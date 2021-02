Leipzig

Viele Künstlerinnen und Künstler werden durch staatliche und andere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise aufgefangen. Weniger bekannt sind die Fallstricke und Lücken im Regelwerk von Förderungen, durch die viele Freischaffende fallen können. Laura Hempel, Sängerin und Schauspielerin, kennt sowohl die Tücken als auch die notgedrungenen Konsequenzen. Viele in ihrer Branche sind gezwungen, den Beruf aufzugeben. Die 36-Jährige hat die Faktoren zusammengetragen, die aus ihrer Sicht die Szene auch in Leipzig ausdünnen werden.

Eine erste Hilfsmaßnahme startete die Bundesregierung im Frühling 2020. Diese Überbrückung klammerte allerdings diejenigen Solo-Selbstständigen aus, die keine regelmäßigen Betriebs- und Werbekosten geltend machen konnten – beispielsweise freischaffende Musiker oder Schauspieler. „Das heißt aber nicht, dass wir keine anderweitigen, drängenden Betriebskosten hätten“, sagt Hempel.

„Ein wirklich tolles Zeichen“

Das von der Stadt Leipzig im Juni gestartete Sonderhilfsprogramm mit bis zu 2000 Euro pro Kreativem war dann „ein wirklich tolles Zeichen und hat vielen kurzfristig geholfen“, betont die Künstlerin. „Denn bis dahin hatte Sachsen noch nichts für seine Künstler getan.“ Eine Lücke im Definitionsbereich auf kommunaler Ebene war jedoch: Die Zuschüsse gingen an einzelne Soloselbstständige. Mitglieder von Bands oder freien Theatergruppen sind jedoch aus steuerlichen Gründen in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vereint, die aus mindestens zwei Personen besteht – sie fielen somit durchs Raster.

Der Zugang zu Hartz IV wiederum ist für Künstler wie für Soloselbstständige allgemein offen. Es bleibt aber ein Hindernis, von dem auch Andere betroffen sind: das Leben in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft, die seit mindestens einem Jahr in einem Haushalt zusammenlebt. Das Jobcenter fordert, dass auch Unverheiratete füreinander einstehen – Hartz IV fällt somit weg, wenn ein Partner noch „gut genug“ verdient. Hempel kritisiert, dass „gut genug“ angesichts des Arbeitsverbots für Kreative und Kunstbetriebe zu wenig ist. „Das ist ein enormer Abwanderungsgrund aus der Kulturbranche für diejenigen, die ihren Partnern nicht zur Last fallen wollen. Und wer will das schon?“

Kennt die Lücken, durch die soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler bei Hilfsprogrammen fallen können: Laura Hempel alias Laura Liebeskind. Quelle: Robert Soujon

Einige Künstler suchen sich artfremde Jobs, oft solche mit geringer Qualifizierung. „Ein studierter Schlagzeuger beispielsweise, der schon für die halbe Stadt gespielt hat, arbeitet jetzt 40 Stunden bei einem Obst-Lieferservice“, so Hempel. Zu denen, die vorübergehend anderweitig Jobs gefunden haben, gehören Four-Roses-Bassist Ingo Paul, der zeitweise als Fahrer für Behinderte Geld verdient. Konzerttechniker André Koppelt hat derweil einen Job in einem Pflegeheim.

Künstler fliegen aus der Sozialkasse

Alles ehrbare Tätigkeiten, betont Hempel, doch die Eigeninitiative solcher Nebenjobs birgt eine nächste, besonders große Gefahr: Wer mehr als 49 Prozent seiner Einnahmen aus nichtkünstlerischer Tätigkeit bezieht, fliegt aus der Künstlersozialkasse (KSK), die Kreativen quasi den Arbeitgeber-Anteil der Krankenkassenbeiträge als Selbstständige finanziert. „Wer der Kasse ehrlich seine veränderten Einkünfte mitteilt, ist schnell versicherungsfrei“, erläutert Hempel. „Um also drin zu bleiben, ist man genötigt, das zu verschweigen. Für ein Land wie Deutschland würde ich mir das anders wünschen.“ Sie plädiert für eine offizielle Härtefallregelung seitens des Gesetzgebers, die die Eigeninitiative von Künstlern belohnt, statt sie zu bestrafen. „Denn die Gesellschaft spart bei denjenigen, die sich selbst kümmern, die Krise zu überbrücken, Hartz IV-Zahlungen und andere Hilfsleistungen ein.“

Der vorerst letzte Punkt: Die staatlichen Hilfen für November und Dezember wurden zwar schnell an viele Soloselbstständige ausgezahlt – auch an Laura Hempel, die unter dem Pseudonym Laura Liebeskind auftritt. Doch Arbeitgeber wie das Krystallpalast-Varieté haben bis heute keinen Cent bekommen. Das kann sich negativ auf das Überleben eines Betriebes und damit auf Engagements und Bezahlung von Soloselbstständigen auswirken. Nun geht der Blick zur Überbrückungshilfe III, die neben November und Dezember 2020 auch den Zeitraum Januar bis Juni 2021 abdeckt.

„Woanders geht es Kollegen schlechter“

Laura Hempel selbst wurde durch solche Überbrückungen und freiwillige Zahlungen für Vorstellungsausfälle teilweise aufgefangen. Aktuell bezieht sie Hartz IV und reaktiviert in Kürze ihr Erststudium der Deutschen Philologie, indem sie online für eine Schweizer Sprachenschule Deutsch als Fremdsprache für französische Muttersprachler unterrichtet. Die junge Frau mit viel Berufserfahrung im In- und Ausland war im zu Ende gehenden Winter als Sängerin und Moderatorin der viermonatigen Wintershow „Glanzzeit“ im Krystallpalast-Varieté eingeplant – bis der zweite Lockdown das Engagement zunichte machte. Doch beklagen möchte sie sich nicht. „Woanders geht es Kolleginnen und Kollegen deutlich schlechter, und ich bin froh, dass ein Menschenleben in diesem Land so viel wert ist.“ Fest steht für sie aber auch, dass es eine Anlaufstelle für Härtefälle geben muss. Denn für das Künstlerdasein entscheide man sich zwar in dem Wissen, dass die Kulturindustrie keine krisensichere ist. „Aber unser enormes solidarisches Opfer sollte gesehen, unsere Eigeninitiative gefördert und der Zugang zu Hilfezahlungen gerechter und informierter gestaltet werden.“

Von Mark Daniel