Leipzig

Endlich ist da ein Licht am Ende des Tunnels. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung sollen ab dem 4. März, so wurde am Dienstag bekanntgegeben, weitere Lockerungen für die Kultur folgen, und das nun auch für die zwei Zweige, die noch massiv unter den Maßnahmen leiden: Clubs und Konzerte. Auch wenn noch lange nicht alles im Lot ist.

Zumindest für die Clubs ist die Lage weitestgehend klar: Sie dürfen ab dem 4. März endlich wieder öffnen, und das von Beginn an ohne Maske und Abstand. Bis zuletzt bestand innerhalb der Branche die Befürchtung, dass diese beiden Auflagen kommen könnten. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hatte sich zuletzt jedoch für eine Öffnung ohne derartige Beschränkungen, die den Clubbetrieb praktisch unmöglich machen, eingesetzt. „Als wir von den Lockerungen gehört haben, haben wir am Dienstag erstmal gefeiert“, sagt Steffen Kache von der Distillery.

Ende des 22-monatigen Lockdowns

Auch die Live-Initiative Sachsen (Lisa) äußert sich auf Facebook geradezu euphorisch: „Damit haben sich die berechtigten Befürchtungen vor einer erneuten Scheinöffnung durch ein Festhalten an Masken- und Abstandspflicht tatsächlich in Luft aufgelöst! (...) Das bedeutet ein Ende des 22 Monate währenden Lockdowns für unzählige sächsische Clubs und Livemusikspielstätten.“

In der Distillery soll es dann auch sogleich am 5. März losgehen. Einige andere Clubs hingegen werden wohl noch etwas länger für die Vorbereitungen benötigen, etwa das Elipamanoke, das noch mitten in Bauarbeiten steckt, weshalb noch nicht klar ist, ob es schon der 20. März oder erst Anfang April wird. Einzige größere Einschränkung: der Einlass nur unter 2G Plus. „Das ist erstmal ein Kompromiss, mit dem wir klarkommen“, so Kache. Langfristig aber müssten auch Ungeimpfte wieder feiern gehen können. Zudem sei es die große Aufgabe der nächsten Monate, für den Herbst, die nächste Welle also, vorzubeugen und Konzepte zu schaffen. Oder wie es die Lisa schreibt: „Das Wichtigste aber ist, dass dies der letzte Lockdown für die Clubkultur gewesen ist.“

Konzerte wieder stilecht mit Moshpit

Auch bei Konzert-Locations ist eine deutlich Erleichterung und Freude zu verspüren. „Entscheidend war für uns, dass die Maskenpflicht und das Abstandsgebot fallen“, sagt Felsenkeller-Chef Jörg Folta. „Das Nächste ist dann die Kapazität“, die Einschränkung also der Besucheranzahl bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten. Für den Felsenkeller sei die 1000er-Obergrenze übergangsweise zwar vorerst ausreichend, um etwa das jüngst angekündigte Konzert von The Rubettes am 5. März durchführen zu können, so Folta. Dann sogar wieder ohne feste Stehplätze und Kreuze am Boden. Dafür aber, wenn auch nicht unbedingt bei The Rubettes, sondern vielleicht erst bei BHZ am 11. März, mit stilechtem Moshpit vor der Bühne.

Knackpunkt Kapazitätsgrenze

Für die Veranstalter der Konzerte hingegen ist die Kapazitätsbeschränkung nach wie vor ein Knackpunkt: So soll vom 4. bis 20. März bei Großveranstaltungen ab 1000 Besuchern die Kapazität in Innenräumen bei 60 Prozent und höchstens 6000 Menschen liegen. Und für die Zeit danach? „Da sehen wir noch erheblichen Klärungsbedarf“, mahnt Rodney Aust von Aust Konzerte. Die aktuellen Lockerungen seien für die Veranstaltungswirtschaft noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag, und noch sei nicht definiert, was unter den „tiefgreifenden Einschränkungen“, die ab dem 20. März fallen sollen, zu verstehen ist. Aust: „Wirtschaftlichkeit setzt für uns voraus, dass wir bei vollen Kosten auch die volle Kapazität ausschöpfen können.“ Erst recht wenn es keine weiteren Wirtschaftshilfen geben soll. Für ihn wird der 20. März deshalb zum Stichtag für den Sommer – auch wenn die Aussichten durchaus vielversprechend seien. Aktuell jedenfalls plane man unter anderem weiterhin mit zwei voll ausverkauften Rammstein-Konzerten im Mai.

Größerer Optimismus hingegen ist in der Arena Leipzig zu verspüren: „Ich fiebere dem 20. März entgegen. Es fühlt sich an, als ob wir auf den letzten Metern eines Marathons seien“, freut sich Philipp Franke. Die Signale, dass dann mit der Kapazitätsbegrenzung auch die letzte Hürde fallen könnte, stimmten ihn optimistisch – und auch die Tatsache, dass sich nun wieder vermehrt neue Konzerttermine anbahnen. Das Arbeitsvolumen jedenfalls habe in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen, und damit sei auch ein großer Motivationsschub innerhalb des Teams zu spüren. Das Licht am Ende des Tunnels wird von Tag zu Tag heller.

Von Christian Neffe