Leipzig

Es gibt in der Kunst wohl kein Metier, in dem schiere körperliche Nähe eine so große Rolle spielt wie im Ballett. Zumal in einer Compagnie, die, wie Mario Schröder, der Chef des Leipziger Balletts, nicht müde wird zu betonen, aus dem Zusammensein von Individuen ihre Identität zieht, ihre künstlerische, ästhetische, emotionale Substanz. Was es für einen solchen Organismus bedeutet, dass Tanz seit über drei Monaten wegen der Corona-Pandemie nur noch im Netz kollektiv zu erarbeiten, zu erleben ist, kann man sich leicht vorstellen.

Endlich wieder auftreten!

Folglich ist es weit mehr als die übliche Floskel, wenn Anna Elisabeth Diepholz ihre schöne empathische Moderation der Leipziger Ballett-Lounge im Westbad mit diesem Bekenntnis beginnt: Endlich wieder auftreten! Endlich wieder vor Publikum tanzen! Denn der Kontakt der Tänzerinnen und Tänzer untereinander sei ebenso wichtig wie der mit den Menschen vor der Bühne, denen sie sich mitteilen.

Anzeige

Im Schatten des Virus

Es gibt also seit dem Wochenende mit den beiden gut einstündigen Lounges im MuKo-Exil Westbad wieder Ballett in Leipzig. Das ist schön. Aber es gibt auch dies nur auf Corona-Sparflamme: wenige Menschen auf der Bühne, nicht viel mehr davor. Das ist nicht schön – aber durchaus nicht ohne Reiz. Denn im Schatten des Virus eröffnet sich so die Möglichkeit, die Compagnie einmal ganz anders kennenzulernen.

Weitere LVZ+ Artikel

Einblicke ins Privatleben

So erlaubt beispielsweise bereits die Besetzung des Abends Einblicke ins Privatleben der Tänzerinnen und Tänzer. Denn wer sich auf der Bühne näherkommt als die kanonischen anderthalb Meter, der lebt auch privat zusammen. Soojeong Choi etwa und Alessndro Repellini, die in vertrauter Poesie als Clara und Prinz ihren Pas de deux aus Tschaikowskis Nussknacker zur Musik vom Band tanzen. Oder Ester Ferrini und Philip Sergeychuk sowie Francesco Barbato, Vincenzo Timpa und Vivian Wang, die zu Musik Bachs im Schlussteil mit Laookoon-Varianten ihren WG-Status dokumentieren.

Vielseitige Compagnie

Bach und Tschaikowski stehen im Zentrum des kurzen Abends. Bach als genius loci, Tschaikowskis Handlungsballette als Krönung des Genres. Schwanensee, Nussknacker und Dornröschen kommen in drei Handschriften ( Mario Schröder, Jean-Philippe Dury, Jeroen Verbruggen) und zeigen, fabelhaft getanzt von Madoka Ishikawa, Igor Silva, Wang, Choi und Repellini, wie vielseitig die Compagnie mittlerweile ist.

Unterschiedliche Körperabdrücke

Interessanter aber ist das, was sie in den von Schröder gesetzten Grenzen im musikalisch recht mutwillig zusammengekegelten Bach-Schlussteil improvisieren: Da lässt sich aus einem Kaleidoskop der Körpersprachen so etwas wie die DNA einer Compagnie extrahieren, in der die dramatische Urgewalt eines Luke Francis ebenso aufgeht wie die zerbrechliche Zärtlichkeit Fang-Yi Lius. Und ganz nebenbei zeigen diese so unterschiedlichen Körperabdrücke, dass Schröders Credo vom Ensembletanz kein hohles Gerede ist. Schon dafür hat sich diese bejubelte Ballett-Lounge gelohnt.

Oper Leipzig im Westbad: 3., 4. Juli: Spiel’s noch einmal – Schlager-Revue; 5., 12. Juli: Pippi Langstrumpf; 10. , 11 Juli; Cantabile – das Opernensemble in verschiedenen Formationen – Karten: 0341 1261261 oder oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher