Leipzig/Markkleeberg

„Die Premiere der Disco-Night im Parkschloss auf der Agra haben wir jetzt das dritte Mal verschoben.“ Roland Kohler seufzt: „Neuer Termin ist der 27. März 2021.“ Natürlich behielten alle Karten ihre Gültigkeit und natürlich habe man versucht, alle über den Termin zu informieren. Aber einige würden inzwischen ungeduldig, wollen eben wieder tanzen und Spaß haben.

Haben Großes im Agra-Parkschloss vor: Pächterin Agata Johne und DJ Roland Kohler. Quelle: André Kempner

Knapp tausend Leute wollte „DJ Roland“ am 4. April auf drei Floors zusammenbringen, die Party sollte glanzvolle Zeiten ins Agra-Parkschlösschen zurückholen. Aber Tanzen und Corona würden nicht zusammenpassen. Inzwischen ist für Kohler klar: „In diesem Jahr wird es wohl keine Vorstellung mehr geben.“

„Wollen richtig Gas geben“

In kleiner Runde feiern, Abstand dabei halten? Geht nicht, meint er. „Wenn wir feiern, wollen wir doch richtig dabei Gas geben“, sagt der ewig junge 64-Jährige. Daher habe er zwar mal versucht, wie seine Kollegen einen Discoabend ins Internet zu streamen, aber dann schnell wieder die Finger davon gelassen. DJ Roland: „Ich brauche das Publikum. Ich muss die doch sehen, muss wissen, wie die auf einen Spaß reagieren.“

Alles abgesagt oder verschoben

Im November wäre eigentlich seine 20. Disconight im Großen Lindensaal gewesen. Seit Jahren sind diese Veranstaltungen immer wieder ausverkauft. „Aber wir wollen kein Corona-Hotspot werden, haben das Jubiläum jetzt auf den 23. Januar verlegt“, erklärt er. Die Disconächte in Naunhof und Taucha fielen in diesem Jahr ebenfalls aus.

Grönemeyer auch dabei

Mit DJ-Kollege Andy Greifeld hat er diese Woche Bundestagsfrau Katharina Landgraf ( CDU) besucht, über Lösungen der Krise beraten. Mit tausenden Kollegen der Veranstalterbranche und vielen Stars inclusive Herbert Grönemeyer hat Kohler auch vor Kurzem in Berlin demonstriert. Schließlich sei die Branche riesig, allein bei seinen Events seien bis zu 40 Leute beschäftigt, sagt Kohler. Ergebnis der Demo: Alle wüssten Bescheid, aber richtig helfen könne keiner. In Leipzig gebe es ja wenigstens noch etwas Soforthilfe für die Szene, „aber ich wohne in Markkleeberg. Da gibt es nichts.“

„Tanzen und Disco stehen bei Corona ganz hinten auf der Agenda“, seufzt er. Er lege seit nunmehr 45 Jahren Platten auf, seit 30 Jahren beruflich, aber die letzten 30 Wochen seien schlimm gewesen. „Und jetzt sind mir von den geplanten fünf Silvesterpartys, die ich organisiere, auch noch vier abgesagt worden“, seufzt er.

Von Jörg ter Vehn