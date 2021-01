Neulich habe ich meine Nachbarin belächelt, dabei hielt sie sich nur an die Corona-Regeln.

Ich hatte vorgeschlagen, dass wir eine Tasse Tee bei mir trinken. Da wies sie mich auf eine Regel hin: Drinnen treffe sie sich ausschließlich mit Freunden einer anderen WG. Sonst niemanden. Sie bot mir stattdessen einen Spaziergang an. Und ich lächelte ungläubig: Bei Minusgraden, durch den Schneematsch?

Ich treffen mich hin und wieder mit einzelnen Personen verschiedener Haushalte, auch drinnen. Genau das zu vermeiden, darum hatte Angela Merkel Ende November gebeten. Meine Nachbarin setzt die Regel seitdem um. Sie kennt auch sonst alle Aufrufe, Bitten und Regeln – und die Verordnungen manchmal noch vor mir, dabei bin ich doch der Journalist.

Meine Nachbarin gehört zu einer recht unsichtbaren Gruppe, die das Gegenteil derer darstellt, die gegen jeden neuen Lockdown krakeelen. Sie gehört zu den leisen, übervorsichtigen Menschen in dieser Pandemie. Man könnte auch sagen: zu den Braven.

Seit einer Weile frage ich mich, ob Menschen wie meine Nachbarin nur ein besonders hohes Bedürfnis verspüren, alles richtig zu machen. Oder, ob sie nicht eine ganz schön wichtige Rolle im Verlauf dieser Pandemie spielen.

Ja: Wo stünden wir eigentlich ohne die Braven? Was wäre wohl los, sollten sie sich eines Tages benehmen wie alle anderen?

Knappt jeder Fünfte wünscht sich strengere Regeln

Ich glaube, dass jeder einen oder mehrere Brave kennt. Es sind jene, die nicht nur die Corona-Regeln befolgen, sondern sie noch ein wenig strenger auslegen. Die seit Monaten nicht mehr im Büro gesehen wurden. Die sich auf Skype-Biere verabreden, oder eben auf Spaziergänge in der Eiseskälte.

Es sind jene, die Weihnachten nicht nach Hause gefahren sind, sondern in ihrer WG blieben. Die Silvester ein Drei-Gänge-Menü für sich alleine kochten. Die neben ihrem normalen Mund-Nasen-Schutz auch immer eine FFP-2-Maske dabei haben, die sie im Supermarkt aufziehen. Die sich noch nie über Schutzmaßnahmen beschwert haben, aber dafür strengere forderten (wofür das sie selbstverständlich nie auf der Straße demonstrieren würden). Und das alles, ohne zu einer Risikogruppe zu gehören. Sondern, weil sie es für richtig halten.

Wie viele Brave gibt es überhaupt? Der Bayrische Rundfunk hat im Dezember herausgefunden: Während jeder zweite Deutsche die Corona-Maßnahmen für angemessen hält, sagen 18 Prozent, sie könnten noch härter sein. Es ist also jeder Fünfte ein Übervorsichtiger wie meine Nachbarin.

Habe ich gesagt, dass ich meine Nachbarin belächelt habe? Was ich meine ist weniger ein höhnisches, mehr ein verlegenes Lächeln. Ich weiß ja, dass ich selbst nur gerade das umsetze, was erlaubt ist. Und dass ich manchmal ein wenig schummele. Dass ich hin und wieder andere treffe. Dass ich bei Besuch nicht andauernd lüfte. Und, dass ich mir seit einer Weile wieder die Hände wasche, wie ich es 2019 getan haben, also: eher drei Sekunden lang.

Was wäre los, wenn den Braven die Lust vergeht?

Das alles dürfte ich den Braven nie erzählen. Aber natürlich bekommen sie es längst mit, dass andere die Regeln immer laxer umsetzen. Und: Dass harte Leugner immer offensiver gegen die Regeln verstoßen. Vor zwei Wochen fuhr ein Zwickauer, der einen Ausflug nach Oberwiesenthal machen wollte, so oft hintereinander in eine Kontrolle, dass man schließlich sein Auto beschlagnahmte. In Westdeutschland musste die Polizei wegen der Ansturms ganze Skigebiete abriegeln. Was macht das mit den Braven, wenn sie solche Meldungen lesen?

Auch Ämter und Politik dürften ihnen nicht gerade ein Ansporn sein. Während einer Recherche im Vogtland sprach ich kürzlich mit einem Mann, der tagelang keinen Corona-Test bekam, obwohl er Symptome hatte. Und eine Studentin erzählte mir, dass sie 80 Mal versuchte das Gesundheitsamt anzurufen, um dort ihre Corona-Infektion zu melden. Sie sagte: „Ich hätte auch infiziert draußen herumspazieren können.“

Manchmal frage ich mich, was eigentlich los wäre, wenn den Braven angesichts solcher Eskapaden die Lust verginge. Es würde mich nicht wundern. Und ich glaube: Wir wären der Pandemie dann so richtig ausgeliefert. Denn schon jetzt stecken sich mehr Menschen in Privathaushalten als in Pflegeheimen an. Ohne die Braven wären es wohl noch deutlich mehr.

Nicht jeder kann aus eigener Kraft ein Übergenauer werden

Ohne die Braven, glaube ich, würden aber wir alle uns anders verhalten. Der Grund ist ein Prinzip aus der amerikanischen Soziologie, dem „Broken Window Effect“. Die Forscher stellten damals fest, dass nachdem eine Scheibe eines leerstehenden Hauses eingeschmissen ist, die übrigen auch recht bald zu Bruch gehen. Anders gesagt: Wo einmal Regeln gebrochen werden, werden bald viele Regeln gebrochen.

Das lässt sich auch auf die Corona-Krise anwenden. Fängt erst einmal meine Nachbarin an, Regeln zu brechen, dann würde ich es erst recht tun. Denn natürlich wirkt das Verhalten der Braven auch als eine Art Korrektiv auf alle anderen.

Ich glaube nicht, dass aus jedem ein Übergenauer werden kann. Das hier soll auch kein Aufruf sein, das unbedingt zu versuchen. Aber vielleicht einer, die Übergenauen zu würdigen, anstatt sie zu belächeln.

Von Josa Mania-Schlegel