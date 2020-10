Corona-Regeln – Leipziger Kulturmacher sind hin und hergerissen

Leipzig

Die freie Kulturszene hangelt sich weiter durch die Corona-Krise. Wie viele Zuschauer nach dem jeweiligen Hygiene-Konzept in einen Saal dürfen, fällt allerdings recht unterschiedlich aus. Im Vergleich zur zugelassenen Gästezahl vor Corona stehen beispielsweise die Academixer, das Krystallpalast-Varieté oder der Blaue Salon des Central-Kabaretts gut da, wie eine LVZ-Befragung ergab: Ihnen sind jeweils mehr als 70 Prozent der früheren Auslastung erlaubt.

Dagegen leiden vor allem die Häuser, in denen das Publikum vor der Pandemie meistens dicht gedrängt im Stehen zuschaute. Statt 350 Menschen dürfen aktuell nur 38 sitzende Gäste in die 152 Quadratmeter große Veranstaltungstonne der Moritzbastei: nur etwas mehr als zehn Prozent der früheren Kapazität. Ähnlich die Relation im Tanzcafé Ilses Erika: Wo vor Corona bis zu 100 Besucher feierten, setzen sich jetzt maximal zwölf auf ihre Stühle. „Es wird ein schwieriger Winter“, sagt Betreiber Jörn Drewes. „Wir sind sehr benachteiligt.“

Noch deutlicher formuliert Moritzbastei-Sprecher Torsten Reitler die Kritik: „Wir verstehen die Einschätzung des Gesundheitsamts nicht.“ Andere Spielstätten erhielten trotz gleicher Voraussetzungen die Erlaubnis für mehr Publikum. „Alle unsere Bitten um ein erklärendes Gespräch wurden abgelehnt. Wir wollen nicht die Grenzen ausreizen, sondern dass die Kriterien in den unterschiedlichen Spielstätten nachvollziehbar sind.“ Das Gesundheitsamt als Buhmann? Dieter Richter, Geschäftsführer der Pfeffermühle, sieht das konträr: „Ich kann nur sagen, dass die Ämter uns sehr hilfreich unterstützen und viel Verständnis für unsere Situation – für die Kultur – aufbringen. Das tut gut.“

Es kann sich lohnen, mit dem Gesundheitsamt zu verhandeln

Mehr als 1600 Hygiene-Konzepte von Restaurants, Kulturveranstaltern, Sportvereinen, Schulen und Fitnessstudios hat das Gesundheitsamt in den vergangenen Monaten bearbeitet. Nicht immer lief das reibungslos: „Wir fügen uns dem Unvermeidlichen, mussten dafür aber auch lange kämpfen“, berichtet Felsenkeller-Chef Jörg Folta. Thomas Moritz von der Initiative LeipJAZZig hat ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt zu verhandeln. Im Theaterhaus Schille mit seinen 91 festen Sitzplätzen durften die Jazzer zunächst nur mit 22 Personen planen. Jetzt sind 60 erlaubt – unter der Bedingung einer umfänglichen Lüftung des Saals jede halbe Stunde, durchgehender Maskenpflicht und sitzplatzbezogener Kontaktverfolgung. „Warme Kleidung und Halstuch sind angesagt“, rät Moritz. Konzerte mit vielen Bläsern bleiben aber weiter tabu.

Holger Engelhardt vom Kupfersaal hat gelernt, „dass die Luftwechselrate entscheidend ist. Dank unserer großen Fensterflächen dürfen vergleichsweise viele Menschen zu uns kommen.“ Das Krystallpalast-Varieté installierte gerade ein neuartiges Luftdesinfektionssystem. Zwar erhöhe sich mit den Geräten nicht die erlaubte Besucherzahl, „aber hoffentlich das Vertrauen der Gäste“, sagt Sprecherin Sabine Schön. Auch der Academixer-Keller und die Pfeffermühle sollen bald neue Belüftungen bekommen. „Dann ergeben sich für uns völlig neue Möglichkeiten“, hofft Pfeffermüller Richter. Die aktuelle Kapazität seines Saals gibt er jedoch ebenso wenig preis wie die Leiter des Täubchenthals, des Kabaretts Sanftwut und des Clubs Horns Erben.

In der Corona-Zeit ist Publikum nicht gleich Publikum. Die naTo hat nach Hygiene-Konzept Platz für 24 Einzelbesucher, kriegt aber bis zu 40 Personen in Haushaltsgruppen unter. Im Westflügel sind bei Familien-Vorstellungen oft bis zu 70 Gäste möglich, dagegen im Erwachsenen-Programm meist höchstens 50. Das Funzel-Kabarett stellt seine Tische je nach Anmeldung auf. „Ein Single blockt einen Tisch für vier Leute“, erklärt Chef Torsten Wolf.

Drei Häuser fühlen sich benachteiligt

Von den 19 Kulturmachern, die auf die LVZ-Fragen antworteten, gaben 16 an, einverstanden mit den Regeln zu sein. Ein Gefühl der Benachteiligung macht sich dagegen in Moritzbastei, Ilses Erika und auch im Anker breit. „Wir könnten uns Konzerte mit Nasen- und Mundschutz ohne Mindestabstand wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln gut vorstellen“, sagt Anker-Geschäftsführerin Heike Engel. „Für die Kultur gibt es seit Juli keine neuen Aussichten auf weitere Lockerungen. Wir fühlen uns gemeinsam mit den Künstlern allein gelassen.“ Engels Forderung einer „zeitlichen Perspektive“ trifft allerdings aktuell auf eine Ansteckungsrate, die eher auf mehr Verbote als Erleichterungen zusteuert.

Westflügel-Sprecher Matthias Schiffner spricht von einer „Gratwanderung zwischen Verantwortungsbewusstsein und Existenzgefährdung“. Die Einschränkungen seien schmerzhaft, aber „bei allem Durcheinander in den überwiegenden Fällen nachvollziehbar“. Gleichwohl werde „die Relevanz von Kultur für eine demokratische Öffentlichkeit längst nicht in ihrer Bedeutung wahrgenommen“, findet er. Lofft-Geschäftsführerin Anne-Cathrin Lessel betont, dass zwar die Sicherheit der Mitarbeiter, Künstler und Zuschauer an erster Stelle stehe. „Dennoch gibt es andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wo viel mehr Menschen punktuell zusammenkommen und dennoch die Hygiene-Regularien milder umgesetzt werden.“

Das UT Connewitz und das Conne Island lassen hingegen von sich aus weniger Gäste rein als ihnen erlaubt ist. „Die Gesundheit des Publikums und der Mitarbeiterinnen hat für uns absolute Priorität“, sagt Sebastian Gebeler vom UT. Auch das Werk 2 plant in seiner Halle A mit maximal 200 sitzenden Zuschauern, statt der zugelassenen 300 – schon, weil sich die 900 Quadratmeter der Halle durch den Bühnenaufbau schnell mal auf 700 Quadratmeter minimieren. naTo-Geschäftsführer Falk Elstermann hält es „für den falschen Weg, die Besucherkapazität auszureizen.“ Er sieht die Aufgabe „nicht darin, Infektionsketten nachvollziehbar zu machen, sondern darin, Infektionen in unserem Haus zu vermeiden“.

Mischkalkulationen gehen nicht mehr auf

Hart trifft viele Bühnen, dass in erster Linie lukrative Veranstaltungen Corona zum Opfer fallen: Tanznächte, aber auch Gastspiele zugkräftiger Bands, deren Tourneen größtenteils komplett abgesagt sind. Auch die Umsätze an der Bar und die Einmietungen fehlen. In einer Mischkalkulation haben solche Angebote vor der Pandemie häufig die nicht-kommerziellen Projekte und die Nachwuchsförderung querfinanziert – „unseren soziokulturellen Auftrag“, wie Antje Hamel sagt, Sprecherin des Werk 2. „Wenn wir nur kleine Veranstaltungen machen können wie aktuell, dann ist der Gewinn zu niedrig, um die ganze Maschinerie am Laufen zu halten.“

Von einer profitablen Zuschauerzahl sind die meisten Häuser nach eigener Einschätzung aktuell weit entfernt – zumal die Hygiene-Regeln zusätzliche Kosten verursachen. Bei der Konzertagentur Mawi geht man davon aus, „dass 95 Prozent der Veranstaltungen eher defizitär sind“, sagt Sprecher Pierre Gehrmann. Er beklagt, dass „die Branche faktisch keinerlei Unterstützung erhält, wohingegen an anderer Stelle Milliarden-Förderungen fließen“. Nichts weniger als die Existenz des Veranstaltergewerbes sei in Gefahr, „ein Schaden, der auch langfristig nicht reparabel wäre“.

Bühne hinter Plexiglas, die Stühle stehen noch nicht in der endgültigen Position: So richtet sich die Musikkneipe „Noch Besser Leben“ auf Corona ein. Quelle: NBL

Anders als Mawi sind die Cammerspiele daran gewöhnt, ihre Kultur mit Hilfe staatlicher Unterstützung zu verwirklichen. Doch Sprecherin Julia Lehmann fürchtet, dass es ihnen auf die Füße fällt, wenn sie in den Anträgen fürs Erste weniger Eigenanteil in Aussicht stellen. Dagegen lobt das Conne-Island-Team das Rettungsprogramm „Neustart Kultur“, mit dem die Bundesregierung etwa Gagen und Technik fördert: Damit seien kleinere Kapazitäten möglich, „ohne zu sehr an Löhnen zu sparen oder den Ticketpreis anzuheben“.

Wie viele Zuschauer dürfen kommen – und wie viele trauen sich?

Ideen sind gefragt. Im Kupfersaal versuchen sie, große Veranstaltungen eher auf zwei Termine aufzuteilen, als sie abzusagen. In der Musikkneipe Noch Besser Leben beginnt bald die Reihe „Three Times In A Row“: ein- und dieselbe Band an drei Abenden hintereinander. Das Dynamite-Ska-Festival soll im Dezember im Felsenkeller an bestuhlten Tischen explodieren. Die Ilses-Erika-Leute gehen mit ihrem Krippenspiel dieses Jahr in den Biergarten. Ein weiteres Theaterstück wollen sie aufzeichnen und als Adventskalender gegen Spende im Online-Abo anbieten. Das Lofft tüftelt daran, trotz Corona internationale Koproduktionen zu verwirklichen.

„Ich gehe mal davon aus, dass keiner Auflagen macht, um uns zu ärgern“, sagt Academixer-Chefin Dörte Waurick. Sabine Schön vom Krystallpalast-Varieté fügt an, dass nicht nur die Behörden, „sondern auch die Gäste gewisse Abstände fordern“. Vielleicht wird in den nächsten Wochen gar nicht entscheidend sein, wie viel Publikum erlaubt ist, sondern wie viele sich trauen zu kommen. „Am Ende sind wir glücklich“, erklärt Waurick, „wenn wir den Gästen sagen können, wir tun alles, dass sie gesundheitlich unbedenklich lachen können.“

