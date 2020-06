Leipzig

Die weltweite Bach-Community feiert das Bachfest 2020 anders als gedacht, nämlich vor allem digital und ein bisschen live an zwei Wochenenden in der Thomaskirche ( 13./14. Juni) und in der Nikolaikirche (20./21. Juni). Einen „karitativen Bach-Marathon“ nannte Bachfest-Intendant Michael Maul am Mittwoch bei der Pressekonferenz auf der Orgelempore der Thomaskirche das wegen der Covid19-Pandemie konzentrierte Festival-Paket.

Das Motto lautet „Zur Recreation des Gemüths“, wie der Thomaskantor selbst die therapeutische Wirkung von Musik definiert hatte. Dabei handelt es sich allerdings um weit mehr als einen ins Stream-Format transformierten Konzert-Zyklus, sondern ein mit imponierender Windeseile vorbereitetes Monumentalpaket für insgesamt 25 Stunden an vier Tagen.

Ganz gerechtes Honorar

Mit Hilfe der Leipziger Gruppe und der Sparkasse Leipzig konnte die Summe der eingeworbenen Drittmittel von 20 000 Euro auf 70 000 Euro erhöht werden, die direkt in die Honorare der mitwirkenden freischaffenden Künstler fließen und damit einer vom Lockdown und Sicherheitsbestimmungen existenzbedrohend beeinträchtigten Einkommensgruppe zugute kommen.

Alle erhalten das gleiche Honorar: rund 160 Musiker aus den Alte-Musik-Ensembles von Leipzig (Calmus Ensemble, Mendelssohn Kammerorchester, Merseburger Hofmusik, Ensemble Nobiles, Amarcord und viele andere). Ebenso die Kollegen des anreisenden Ensembles Collegium 1704 mit Václav Luks. Und auch Säulen der Bach-Interpretation wie Ton Koopman, Mahan Esfahani und Klaus Mertens, Empfänger der Bach-Medaille 2019.

Ganz kleine Besetzung

Am Auftakt-Tag wird mit dem Video-Gruß des Malaysia Bach Festivals, das mit vielen anderen internationalen Ensembles beim ursprünglich geplanten Bachfest „We Are Family!“ hätte mitwirken sollen, ein kleines visuelles Wunderwerk enthalten. Ein Sicherheitskonzept erlaubt es, die Motette am 13. Juni (18 Uhr) und die Live-Gottesdienste für Zuhörer zu öffnen – maximal 200. Allerdings müssen alle Anwesenden vor Beginn der Gottesdienste (14. Juni, 18 Uhr; 21. Juni, 17 Uhr) auf ihren Plätzen sein.

Im Wechsel von digitalen Zuspielungen, Live-Konzerten, wissenschaftlichen Beiträgen und Präsentationen aus der Alten-Musik-Szene gibt es zahlreiche Höhepunkte: In wenigen Tagen hat Gregor Meyer, Leiter des Gewandhauschors, aus Bachs groß besetzter h-moll-Messe eine Fassung für fünf Sänger und zwölf Musiker arrangiert, die vom Verlag Breitkopf & Härtel bis zu den Proben in eine aufführungspraktische Form gebracht wird (21. Juni, 20 Uhr).

Ganz alte Instrumente

Einblick in die imponierende Geschichte der Musikstadt gibt das Leipziger Barockorchester mit Klangbeispielen aus Bachs „Musikalischem Opfer“. Sie spielen auf Instrumenten aus dem Besitz der Thomaskirche, die dort bereits zur Uraufführung der „Matthäus-Passion“ im Jahr 1727 zum Einsatz kamen (14. Juni, 17.15 Uhr).

Weit über 600 000 Zuschauer aus 76 Ländern haben die Veranstalter am Karfreitag beim Streaming der „Johannes-Passion“ aus der Thomaskirche gezählt – in einer Fassung für Tenor, Tasteninstrumente und Schlagwerk. Über 200 eingesandte Mitsingvideos sammelten sich seither in der Ablage von Michael Maul. Der MDR hat daraus und der Konzert-Aufzeichnung eine Filmfassung produziert.

An den kommenden zwei Wochenenden wird nun also ein Bach-Marathon zur Familien-Feier mit guten Aussichten. Das Programm für 2021 stellt Bachfest-Intendant Michael Maul am 21. Juni um 18.15 Uhr vor.

www.bachfestleipzig.de

Video-Programm zur Eröffnung An den Wochenenden 13./14. und am 20./21. Juni gibt es an jeweils zwei Tagen Programm. Eröffnung ist am 13. Juni in der Thomaskirche: 14.30 bis 16 Uhr: Eröffnung, Thomanerchor, Sächsisches Barockorchester;16 bis 16.30 Uhr: Warm-Up mit Bach-Chorälen;16.30 bis 17 Uhr: „Ein neues Lied“ – Bach-Motetten, Calmus Ensemble Leipzig (live);17 bis 18 Uhr: Wie eine Linie dunkelblauen Schweigens, Lambda;18 bis 19.10 Uhr: Motette, Pauliner Barockensemble (live);19.10 bis 19.30 Uhr: Musikalischer Gruß von der globalen Bach-Family I, Malaysia Bach Festival Singers and Orchestra;19.30 bis 20 Uhr: Musikalischer Gruß von der globalen Bach-Family II;20 bis 21.30 Uhr: Lecture-recital „zur Gemueths-Ergoetzung“, Mahan Esfahani (Cembalo) (live);21.30 bis 22.30 Uhr: Bach – Mit den Augen hören, SING and SIGN Chor und Orchester Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich um Videos. Alle Informationen und Termine unter: www.bachfestleipzig.de/de/bach-marathon

Von Roland H. Dippel