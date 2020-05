Endlich wieder Live-Musik: Gewandhaus meldet sich mit Sommerfestival zurück

Leipzig

Das Gewandhaus in Leipzig meldet sich nach der Corona-Pause mit live gespielter Musik im Mendelssohn-Saal zurück. Wie das Gewandhaus am Donnerstag mitteilte, soll vom 7. Juni bis zum 12. Juli ein Sommerfestival mit 19 Konzerten an zwölf Tagen stattfinden – jeweils an den Wochenenden. Das Programm reiche vom Solo-Rezital bis zum Kammerorchester-Konzert mit Gästen, Gewandhausorchestermusikern und Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, heißt es in der Mitteilung weiter. Die ursprünglich für diese Saison noch geplanten Konzerte werden vollständig abgesagt. Der Vorverkauf für das Festival beginnt am Freitag (29. Mai) um 13 Uhr.

Maximal 80 Zuschauer

Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen dürften maximal 80 Gäste im Mendelssohn-Saal Platz nehmen, so das Gewandhaus. Ein Großteil der Konzerte werde daher zweimal aufgeführt, um möglichst vielen Gästen den Besuch zu ermöglichen. Zudem werde die Abgabe auf zwei Tickets pro Person beschränkt. Die Gäste können zwischen dem regulären Preis (20/30 Euro) und dem etwas teureren Unterstützerticket (40 bzw. 50 Euro) wählen, dessen Differenzbetrag der Einnahme-Situation des Gewandhauses zugute komme.

Anzeige

Nelsons dirigiert zum Abschuss

Die etwa einstündigen Konzertprogramme knüpfen inhaltlich an die Themen der abgebrochenen Saison an: Ludwig van Beethoven ist unter anderem mit seinem vermutlich „letzten musikalischen Gedanken“, dem Streichquintettsatz C-Dur WoO 62, vertreten. Ein Abend ist Clara Schumann und Komponistinnen aus verschiedenen Jahrhunderten gewidmet. Das Salonorchester Cappuccino schlägt „alternative Reisevarianten“ vor und Gewandhauskomponist HK Gruber verabschiedet sich mit einem Liederabend, begleitet von Steffen Schleiermacher, der bei dieser Gelegenheit eine neue Komposition uraufführen wird. Zum Abschluss des Festivals dirigiert Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons zwei Konzertprogramme mit Kammerorchesterbesetzungen des Gewandhausorchesters.

Weitere LVZ+ Artikel

Nelsons : „Wunderbare Rückkehr zu Live-Aufführungen“

„Die Musiker des Gewandhausorchesters und ich freuen uns sehr, wieder Publikum im Gewandhaus Leipzig begrüßen zu dürfen, sagte Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. „Dieses Festival gibt uns einen bedeutungsvollen und schönen Rahmen, um wieder in das Konzerterlebnis einzusteigen. Auch wenn wir noch nicht im gewohnten Maße zusammenkommen können, bin ich doch davon überzeugt, dass die intime und reflektive Stimmung der Kammermusik eine wunderbare Rückkehr zu Live-Aufführungen bieten wird.“

Diese Regeln sind beim Konzertbesuch zu beachten

Eine Rückkehr in die Normalität ist es allerdings nicht, aber immerhin ein erster Schritt. Folgende Hygieneregeln sind laut Gewandhaus zu beachten: Das Gewandhaus öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn. Beim Betreten und Verlassen des Gewandhauses bis zum Einnehmen/dem Verlassen des Sitzplatzes ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. Die Mund-Nase-Bedeckung darf während des Konzerts abgenommen werden. Es gelten die gängigen Abstandsregeln. Es wird keine Foyerversorgung angeboten. Es wird kein Garderoben-Service angeboten: Jacken und Mäntel sind auf den freien Plätzen abzulegen. Die Zuschauerreihen haben die vorgeschriebenen Abstände und jeder dritte Platz darf besetzt werden.

Vorverkauf für die kommende Saison verschoben

Der Beginn des Vorverkaufs für die kommende Saison 2020/2021 wird auf den 13. Juli 2020 verschoben. Die Mitarbeiter der Gewandhauskasse sind ab 1. September 2020 zu regulären Öffnungszeiten unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder persönlich für die Gäste da.

Info: Der Ticketverkauf für das Sommerfestival beginnt am Freitag (29. Mai), 13 Uhr. Tickets erhältlich zu 20/30 Euro (Normalpreis) 40/50 Euro (Unterstützertickets). Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich per E-Mail, telefonisch oder im Webshop. Tel. 0341 1270280, ticket@gewandhaus.de; Informationen zum Hygieneschutzkonzept hier, Programm des Sommerfestivals hier.

Von lvz