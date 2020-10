Leipzig

Schon in der Anmoderation fallen die Worte „irre“ und „Wahnsinn“. Und tatsächlich: Je mehr Musiker man während dieser 44. Leipziger Jazztage sieht, hört und trifft, desto deutlicher spürt man, wie besonders dieser Jahrgang ist. Es grenzt an ein Wunder, wie und dass er überhaupt stattfindet, und auch Qualität und Vielfalt verblüffen.

Viele freie Plätze gibt es in dieser – aber nur der Abstandsregeln wegen. Natürlich ist das Konzert von Conny Bauer mit seinem aktuellen Trio ausverkauft. Aber ausverkauft sieht in diesen Wochen eben anders aus als gewohnt.

Zugeneigt und warmherzig

77 Jahre alt ist der Posaunist inzwischen, und um die 20 Mal hat er während des Leipziger Festivals bereits gastiert. 1976 war er schon dabei beim ersten Jahrgang, damals im ostvorstädtischen Kino Wintergarten. In so manchem Gesicht im Publikum spielt dieses selige Weißt-du-noch. Entsprechend zugeneigt und warmherzig ist der Empfang.

Doch Conny Bauer

Conrad „Conny“ Bauer im UT Connewitz in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

ist weit davon entfernt, sich in retrospektiven Gestern-Gesten zu genügen. Er lebt im Jetzt, arbeitet an der fortgesetzten Perfektionierung seines Spiels und ist aus Prinzip unterwegs als ein Einzelner. So hat er seinen musikalischen Individualstil entwickelt mit Zirkularatmung, Überblastechniken, Mehrstimmigkeit, Obertoneinbeziehung, perkussiver Geräuscherzeugung …, was er alles wie beiläufig nutzt, wenn er das in seine Parforce-Ritte einbezieht.

„Dinge, die sonst niemand macht“

So hat er an der Emanzipation seines Instruments gearbeitet und ihm die Flüssigkeit eines Saxofons antrainiert. So hat er gegen Mauern im Kopf angespielt und mit dafür gesorgt, dass Musiker von anderswo ins umzäunte Land kommen und hier die Horizonte weiten. Als „Conradismen“ hat der amerikanische Publizist John Corbett diese „Dinge, sie sonst niemand macht“, auf den Punkt gebracht.

Matthias und Conrad Bauer im Connewitz in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Und immer noch und wieder anders überzeugt Conny Bauer. Auch mit seinem neuen Trio. Er ist kein Mann der vielen Worte, ist stattdessen einfach da und spielt mit seinem Bruder Matthias Bauer und dem Norweger Dag Magnus Narvesen ein langes Set, in dem jeder seine Qualitäten zeigen kann, in dem es aber vor allem um diese überzeugenden Trio-Diskurse geht, wie sie Bauer in dieser Besetzung mit Bass und Schlagzeug auch schon im deutsch-deutschen Trio mit Peter Kowald und Baby Sommer oder in Amerika mit William Parker und Hamid Drake zelebriert hat.

Bestens eingespielt

Die Ergebnisse sind schlüssig, transparent, dunkel grundiert und voll tiefer Emotionalität. Der zweite Teil beginnt mit Bauers Solo, das mild und altersweise ins Elegische spielt – doch nur um die Ereignisse bald anzuziehen. Die Band ist dann wieder komplett, erweist sich als bestens eingespielt und vermeidet jede Hermetik. Es ist, als würde eine freie Leinwand Schritt für Schritt mit einem überzeugend sinnlichen Bild gefüllt, dessen Wandlungen man gespannt verfolgt und genießt während der stimmungsvollen Entstehung. Es folgt ausgiebiger, sehr emotionaler Beifall für den Altvorderen dieses Festivals.

Woher zum Wohin

Dann demonstriert der schwedische Tenorsaxofonist Otis Sandsjö mit seinem viele Electronics in Stellung bringenden Quartett eine in die Beine gehende Variante davon, wie die Jazzgegenwart weitergeschrieben werden kann. Die Musiker sind zuhause in der Clubmusik dieser Tage und eröffnen eine ganz neue Form von Dancefloor-Klängen. In Soundschwaden hinein schicken sie treibendes Schlagzeug und satten E-Bass, vor denen ein kraftvolles Saxofon einen Platz erobert. Durch dessen Aufbruch zu neuen Klängen schimmern durchaus traditionelle Elemente. Die formulieren ein Woher zum Wohin und ziehen ein junges Publikum an. Die Geschichte geht weiter.

Von Ulrich Steinmetzger