Corona: Leipziger Kulturmacher befürchten Totalverlust der freien Szene

Leipzig

Die Leipziger Musikclubs und Live-Bühnen schlagen Alarm. Die Corona-Krise führe „spätestens zum Sommerloch“ zu einem „kompletten Bankrott“ der Szene, fürchtet das LiveKommbinat Leipzig. Der Zusammenschluss, zu dem Distillery, Institut für Zukunft, Moritzbastei, Felsenkeller, Werk 2, TV-Club und einige andere gehören, hat einen Forderungskatalog erarbeitet, um baldige Pleiten zu verhindern.

Es sei entscheidend, „dass die Unterstützung innerhalb der nächsten zwei Wochen anläuft, da sonst die ersten Insolvenzen drohen“, heißt es in dem Papier. Rücklagen seien „in der Regel kaum oder nicht vorhanden“. Ohne zahlende Gäste, so befürchtet Almuth Wagner vom UT Connewitz, können viele Betreiber „in den nächsten Wochen offene Rechnungen nicht mehr begleichen“.

Corona hat den Terminkalender bereits weitgehend ausgedünnt

Ihre Terminkalender haben die Clubs und Spielstätten bereits freiwillig weitgehend ausgedünnt. Nur Vermietungen, die sie nicht eigenmächtig absagen können, stehen noch in den Programmen. „So wie wir einen – im Moment noch freiwilligen – Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten, erwarten wir, dass den Clubs- und Live-Musikspielstätten dieser Stadt ebenso solidarisch und schnell geholfen wird.“

Krisensitzung: Am Wochenende haben sich die Mitglieder des LiveKommbinats Leipzig getroffen, um zumindest finanziell einen Ausweg aus der Corona-Krise zu finden. Quelle: Jörg Kosinski

Die erste Forderung an die Stadtverwaltung: „einheitliche und rechtsverbindliche Regelungen zur Zulässigkeit für alle Veranstaltungen“ – mit Betonung auf „alle“. Bisher sind in Leipzig lediglich Versammlungen mit 1000 Teilnehmern und mehr verboten, ab 200 Menschen gibt es eine Meldepflicht und Auflagen. Dadurch würden jedoch die verantwortungsbewussten Anbieter bestraft, findet das LiveKommbinat.

Zweitens verlangen die Kulturmacher klare Ansprechpartner in der Verwaltung, bestenfalls die Errichtung eines „Krisenstabs für bedrohte Leipziger Kulturbetriebe und Künstler“. Drittens solle ein Rettungsschirm aufgespannt werden, der sich – so der Vorschlag – „aus den Einnahmen der Leipziger Gästetaxe“ füllt. LiveKommbinat-Vorstandsmitglied Jörg Kosinski sieht überdies die kommunalen Unternehmen wie Stadt- und Wasserwerke in der Pflicht, ihre Forderungen an die Clubs auszusetzen.

Leipziger Gruppe sponsert weiter – aber Strom und Wasser gibt’s nicht umsonst

Eine so konkrete Zusage kann die Leipziger Gruppe auf LVZ-Nachfrage freilich nicht machen. „Wir reden mit allen, die Probleme haben“, sagt Sprecher Peter Krutsch. Dabei werde jeder Geschäftskunde gleich behandelt, der wegen der Corona-Krise Zahlungsschwierigkeiten befürchte. „Hier ist am Ende jedoch eine bundesweite Regelung gefragt“, findet er.

Immerhin halten die städtischen Versorger daran fest, als Sponsor mehr als 270 Leipziger Vereine, Kulturschaffende und sonstige Institutionen mit den vereinbarten Summen zu unterstützen. „Auch wenn unsere Vertragspartner natürlich jetzt nicht mehr alle verabredeten Gegenleistungen erfüllen können.“ Die Leipziger Gruppe könne ja nicht auf Veranstaltungen für sich werben, die nicht stattfinden. „Doch da fordern wir bewusst keine Bringschuld ein. Wir wollen die schwierige Lage gemeinsam meistern“, sichert Krutsch zu.

Auch das Publikum möchte das LiveKommbinat ins Boot holen, selbst wenn es momentan ausgesperrt bleibt. Die Kulturmacher appellieren, „bezahlte Tickets für ausgefallene Veranstaltungen nicht zurückzufordern“. Momentan werde zudem ein „Soli-Ticket“ entwickelt, um Geld für die Szene zu sammeln. Die Bühnen seien „ganz klar auch auf die Unterstützung derjenigen angewiesen, die mit uns gemeinsam die Läden aufgebaut und jahrelang als Gäste unterstützt haben“, sagt Vincent Oley von der Kulturkneipe Noch Besser Leben.

Stadtverwaltung will zuerst Corona eindämmen

Außer ihren persönlichen Notlagen führen die Kulturmacher die Bedeutung ihrer Arbeit für das Stadtleben ins Feld – jedenfalls in normalen Zeiten: „Der sinnstiftende und gesellschaftlich verbindende Wert von Clubs und Musikspielstätten – wenn sie einmal verschwunden sein würden – ist kaum zu ersetzen.“ Leipzig ziehe mit seiner vielfältigen Szene Besucher aus aller Welt an. „Es wäre ein deutlicher Verlust auch in der touristischen Attraktivität der Stadt“, so Vorstand Kosinski, der sich wissenschaftlich mit Stadtentwicklung und Nachtleben befasst.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) teilt diese Einschätzung – und bittet auf LVZ-Anfrage dennoch um Nachsicht: „Im Moment ist die wichtigste Aufgabe, die Ansteckungsdynamik in unserer Stadt zu verlangsamen. Diesem Ziel ordnen sich aktuell alle Maßnahmen der Stadtverwaltung unter.“ Gleichwohl verstehe sie „die Nöte und Sorgen, die zum Teil zeitnah in existenzielle Not umschlagen können“. Es sei „zweifellos richtig, schnell über konkrete Maßnahmen nachzudenken und diese auch umzusetzen, die in der Verantwortungs- und Entscheidungshoheit der Kommune selbst liegen.“

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke will „schnell über konkrete Maßnahmen nachdenken“. Quelle: André Kempner

Die Stadt Leipzig, so Jennicke, stehe als öffentliche Hand in der Verantwortung. „In welchem Umfang und für welche Fallgruppen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkretisieren.“ Darüber hinaus habe aber auch der Bund deutlich signalisiert, den Kulturbereich unterstützen zu wollen. Die Tatsache, dass sie nicht allein wegen Corona in der Klemme stecken, ist den LiveKommbinat-Mitgliedern bewusst. Man will das gemeinsam durchstehen: Für Dienstagvormittag ist ein Treffen mit der Initiative „ Leipzig + Kultur“ angesetzt.

Von Mathias Wöbking