversen Stadtteil überhaupt möglich?

Zur Person MCE wurde 1998 geboren und wuchs in der Leipziger Südvorstadt auf, bevor er mit 18 Jahren nach Connewitz zog. 2018 er gründete zusammen mit seinem Musikerkollegen Timsline das Label 7030 Records, wo unter anderem auch DerNoie und L-SURA unter Vertrag stehen. Neben eigener Musik übernimmt ist der 24 Jahre alte Musikwirtschafts-Student auch für das Management innerhalb des Labels verantwortlich.

Klar, die Perspektiven in unseren Texten sind unsere eigenen und die unseres Umfeldes. Es gibt hier genug Menschen, die einen ganz anderen Blickwinkel auf Connewitz haben, ich hatte schon Gespräche mit Menschen, die meinten, sie würden zwar meine Musik cool finden, die aber ein ganz anderes Bild vom Stadtteil haben. Es heißt ja nicht umsonst, Connewitz habe zwei Gesichter: eines tagsüber und eines, das nachts herauskommt.

Und gleichzeitig gibt es viele Vorurteile...

Das sind wir mittlerweile gewohnt, es wird ja schon seit den 90ern negativ über das Viertel berichtet. Von politischer Seite gab es nach der Wende kaum Verständnis für das, was hier eigentlich abging, etwa mit den Menschen, die den kostenlosen Wohnraum nutzen wollten, oder den wöchentlichen Nazi-Angriffen. In den letzten 30 Jahren wurde das von der Politik, vor allem von der sächsischen CDU, einfach nicht gecheckt. Irgendwann wurde daraus „Das ist links – das ist böse.“ Der Stadtteil ist ein Politikum, hier muss nur mal etwas umfallen, und schon schreiben alle darüber.

Der Rapper MCE aus Leipzig-Connewitz veröffentlicht sein drittes Album "Bachala". Quelle: André Kempner

Maske dient dem Selbstschutz

Ist deine Musik diesbezüglich auch ein Ventil?

Absolut – ob nun Unmut über politische Gesamtzustände oder eine Therapie für emotionale Dinge. Es gibt mir immer sehr viel, wenn ich einen Song fertig habe und mich auspowern konnte.

Auf dem ersten Song von „Bachala“ namens „Zieh durch“ heißt es, du seist „lange noch kein Chart-Rapper“. Ist das zumindest das langfristige Ziel?

In den Charts stattzufinden, ist heute ja tatsächlich gar nicht mehr so schwierig, sogar mit der Art von Musik, die wir machen. Es ist nicht unser Ziel Nummer eins, aber ich hab da schon Bock drauf. Auch um, was den Rap betrifft, über den Leipziger Tellerrand hinauszukommen. Denn es gibt leider nur wenige Rapper und Rapperinnen, die es aus der Stadt geschafft haben. Dabei ist Leipzig eine Stadt, die sehr viel zu erzählen hat.

Stellt sich noch die Frage nach deiner Maske: Ein Mittel, um anonym zu bleiben, oder politisches Symbol?

Ein politisches Symbol eigentlich gar nicht. Mich persönlich nervt sie auch oft – nicht nur aus praktischen Gründen, etwa bei Videodrehs, sondern auch aus wirtschaftlichen. Ohne die Maske wäre ich womöglich schon erfolgreicher, weil zum Beispiel der Algorithmus von Instagram Beiträge bevorzugt, bei denen Gesichter zu erkennen sind. Und natürlich ist es auch für einige Menschen abschreckend. Letztlich trage ich die Maske vor allem aus Selbstschutz. Wenn ich mal in anderen Städten unterwegs bin, will ich’s bei meiner Musik nicht riskieren, erkennbar zu sein. Da seh ich traurigerweise einfach keine Sicherheit gegeben.

Von Christian Neffe