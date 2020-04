Leipziger Kulturmacher setzen weiter auf Streaming

Leipzig

Ein Kapitän auf Abenteuerfahrt, ein literarischer Teppichverkäufer, Alice in einem Wunderland, in dem es kein Corona gibt, und Kafkas Landvermesser K. ohne Schloss – in der laufenden Woche trotzen weiterhin etliche Leipziger Kulturmacher mit Streaming-Angeboten der Kontaktsperre.

Der Spendenhut kreist virtuell

So schickt der Berliner Musiker und Schauspieler Mathias Baresel am Mittwoch in den Cammerspielen seine Kunstfigur Ted Brasko auf eine eigens für diesen Abend konzipierte Suche nach Liebe und Abenteuer. Ab 21 Uhr überträgt der Youtube-Kanal von LeipStream die Reise des Kapitäns, die Baresel mit Klavier und Gitarre mal in opernhaftem, mal gerapptem Gesang erzählt. Beim Online-Dienstleister Paypal kreist derweil ein digitaler Spendenhut, bei Tix For Gigs gibt’s Soli-Tickets.

Anzeige

Auf Abenteuerfahrt: Mathias Baresel (links) präsentiert in den Cammerspielen per Live-Stream am Mittwoch die „Ted Brasko Show“. Quelle: Claus Rottenbacher

Weitere LVZ+ Artikel

Am selben Abend bittet Fräulein Frank erstmals nicht Aug in Aug, sondern per Stream auf ihre Lesebühne im Tanzcafé Ilses Erika. Gastgeberin Nicole Frank lässt den Kollegen Werner Mattke von seinem Job als Orientteppich-Verkäufer nach der Wende erzählen. Tea Loewe liest aus ihrem Fantasy-Debüt, der Schamane Alexander Geppert ist dem allgemeinen Wahnsinn auf der Spur, und Herrmann Asien berichtet in feinstem Business-Denglisch von seinen Erfolgen. Die Übertragung von insgesamt acht Lesungen plus Musik erfolgt per Facebook-Livestream. Auch hier nimmt Paypal Spenden entgegen.

Wunderbar absurdes Spektakel aus dem Westflügel

Am Sonnabend bringen das Figurentheater-Duo Wilde & Vogel und Bassist Johannes Frisch eine Spezialausgabe ihrer „Songs for Alice“ im Lindenfels Westflügel zur Aufführung. Inspiriert von Lewis Carrolls „ Alice im Wunderland“ setzt Regisseur Hendrik Mannes ein absurdes Spektakel in Szene. Zur Musik tragen neben Geigerin Charlotte Wilde und Johannes Frisch am Bass noch Schlagzeuger Philipp Scholz, Trompeter Konrad Schreiter und Gitarrist Thomas Weber bei. Ab 21 Uhr öffnet sich auf der Westflügel-Homepage ein Fenster ins Wunderland. Dort finden sich auch Möglichkeiten, Ensemble und Theater eine Spende zukommen zu lassen.

Kafkas Landvermesser in der Corona-Krise

Ebenfalls am Sonnabend hat um 19 Uhr die dritte Folge von Philipp Preuss’ Netzprojekt „k.“ des Leipziger Schauspiels Premiere. Die ersten beiden Teile erfreuen sich bereits großer Nachfrage. Frei nach Franz Kafkas Roman-Fragment „Das Schloss“ irrt K. durch die neue Welt der Isolation zwischen Videokonferenzen und Heimarbeit umher. Die 40-minütige Vorführung ist auf 40 Zuschauer begrenzt, Anmeldung: besucherservice@schauspiel-leipzig.de. Der Eintritt ins virtuelle Abenteuer ist frei.

Von mwö