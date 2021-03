Leipzig

Die Veranstaltungsbranche steht immer noch still. In Leipzig kam der Schlussstrich früh, am 10. März 2020 gab es mit dem Konzert des britischen Sängers James Blunt in der Arena die letzte Großveranstaltung vor der Corona-Pandemie. Das Jahr war ruhig. Die Handballspiele des SC DHfK Leipzig, das Forschungsprojekt „Restart-19“ mit einem Konzert von Tim Bendzko – was in der Arena seitdem passierte, lässt sich fast an den Fingern einer Hand abzählen.

10. März 2021 – Konzerte und andere Publikums-Events sind immer noch nicht möglich. Die Betreiber und Mitarbeiter der Arena haben seit einem Jahr ungewollt Pause. Dennoch: Trotz Kurzarbeit der in der Arena sei beim Team der Enthusiasmus noch da, so Philipp Franke, einer der Geschäftsführer der Arena.

Aufmerksamkeit für die ganze Branche

Still bleiben soll es aber nicht für immer. Deswegen wurde die Aktion „525 600 Minuten LIVElos“ gestartet. Leipziger und Leipzigerinnen sind aufgerufen worden, Bilder und Videos von Events und Konzerten aus der Stadt einzuschicken. Egal ob Festwiese, Arena oder Stadion, in einem rund fünf-minütigen Video sollen die Beiträge bei den Zuschauern für Gänsehautmomente sorgen.

Die Idee dazu hatte sein Kollege Matthias Kölmel. Er habe den Antrieb gegeben, denn noch immer sei ihre Situation nicht so in der Öffentlichkeit abgebildet, wie sie es sein müsste, so Franke. „Wir wollten damit in Leipzig ein Statement setzen“, erklärt er. In den Vordergrund soll aber nicht nur die Arena gestellt werden, sondern Gewerke und Dienstleister, die eng mit der Branche verwachsen sind.

Drohen erneut Verschiebungen?

Wann wird es wieder echte Konzerte geben? Impfungen und sinkende Infektionszahlen machen manchen Ticketbesitzern Hoffnung. Doch: Die Corona-Schutzverordnung lässt Veranstaltungen im Großformat derzeit nicht zu. Und Franke spricht es deutlich aus: „Es ist so, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir im ersten Halbjahr 2021 Konzerte und Shows in der Arena sehen werden.“ Erst Ende März wird in der Ministerpräsidentenkonferenz über weitere Schritte diesbezüglich gesprochen. Auch deswegen will man ein Zeichen setzen. „Wir waren die ersten, die geschlossen wurden, mit Abstand“, so Franke, „und nach wie vor hat man das Gefühl, dass sich unser Ranking nicht verbessert hat“. Mit der Restart-Studie von 2020 und zugehörigen Hygienekonzepten habe man allerdings bewiesen, dass Veranstaltungen im Einklang mit dem Pandemiegeschehen durchführbar sind.

Festivals in der Region noch nicht abgesagt

Nicht nur in der Arena sind für dieses Jahr Großveranstaltungen angesetzt. Pfingsten steht das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig an, gleichzeitig soll die Band Rammstein in der Messestadt ihre Tournee beginnen, zwei Konzerte sind geplant. Verschoben sind diese Veranstaltungen offiziell noch nicht.

Einen Schritt weiter ist man bereits im thüringischen Saalburg-Ebersdorf. Ab dem 13. August sollte dort das „SonneMondeSterne“-Festival stattfinden, doch das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live sagte am Mittwoch ab. Zur Begründung hieß es: „Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden.“ Ob das Rudolstadt-Festival, ebenfalls in Thüringen, stattfinden wird, steht noch nicht fest. Die Entscheidung fällt Ende März.

Regionale Festivals weiter offen

Wie es um die weiteren Festivals in der Region steht, bleibt dagegen weiter offen. Die Goodlive GmbH aus Berlin veranstaltet neben dem Melt-Festival auch das Splash- und das Full-Force-Festival. Die wurden alle bereits im vergangenen Jahr verschoben. Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, ist nicht gewiss. Ähnlich sieht es beim Highfield-Festival aus. Ende Januar erklärte der Veranstalter, die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, auf der Homepage des Festivals in einen Update die Lage. Darin heißt es, man wolle in jedem Fall eine zufriedenstellende Lösung für alle finden. Um Livekultur möglich zu machen, arbeite man „in einer branchenweiten und von Experten begleiteten Taskforce an einem bundesweit abgestimmten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept“ für Open-Air-Veranstaltungen. Dennoch sei der weitere Verlauf der Pandemie nicht seriös einzuschätzen, Sicherheit gehe vor. Für alle Beteiligten solle aber möglichst schnell Klarheit geschaffen werden.

Von Vanessa Gregor