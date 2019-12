Contemporary Insights will Gegenwartsmusik in Leipzig populär machen

Leipzig

„ Leipzig hat eine beeindruckende musikalische Geschichte und Tradition, aber es hat mich überrascht, dass Gegenwartsmusik hier nur wenig bekannt und selten gespielt wird“, sagt Zachary M. Seely. Der 32-jährige US-Amerikaner zog vor knapp fünf Jahren zum Studieren von New York City nach Leipzig. In seiner Heimatstadt hatte er 2014 gemeinsam mit Michiko Saiki unter dem Namen Contemporary Insights eine Konzertreihe für zeitgenössische klassische Musik kuratiert. „Die Szene für Gegenwartsmusik ist in New York sehr lebendig und vernetzt. Es war immer leicht, gute Musiker zu finden“, erzählt er.

Konzerte von Contemporary Insights im Dezember Am 12. Dezember spielt das Contemporary-Insights-Trio mit Izabela Kałduńska (Geige), Kyubin Hwang (Violoncello) und Michiko Saiki (Klavier) von 19:30 bis 20:30 Uhr in der Kulturnhalle (Connewitzer Str. 6). Das Contemporary-Insights-Duo, bestehend aus Yuri Matsuzaki (Flöte) und Ji Eun Kim (Klarinette), spielt am 19. Dezember von 18:30 bis 19:30 Uhr im Museum der bildenden Künste (Katharinenstr. 10). Ausführliche Informationen zu Veranstaltungen und Ensemble unter:www.contemporaryinsights.org

Neue Musik bisher wenig populär

In Leipzig sieht das anders aus. Als Seely 2015 in die Bach-Stadt kam, um hier in der Meisterklasse von Claus-Steffen Mahnkopf an der Hochschule für Musik und Theater zu studieren, stellte er fest, dass Neue Musik hier weitaus weniger populär als in seiner Heimat ist. Zwar gibt es in Leipzig seit 2016 das der Hochschule angegliederte „Zentrum für Gegenwartsmusik“, doch zeitgenössische Musik sei bei einem breiteren Publikum wenig bekannt und kein fester Bestandteil im eigentlich vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt, sagt Seely. Gemeinsam mit Michiko Saiki, die es für ihre Doktorarbeit ebenfalls nach Leipzig verschlug, will er das ändern – mit Contemporary Insights.

Großes Potenzial in Leipzig

Als Konzertreihe angefangen, hat sich das Projekt inzwischen zu einem Ensemble mit 25 internationalen Musikerinnen und Musikern und 10 Komponisten entwickelt. Contemporary Insights ist seit diesem Jahr auch ein eingetragener Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, dem Leipziger Publikum neue Klangwelten und eben gegenwärtige Einblicke in klassische Musik zu ermöglichen. „Ich sehe in Leipzig ein großes Potenzial“, sagt Dr. Michiko Saiki. „Hier kann noch viel passieren.“ Seit über zehn Jahren beschäftigen sie und Zachary M. Seely sich inzwischen mit zeitgenössischer Musik, worunter die musikalische Avantgarde nach 1945 und deren bis heute andauernde Weiterentwicklung gefasst wird.

Neue Erfahrung und Inspirationsquelle

„Oft sind Leute, die unsere Konzerte zum ersten Mal besuchen, irritiert und können nicht gleich etwas mit unserer Musik anfangen“, erzählt Seely. „Wir verwenden die traditionellen Instrumente, aber spielen sie auf andere Art und Weise“, ergänzt Saiki, die selbst Klavier spielt. Beispielsweise wird die Gitarre mit einem Geigenbogen gespielt oder beim Klavier werden nicht die Tasten, sondern die Saiten im Inneren angeschlagen. Das Ensemble interpretiert in unterschiedlicher Besetzung Stücke zeitgenössischer Komponisten, die auch aus den eigenen Reihen stammen. Zunächst sei die Musik zwar eine neue und unerwartete Erfahrung, aber um einen Zugang zu ihr zu finden, müsse man kein Musikexperte sein, betont Seely. Im Gegenteil, mitunter sei es sogar einfacher, musikalisch unvoreingenommen zu sein und nicht in starren Kategorien zu bewerten. Wer sich auf die neue Klangwelt einlässt, kann sehr davon profitieren. Für Michiko Saiki ist zeitgenössische Musik eine große Inspirationsquelle. „Die Auseinandersetzung mit Gegenwartsmusik lohnt sich und kann das Leben ungemein bereichern“, schwärmt sie. Denn Musik könne weitaus mehr als bloße Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag sein, sondern vielmehr die Kreativität befördern und zum Denken anregen.

Eine Community für Gegenwartsmusik

Mit regelmäßig stattfindenden Konzerten will Contemporary Insights eine Community für Gegenwartsmusik in Leipzig etablieren. Dabei ist dem Verein besonders die Zusammenarbeit mit der Hochschule wichtig, damit Studierende schon früh an Neue Musik herangeführt werden. Auch eine gute Vernetzung mit anderen Initiativen und Verbänden ist angestrebt.

Wer Ensemble und Musik kennenlernen und erleben möchte, hat dazu im Dezember bei zwei Konzerten die Gelegenheit. Contemporary Insights spielen am 12. Dezember in der Kulturnhalle und am 15. Dezember im Museum der Bildenden Künste. Bisherige Konzerte des Ensembles waren gut besucht, das Interesse des Leipziger Publikums scheint also geweckt.

Von Lilly Günthner