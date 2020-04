Auf dem digitalen Holzweg? Offener Brief aus Leipzig für Schule als analogen Lernort

Leipzig

Große Worte hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kürzlich über einen Gastbeitrag im „Spiegel“ gemeißelt: „ Digitalisierung schützt die Freiheit vor dem Virus“. Wenn in diesen Wochen von der Krise als einer Chance die Rede ist, dann folgt meistens dieses Wort: Digitalisierung. Und im Zentrum vieler Forderungen steht die Schule.

„Analoger Unterricht ist das Grundmodell von Schule“

Gottfried Böhme beobachtet diesen Digitalisierungs-Rausch im Pandemie-Gefolge mit großer Sorge. Der Leipziger Buchautor und langjährige Lehrer für Deutsch und Philosophie am Evangelischen Schulzentrum hat einen offenen Brief initiiert, in dem schon in der Überschrift an etwas erinnert wird, das im Moment aus dem Blick zu geraten droht: „Nicht digitaler, sondern analoger Unterricht ist das Grundmodell von Schule.“

Gottfried Böhme Quelle: Vera Böhme

Zweifellos brauche man in der gegenwärtigen Krise Digitaltechnik, um Schüler mit Aufgaben zu versorgen oder virtuelle Klassenzimmer online zu besuchen, heißt es in dem Brief. „Die Defizite jedoch, die eine derartige Notversorgung mit Unterricht mit sich bringen, treten mit jeder Woche, die die Schulen weiter geschlossen bleiben, immer deutlicher zu Tage.“

Auflösung des Klassenverbands befürchtet

Nichts könne die lebendige Begegnung von Lehrern und Schülern ersetzen. „Mag sein, dass ein früher ins Leben gerufener Digitalpakt die Notversorgung der Schüler mit Lernmaterialien erleichtert hätte. Sicher ist: Als Grundmodell ist die digitale Schule ungeeignet, zielt sie doch auf das ab, was in Zeiten der Coronakrise gezwungenermaßen zur Anwendung kommt: auf eine Auflösung des Klassenverbands sowie der vitalen Lehrer-Schüler-Beziehung.“

Psychiater Manfred Spitzer einer der Unterzeichner

Unterzeichnet haben das Schreiben unter anderem der Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer, der Philosoph und Autor Christoph Türcke („Lehrerdämmerung“) und Elke Urban, ehemalige Leiterin des Schulmuseums Leipzig. Ihnen geht es um die Bewahrung des Lehrers als autonome Persönlichkeit: „Stärken wir die Lehrer in ihrem professionellen Selbstverständnis und in ihrer Fähigkeit, die passenden Medien für ihre Schüler selbst auszuwählen und sinnvoll einzusetzen. Stärken wir sie darin, mutige und authentische Beziehungsgestalter zu sein“, heißt es in dem offenen Brief.

Gleichzeitig müsse die Nutzung der eingesetzten Digitaltechnik an die Altersentwicklung der Kinder angepasst werden. Wichtig sei es, in der Schule wie auch zuhause für digitalfreie Zeitfenster zu sorgen. Außerdem fordern die Unterzeichner: „Sehen wir uns vor, dass die Schuletats nicht durch Folgekosten der Digitaltechnik jeglichen Gestaltungsspielraum verlieren.“

Große Geschäfte und große Folgen für das Menschenbild

Was in der komprimierten Form eines offenen Briefes etwas alarmistisch daherkommen mag, ist ein Thema, dessen Dimension vielen, die jetzt von „digitaler Aufrüstung“ und „fit machen für die Zukunft“ reden, vielleicht nicht in allen Konsequenzen klar ist. Es geht um große Geschäfte und große Folgen für das Menschenbild. Gerade wenn der Bildungsort Schule in das Interessenfeld von Digitalkonzernen rückt, sollte darüber nicht in das Diskussionsfach mit den „Alternativlos“-Floskeln gegriffen, sondern konstruktiv und differenziert gestritten werden. Diese Auseinandersetzung fehlt dem 1951 in Frankfurt am Main geborene Böhme.

Im März erschienen: das Buch „Der gesteuerte Mensch?“

Zu denken geben könnte allein der Umstand, dass drei Viertel der Eltern, die ihre Kinder in die Waldorfschule im Silicon Valley schicken, bei eBay, Google, Apple, Yahoo und Hewlett-Packard arbeiten. „Zynisch“ nennt das Böhme. Von ihm ist im März das Buch „Der gesteuerte Mensch?“ in der Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig erschienen, eine klar und deutlich geschriebene Kritik am Digitalpakt Bildung. Der Autor warnt darin vor einem Umbau, der „kulturrevolutionäre Ausmaße“ annehmen könne.

Gottfried Böhme: Der gesteuerte Mensch? Digitalpakt Bildung - eine Kritik. Evangelische Verlagsanstalt; 269 Seiten, 15 Euro Quelle: Evangelische Verlagsanstalt

Aufschlussreich ist zum Beispiel das Kapitel über die „Schul-Cloud“ des vom SAP-Aufsichtsratvorsitzenden gegründeten Hasso Plattner Instituts. Diese ermöglicht es Schülern und Lehrern unter anderem, digitale Unterrichtsmaterialien überall abzurufen, ein Projekt das seit 2016 vom Bundesbildungsministerium gefördert und nun massiv ausgebaut wird. Anwendungen und Infrastruktur sollen nach einer im kommenden Jahr auslaufenden Pilotphase privatisiert und lizenzpflichtig werden.

Zieht sich der Staat aus einem weiteren Verantwortungsfeld zurück?

Dazu schreibt Böhme: „Der Staat würde sich, wenn er seine Schulen flächendeckend in Hasso Plattners Cloud anmeldete, aus einem weiteren seiner traditionellen Verantwortungsfelder zurückziehen. Ein neuer Fall von Deregulierung. Bisher waren davon solche Bereiche wie Transport oder Paket- bzw. Briefversand betroffen. Jetzt geht es um so etwas wie das geistige Rückgrat unserer Gesellschaft, um einen Bereich, wo die Grundlagen für Demokratie, Wissenschaft und Kultur gelegt (...) werden.“

Digitalisierung und Freiheit – ein wichtiges Unterrichtsthema. Ob es dazu Material in der Schul-Cloud gibt?

Von Jürgen Kleindienst