Corona-Krise: Leipziger Musikclubs droht Schließungswelle

Leipzig

Sie gelten für Viele als Aushängeschild der Stadt – Musikclubs wie die Distillery, das Institut für Zukunft oder das Mjut ziehen jährlich tausende Gäste sowohl aus Leipzig als auch aus anderen Städten an. Durch die Corona-Krise fallen den Kulturinstitutionen Einnahmen von knapp sechs Monaten weg. „Mit dem jetzigen Stand ist spätestens Ende Juni Schicht im Schacht, und zwar bei sämtlichen Läden. Niemand wird über den Juli hinauskommen“, sagt Steffen Kache, Inhaber der Distillery, einem der ältesten Technoclubs Deutschlands.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf ein Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August geeinigt. Wie Großveranstaltungen genau definiert werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass Clubs, die wegen der Corona-Krise mit als erste öffentliche Einrichtungen ihre Pforten schließen mussten, auch die letzten sein werden, die wieder öffnen dürfen. Die Betroffenen arbeiten deshalb auf Hochtouren an Alternativen, um finanzielle Ausgleiche zu schaffen.

Anzeige

Steffen Kache, Inhaber des Technoclubs „Distillery“ Quelle: LVZ

Weitere LVZ+ Artikel

Spendeninitiativen helfen nur kurzfristig

Für viele Clubs bieten Schwarmfinanzierungen, sogenannte Crowdfundings, die Möglichkeit erste finanzielle Engpässe zu überbrücken. Die Betreiber des Institut für Zukunft haben auf diesem Weg einen fünfstelligen Geldbetrag über die Plattform Startnext gesammelt. Andere Clubs wollen nachziehen.

Eine weitere Spendeninitiative ist das Soliticket, das vom LiveKommbinat, einem Zusammenschluss Leipziger Kulturbetriebe, ins Leben gerufen wurde. Die über das Soliticket eingenommenen Gelder werden nach einem „Brandlöschprinzip“ auf die teilnehmenden Betriebe verteilt. Wer am stärksten betroffen ist, wird als erstes unterstützt.

„Einige Clubs konnten bereits von den Spenden profitieren und Schulden tilgen“, sagt Sebastian Vogt. Er ist als Booking-Agent für das Elipamanoke tätig ist und gestaltet die Öffentlichkeitsarbeit des LiveKommbinats mit. „Leider zeigt die Realität, dass trotz des erfolgreichen Starts des Solitickets das Geld bei weitem nicht ausreicht, um die Clubs zu retten.“

Sebastian Vogt, Booking-Agent des Leipziger „Elipamanoke“ und Mitarbeiter des „LiveKommbinats“ Quelle: Andy Rimkute

Gezieltes Förderprogramm für Kulturbetriebe

Die Betreiber der Musikclubs wünschen sich deshalb von der Stadt Leipzig ein gezieltes Förderprogramm für die lokale Szene, wie es in Berlin durch die Maßnahmen Soforthilfe IV und V bereits umgesetzt wird. Aus einer Pressemitteilung des LiveKommbinats geht hervor, dass vom Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes zwar einige Clubs profitieren können, aber die meisten mehr als zehn Angestellte beschäftigen, weshalb sie aus dem Raster des Rettungsschirmes fallen. Dasselbe gilt für die landeseigene Rettungsmaßnahme „Sachsen hilft sofort“.

Hinsichtlich der Notlage der Musikclubs verweist die Stadt Leipzig auf die bereitgestellten Hilfskredite für mittelständische Unternehmen. Da die Musikclubs bereits vor der Krise nur kostendeckend gearbeitet haben und nur bedingt Rücklagen aufbauen konnten, stellt für Steffen Kache die Aufnahme von Krediten keine langfristige Option dar: „Was wir jetzt brauchen, sind weitere Unterstützungsmaßnahmen“. Man dürfe nicht vergessen, dass die Clubs in den Frühlingsmonaten mehr Umsatz als im Sommer machen. Da seien die Leute lieber draußen oder auf Freiluftfestivals.

„Selbst wenn wir zeitnah mit dem Betrieb weitermachen könnten, was im Hinblick auf das Verbot von Veranstaltungen sehr unwahrscheinlich ist, hätten wir immer noch mit dem Sommerloch zu kämpfen. Deshalb sind Kredite, die regulär zurückgezahlt werden müssen, keine Lösung für uns,“ ergänzt Sebastian Vogt.

„Wir verstehen das Anliegen der Clubbetreiber“

Im Sächsischen Kulturministerium trifft die Forderung der Clubbetreiber auf offene Ohren. „Wir verstehen das Anliegen der Clubbetreiber sehr gut“, zeigte sich Sprecher Jörg Förster aufgeschlossen. „Aber es muss auch bedacht werden, dass die Forderung nach Zuschüssen an Länder und Bund derzeit aus vielen Bereichen kommt“. Es müsse erst geklärt werden, woher die nötigen Mittel kommen.

Auch für mittelständische Unternehmen soll die Möglichkeit bestehen, jetzt aufgenommene Darlehen in Zukunft nur teilweise oder gänzlich in Zuschüsse umzuwandeln. Die Planungen seien allerdings noch nicht spruchreif. Im Moment arbeite das Ministerium auf Hochtouren an Lösungsansätzen.

Streaming-Angebote sollen für Reichweite sorgen

Im Streaming von Konzerten und DJ-Sets sieht das LiveKommbinat Potenzial, um mehr Menschen zu erreichen und auf die Notlage der Leipziger Musikclubs aufmerksam zu machen. Außerdem sollen Stammgäste und freiwillige Spender mit Live-Streams ihrer Lieblingskünstler belohnt werden – der Club kommt durch das Streaming direkt ins heimische Wohnzimmer.

In Kooperation mit der Berliner Plattform „United We Stream“, die überregional mit „Arte Concerts“ zusammenarbeitet, will das LiveKommbinat in Zukunft vermehrt Streaming-Angebote schaffen und die technische Infrastruktur der lokalen Clubs ausbauen. Trotz aller Bemühungen bleibt die Lage prekär – die Zeit für die Rettung der Leipziger Musikclubs läuft ab.

Weitere Informationen zur aktuellen Corona-Lage in und um Leipzig im Liveticker

Von Vincent Först