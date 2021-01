Leipzig

Die Leipziger Buchmesse wird nicht wie geplant stattfinden. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Dazu gehören auch das Lesefest „Leipzig liest“ und die Manga Comic Con. „Mit großem Bedauern und schweren Herzens teilen wir Ihnen heute mit, dass die diesjährige Leipziger Buchmesse, die für den 27. bis 30. Mai geplant war, nicht stattfinden kann“, heißt es in der Mitteilung. Ausgewählte Literaturereignisse soll es dennoch im Mai geben, um die Wartezeit bis März 2022 zu überbrücken.

„Die anhaltende Corona-Pandemie, die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen sowie die damit verbundene Planungsunsicherheit für Aussteller:innen und Programmteilnehmer:innnen machen die Durchführung einer Veranstaltung in dieser Größenordnung unmöglich“. Gleiches gelte für die im Verbund stattfindende Manga-Comic-Con, das Lesefest Leipzig liest und die Leipziger Antiquariatsmesse.

Verlage verunsichert

Es war schon lange Zurückhaltung zu spüren. Verlage, die normalerweise bald nach der Frankfurter Buchmesse bekanntgeben, mit welchen Autoren und Neuerscheinungen sie nach Leipzig kommen, zeigten sich zurückhaltend. Sie setze das Wort planen „inzwischen nur noch in Anführungszeichen“, mailte in dieser Woche eine Verlagsmitarbeiterin. Und eine andere, man bespreche „ erst im Laufe des Monats März, ob und mit wem wir nach Leipzig fahren“.

Vor einem Jahr um diese Zeit, hatte niemand sich vorstellen können, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt werden könnte. Eigentlich bis Anfang März nicht, als es dann - wenige Tage vor Beginn – doch nicht mehr anders ging. „Es ist ein großer Kulturverlust“ , sagte Buchmessedirektor Oliver Zille damals der LVZ und sprach von einer „Entscheidung völlig ohne Beispiel. Doch wir haben keine Lösung, die den Sinn dieser Messe und dieses Lesefestes nicht verfälscht hätte. Es wäre sinnlos, eine Messe zu machen, wenn die Menschen angstbesetzt sind und sich nicht frei fühlen, hier Literatur zu feiern.“

Der Kulturverlust sollte noch größer werden. Bis Sommer galt es als sicher, dass die Frankfurter Buchmesse im Oktober stattfindet. Vielleicht nicht ganz so opulent, aber irgendwie doch. Allerdings: Die Verlage buchten nur sehr zögerlich ihre Stände, zehn Prozent sollen es am Ende gewesen sein. Als dann auch noch die Zahlen der Infizierten wieder stiegen, wurde im September die Hallenausstellung abgesagt und versucht, mit einer Mischung aus Lesefest „Signale der Hoffnung“ zu senden und in einer „Sonderausgabe“ Autoren und Leser, Verlage und Händler zusammenzubringen. „Volle Messehallen, Gedränge in den Gängen, Besucherrekorde – „das werden wir so schnell nicht wieder erleben“, sagte Direktor Juergen Boos. Nun wird er recht behalten.

Digitale Erfahrungen in Frankfurt

Zum Abschluss wurden in Frankfurter am Main nicht die Besucher, sondern die User gezählt. Mehr als 200 000 Userinnen und User weltweit haben an den virtuellen Angeboten dieser 72. Ausgabe teilgenommen, wie die Messe bilanzierte. Mehr als 4400 Aussteller aus 103 Ländern hatten sich für die virtuelle Sonderausgabe angemeldet. Im Messekalender standen 3644 Veranstaltungen.

Auf den Kanälen der Buchmesse in sozialen Medien habe es binnen sieben Tagen 1,2 Millionen Interaktionen und Aufrufe gegeben. Die Online-Show „Bookfest“ habe mit 28 Stunden Programm 1,5 Millionen Menschen erreicht. Es sei gelungen, so Boos, die Buchmesse auch „als politische Plattform ins Netz zu transferieren, um den dringend benötigten Diskurs dort stattfinden zu lassen“. Möglicherweise hat sich das in Frankfurt anders angefühlt als von außen.

Zuversicht nach Verlegung

Doch auch die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, resümierte, es sei gelungen, dem Buch eine große digitale und mediale Bühne zu bieten. Und Leipzigs Buchmessedirektor Oliver Zille versprach im Anschluss, die Leipziger Buchmesse solle 2021 wieder viele Besucher anziehen und nicht wie ihr Frankfurter Pendant vor allem online stattfinden. Denn: „Die persönliche Begegnung der Menschen auf einer Buchmesse ist durch nichts zu ersetzen.“

Alles klang nach Zuversicht, nachdem die Leipziger Buchmesse Anfang September die Verlegung vom März auf Ende Mai bekanntgegeben hatte, um „die Chancen für die Durchführung einer Präsenzmesse“ deutlich zu erhöhen. Im Frühsommer, so Zille, sei die Gefahr eines erhöhten Infektionsgeschehens weniger groß – und selbst wenn, könne die Veranstaltung mit einem entsprechenden Hygienekonzept funktionieren. Neben den Messehallen sollten dafür Teile des Außengeländes genutzt werden.

Systemrelevanz des literarischen Lebens

Noch am Donnerstag dieser Woche hat die Buchmesse auf ihrem Blog „Bücherleben“ ein Interview veröffentlicht, in dem Janika Gelinek , Leiterin des Literaturhauses Berlin, „über die Systemrelevanz des öffentlichen literarischen Lebens“ spricht. Die Frage sei letztlich „nicht so sehr, wann genau wir wieder öffnen dürfen. Sondern wie lange wir es uns noch leisten wollen, Kultur als ,Freizeitvergnügen‘ – und damit letztlich als verzichtbar – zu deklarieren“, sagt Gelinek.

Im Blog ist auch ein Interview mit Buchmessedirektor Oliver Zille zu finden. „Wir müssen uns nach vorn bewegen“, sagt er im Dezember, „Vielleicht ist es vermessen, aber für mich ist die Corona-Krise auch eine Möglichkeit, zu bremsen und zwingend zu reflektieren: Was sind die Dinge, die wir hier wirklich gut können, die uns ausmachen?“

Hoffnung lag auf Impfstrategie

Mit Blick auf die für Mai geplante Buchmesse meint er: „ Der entscheidende Punkt ist, dass alle Akteure, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen wollen, die Werkzeuge dafür finden, auch in diesen schwierigen Zeiten Sichtbarkeit für Literatur herzustellen, ihre Autor:innen ins Scheinwerferlicht zu bringen, ihr Publikum zu bedienen.“ Wie das ohne eine Leipziger Buchmesse, wie wir sie kannten, zu machen ist - darum wird es in den kommenden Wochen und Monaten gehen. Es ist die einzige Möglichkeit, nach vorn zu schauen.

Gegenüber „Bücherleben“ hat Zille darauf gesetzt „dass die Impfstrategie greift – und sich nicht nur auf die konkreten Zahlen des Pandemieverlaufs, sondern auch auf die Stimmungslage in der Gesellschaft auswirken wird“. Die Buchmesse durchzuführen heiße ja nicht nur, dass der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig ihre Genehmigung geben, „sondern dass die Leute ein sicheres Gefühl beim Besuch der Veranstaltung haben“.

Von Janina Fleischer