Tief Xyla hat den Spätsommer rabiat abgewürgt. Doch nicht nur der Dauerregen ist schuld daran, dass sich an diesem Wochenende deutlich weniger Besucher durch die Spinnerei bewegen, als sonst bei den Rundgängen. Denn: Das ist kein Rundgang.

Blick über eine Pfütze auf die Durchfahrtsstraße Herbstrundgang Leipziger Baumwollspinnerei am 26.09.2020 in Leipzig (Sachsen). Quelle: Christian Modla

Michael R. Ludwig, Cheferklärer der Spinnerei, kommt so um die gar nicht so einfache Aufgabe herum, einzuschätzen, wie viele Tausende denn diesmal kamen. Manche Galerien haben schon am vorletzten Wochenende neue Ausstellungen eröffnet, andere zogen nun nach. Werbung gab es kaum. Die Gründe für diese Zurückhaltung sind bekannt. Immerhin können die Galerien wieder Besucher empfangen im Unterschied zu Ende April, wo es den Frühjahrsrundgang gegeben hätte, aber alles still war.

Professionelle Gelassenheit

Die Galeristinnen und Galeristen nehmen die Situation mit professioneller Gelassenheit, jammern nicht rum. Torsten Reiter sagt sogar, dass er dieses Herunterfahren im überhitzten Kunstbetrieb als angenehm empfinde. Josef Filipp weist aber darauf hin, dass es beim Berliner Gallery Weekend einige nachweisliche Infektionen gegeben habe, die Vorsicht also berechtigt sei.

Einen Hotspot hat dieses Wochenende allerdings, und der Begriff ist ausnahmsweise nicht auf die gesundheitliche Situation bezogen. Der lokale Superstar Neo Rauch zeigt bei Eigen+Art neue Werke. Wegen des zu erwartenden Interesses hat die Galerie Timeslots eingerichtet – Zeitfenster, für die man sich voranmelden musste, wovon ausgiebigst Gebrauch gemacht wurde.

Ausreichend Gutes und Abwechslungsreiches

Zu sehen aber gab es auch bei den Mitbewerbern ausreichend Gutes und Abwechslungsreiches. Schon die Präsentation von Oskar Rink im Archiv Massiv gleich am Beginn des Areals ist ein Hingucker. Die Künstlerin (kein Schreibfehler, es ist eine Frau) hat ihre frischen Malereien unkonventionell angeordnet, teils sehr hoch im Raum. Von einem wesentlich älteren Maler, einer Vaterfigur in der heutigen Leipziger Szene, ist man so etwas schon gewohnt – Hartwig Ebersbach. Er ist wieder einmal bei Jochen Hempel zu Gast, wo sich manche Bilder sogar auf dem Fußboden stapeln.

Die Malerei, ja doch, die steht mal wieder im Mittelpunkt. Keine Überraschung in Leipzig. Bei Tobias Naehring ist es der noch junge HGB-Absolvent Johannes Daniel, der bei Ottersbach studiert hat. Keine Leipziger Schule also, eher reflektierender Medienkonsum. Nebenan bei Josef Filipp hat Katrin Brause, bis vor kurzem noch unter dem Nachnamen Heichel bekannt, einen großen Auftritt.

Der Punk unter den Spinnereigalerien

Überraschend ist die Präsentation im Laden für Nichts, dem Punk unter den Spinnereigalerien. Die Bilder und Plastiken von Sebastian Gögel wirken ziemlich konventionell. Und noch einen Tick traditioneller sind die Porträts und Stillleben von Julian Plodek bei The Grass is Greener. Auch die Galerie Kleindienst zeigt Malerei. Die neuen Bilder von Julius Hoffmann wirken in der Farbgebung ziemlich homogen.

Manche Galerien setzen auf einen Mix. So kombiniert ASPN die Farbfeldmalerei von Benedikt Leonhardt mit ruppigen Installationen Katarina Dubrovskas und geometrischen Raumformen Adrian Sauers. Bei Reiter sind gleich fünf Künstler zu Gast, sehr verschiedene.

Finger in der Wunde

Natürlich gibt es auch Gegenpole. So die Fotografien und Videos von Timo Hinze bei b_2. Oder die für den unkonventionellen Gebrauch der Aquarelltechnik bekannte Anija Seedler in der Galerie Intershop.

Selbstredend kann man sich auch darauf verlassen, dass die nichtkommerzielle Halle 14 den Finger in die Wunde legt. Die Präsentation fällt nicht so üppig aus wie gewohnt, doch das Thema „Big D@t@! Big Mon€y! hat es in sich.

Erste richtige Ausstellung mit 84

Maribel Mas bei Thaler Originalgrafik und andere Ausstellungen wären noch zu erwähnen. Doch ein echtes Kuriosum ist die Schau von Wilma Schnell in der Mikro-Galerie She bam! Die Frau ist 84 Jahre alt und hat nun ihre erste richtige Ausstellung. Klein, aber bemerkenswert.

Es ist kein Rundgang wie gewohnt. Aber zu sehen gibt es jede Menge – auch Überraschendes. Maskenpflicht und Regenschirmkür sind dann Nebensache.

Von Jens Kassner