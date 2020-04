Zehntausende Kulturschaffende ohne Einkommen, fatale Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt: Eine vom Projekt Kreatives Sachsen angestoßene bundesweite Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie zeichnet ein düsteres Bild. Zudem lasse die Absage vieler Sommerfestivals in England für die hiesige Openair-Saison Ungutes erahnen, heißt es in einer Mitteilung.

Corona-Pandemie trifft die Kultur- und Kreativwirtschaft in drei Wellen

Bundesweite Befragung - Corona-Pandemie trifft die Kultur- und Kreativwirtschaft in drei Wellen