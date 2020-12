Leipzig

So wenig Musik wie in diesem verfluchten Corona-Jahr war wohl nie zu Weihnachten. In den Konzerthäusern, selbst in Kirchen müssen Instrumente und Stimmen schweigen. Sogar die Plätze der Weihnachtsmärkte mit ihrer scheinmusikalischen Flutung der Innenstädte bleiben verwaist. Doch zum Glück bleibt uns die Hausmusik.

Allerdings ist es mit der so eine Sache. Denn mit fröhlichem Drauflosmusizieren ist es in der Hausmusik nicht getan. Dafür ist sie eine viel zu deutsche Angelegenheit, ein Phänomen, das musiksoziologisch und -philosophisch weit mehr einschließt, als es der Fall ist, wenn Italiener oder Franzosen Briten oder Amis zuhause musizieren. Das ist dann eher Salonmusik. Was auch für große Teile bürgerlichen Musizierens im 19. und 20. Jahrhundert galt: Spielte oder sang man daheim Zeitgenössisches,Virtuoses, Sentimentales, Gefühliges, Witziges gar, dann war es Salonmusik.

„Seuchenartig sich verbreitende Schundmusik“

Gerade gegen die brachte die tiefe Seele des Deutschen die Hausmusik in Stellung, die auf Schlichtheit und Erhabenheit, Erbauliches und Bekehrendes, auf Altes und Bewährtes, Frommes und Züchtiges setzte. Oder gleich auf „wahre echte Volksmusik“, kerngesund herausgewachsen aus dem Familienleben im Kampf gegen die „seuchenartig und massenhaft sich verbreitende Schundmusik, „die die tiefsten und heiligsten Werte der Volksseele verkümmern lassen“, wie es Eugen Sieber 1925 in „Deutsche Musikpflege“ darlegte.

Weihnachtskarte, gezeichnet von Paul Hindemith. Quelle: Repro: dpa

Der Kollege dürfte angesichts heutiger Gepflogenheiten bestenfalls familiäres Absingen von Weihnachtsliedern unter Ausschluss der Öffentlichkeit gutheißen. Allerdings hat uns die Corona-Pandemie auch eine Renaissance der bildungsbürgerlichen (Salon-)Variante beschert, die Musik um ihrer selbst Willen pflegt und die Fundamente goss für die Entwicklung Leipzigs zur Musikmetropole mit internationaler Ausstrahlung, zur Hauptstadt der Romantik.

Über Leipzig in die Welt

Das lag nicht so sehr an den Komponisten und Interpreten, die hier lebten und wirkten, oder am Gewandhausorchester, dem vom Mendelssohn gegründeten Konservatorium. Es lag vor allem an den Verlagen. Vor Häusern wie dem 1719 gegründeten Verlag Breitkopf und Härtel standen schon Giganten wie Beethoven an, denn es führten nur wenige Wege an Leipzig vorbei, wenn es darum ging, Musik in aller Welt unter die Leute zu bekommen.

Weihnachten / Szenen zu Hause. - "Ein Weihnachtlied". - Holzstich, um 1880, nach einem Gemäde von Hans Ströse (geb.1864). Quelle: dpa

Direkt hinter den erfolgreichsten der Komponisten scharrten bereits die Bearbeiter mit den Hufen, die Meisterwerke für den Konzertsaal Wohnstuben-kompatibel machten. Da wurden Streichquartette und Sinfonien, auch Oratorien und Opern in Windeseile filetiert und neu arrangiert. Vorzugsweise für Klavier, bei umfänglicheren Werke gerne zu vier Händen, aber auch für die abenteuerlichsten Besetzungen. Ganz gleich, welche Instrumente im Familienkreis zur Anwendung kamen und mit welchem Erfolg – in Leipzig gab’s den Stoff. Alles zu jedem Anlass, auf jedem Niveau und für jeden Anspruch.

„Trio für ein Hauskonzert zu Weihnachten “

Wer für die musikalische Abendgestaltung im Kreise der Lieben und unter dem Weihnachtsbaum aus diesem Repertoire Inspirationen sucht, der findet in der Petrucci Music Library mehr Noten, als er oder sie jemals spielen oder auch nur sichten kann. Library (imslp.org) ist gratis. Für öffentliche Aufführungen muss man sich natürlich um offizielle Ausgaben und die Rechte kümmern. Aber erstens: Wen schert das beim ersten Ausprobieren daheim? Und zweitens: Bei Petrucci, der Namensgeber Ottaviano Petrucci lebte an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert und gilt als der erste Musikverleger von Rang, finden sich auch unfassbar viele Werke, die nirgends mehr verlegt sind, ein großer Teil des riesigen Leipziger Schatzes.

Werke wie Carl Kaemmerers (über den wissen weder IMSLP noch Wikipedia oder einschlägige Lexika wie die MGG ,„Musik in Geschichte und Gegenwart“, Erhellendes zu berichten) „Trio für ein Hauskonzert zu Weihnachten“. Eine aparte Miniatur, technisch leicht machbar, weil feierlich und getragen, mit harmonischem Charme und melodischer Grazie. Kennt kein Mensch, und wer in der Familie jemanden hat, der leidlich das Klavier zu bedienen weiß, dazu noch eine Geige und ein Cello, der muss nicht auf eine der herrlich abgeschmackten Kammermusikbearbeitungen von „Jingle Bells“ bis „Tochter Zion“ zurückgreifen, die Petrucci natürlich auch en gros zur Verfügung stellt.

Kaemmerers Trio geht vom Blatt – und das ist, Hand aufs Herz, doch die schönste Form der Hausmusik: Familie oder Freunde und ihre Instrumente, dazu ein halber Meter unbekannter Noten und eine Flasche Wein. Mehr braucht kein Mensch zum Glücklichsein. Und diese Erkenntnis hat die Pandemie offenkundig auch außerhalb des Weihnachtsgeschäfts wieder populär gemacht.

„ZuhauseMusik“

So sind den Verlagen zwar im Corona-Jahr all die dicken Brocken weggebrochen, die Sinfoniekonzerte und Opernaufführungen, mit deren Aufführungsmaterial sie einen großen Teil ihrer Umsätze generieren. Aber auf der Gegenseite, bei der Klavier-, Kammer, Haus- und Salonmusik geht der seit einigen Jahren zu beobachtende Aufwärtstrend weiter. Nick Pfefferkorn, Chef von Breitkopf und Härtel: „Man kann nicht sagen, dass die Bestellungen uns geflutet hätten. Aber während das Jahr bei der Orchestermusik eine echte Katastrophe war, läuft die Kammermusik im Allgemeinen und unsere neu aufgelegte Reihe ,ZuhauseMusik’ noch etwas besser als vor Corona“.

„ZuhauseMusik“, das ist ein sehr schöner Name, der die Befindlichkeiten und Tümeleien der Väter und Vorväter elegant beiseite fegt und gleichberechtigt nebeneinander versammelt, was eben zuhause musizierbar ist: Pop neben Romantik, Klavier neben Stimme, anspruchsvoll neben kinderleicht. Und wer sich hier eindeckt mit Musik für zuhause, der tut dazu auch noch was für die Verlagsszene. Denn ohne die gäbe es all die herrliche Musik nicht, egal ob zuhause unter dem Baum oder die, die wir in diesem Jahr nicht hören durften im Konzertsaal oder in der Kirche.

Von Peter Korfmacher