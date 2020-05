Ab 1. Juni Kurzarbeit in Leipzigs Kulturbetrieben

Leipzig

Angestellte in Leipzigs kulturellen Eigenbetrieben sollen vom 1. Juni bis zum Saisonende am 15. Juli in Kurzarbeit gehen. Das sagte am Donnerstag Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) auf LVZ-Anfrage. Zuvor war der Plan auf der Pressekonferenz von OBM Jung ( SPD) angedeutet worden. Betroffen davon sind Mitarbeiter in Oper, Gewandhaus, Schauspiel Leipzig und Theater der Jungen Welt.

Keine Kurzarbeit in Museen und Musikschule

Die genauen Rahmenbedingungen würden noch mit den einzelnen Häusern und dem Personalrat der Stadt abgestimmt, so Jennicke. Das sei von Fall zu Fall völlig unterschiedlich. Auch die Frage, wie viele Mitarbeiter jeweils betroffen sind, könne derzeit noch nicht beantwortet werden, sagte Jennicke. Keine Kurzarbeit solle es dagegen in den bereits wieder geöffneten städtischen Museen und der Musikschule geben.

Die von Kurzarbeit betroffenen Angestellten, würden in den sechs Wochen laut Tarifvertrag etwa 90 bis 95 Prozent ihres bisherigen Gehaltes bekommen, so Jennicke weiter. Die Kulturbetriebe würden damit auch von sich aus ein Zeichen setzen wollen, dass sie in den aktuellen Umständen zu Kompromissen bereit seien. Jennicke: „Es geht darum, den Fortbestand der Häuser zu sichern.“

Rahmenbedingungen ändern sich ständig

Das Thema Kurzarbeit steht bereits seit mehreren Wochen auf der Agenda der Stadt. Es trifft auf Rahmenbedingungen, die sich fast im Wochentakt ändern. Noch vor drei Wochen sah es danach aus, dass in Sachsens Theatern und Konzerthäusern komplett der Vorhang fällt – so zumindest die eindeutige Empfehlung von Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU). Die ab Freitag gültigen Lockerungen ziehen ihn zum Teil wieder hoch.

In den Theatern und Konzerthäusern ist in dieser Saison nicht mehr mit einem Normalbetrieb zu rechnen, kleine Veranstaltungen sind mit entsprechendem Hygienekonzept aber wieder möglich. Auch diese am Dienstag bekanntgegebenen Änderungen dürften bei den Details der Kurzarbeits-Regelungen eine Rolle spielen.

Von Jürgen Kleindienst