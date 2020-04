Corona-Songs aus dem Homeoffice: Viele nerven, wenige werden bleiben

Leipzig

Hemd, Riesenbrille, Dreitagebart. Ein Stück Himmel im Rücken. Blaue Stunde. Michael Stipe stellt die Musik an, beugt sich zum Rechner vor, vergewissert sich, dass er gleich nicht ins Nichts singen wird. Läuft. Der Mann, der im Januar 60 geworden ist und dem Vernehmen nach als Privatier in Berlin lebt, hebt an. Augen zu und los.

„Ich warte auf dich“

Muss uns nun also auch noch der Ex-R.E.M.-Sänger mit einem Homeoffice-Song zur Corona-Krise quälen? Nein. „No Time To Love Like Now“ ist ein berührender Song, der genug offen lässt, um sich festzusetzen. Kein Kommentar, kein Appell. „Was auch immer Warten an diesem neuen Ort bedeutet: Ich warte auf dich“. Ein romantisches Liebeslied wie aus inspiriertesten R.E.M.-Zeiten. Der Demo-Track ist in Zusammenarbeit mit Aaron Dessner von The National entstanden. Da haben sich zwei gefunden.

Langweiliges Lied über die Langeweile

Während dieses Lied die Zeit überwindet, wirken die meisten anderen Songs, die jetzt von Küchentischen in die Welt geschrammelt werden, wie Gefangene ihrer Umstände. Sie sind fast alle das, was Die Ärzte über ihr jüngstes Werk geschrieben haben: „Ein Lied für Jetzt“. „Ich sitze zu Hause und langweile mich. Klopapier und Nudeln sammle ich nicht“, singt Bela zur Akustikgitarre – auch Farin und Rod haben nicht viel mehr beizutragen, außer dass das alles nicht so schlimm ist. Das reicht fürs Hier und Jetzt und rund 3,5 Millionen YouTube-Aufrufe in gut einer Woche. Und nebenbei wird ein neues Album angekündigt.

„Und bei manchen Konzerten/ war freiwillig keiner da“

Deutlich witziger ist ein Titel des aus der Poetry-Slam-Szene kommenden Duos Das Lumpenpack, das in seinem „Coronalied“ zwar auch nicht an Nudeln und Klopapier vorbeigeht, aber gleich im Einstieg die Larmoyanz mancher Kollegen hops nimmt: „Wisst ihr noch, als Risikogruppe/ ein Treffen von Brettspielern war?/ Und bei manchen Konzerten/ war freiwillig keiner da.“

Musikalische Pandemie

Die für viele Musiker unbefriedigende bis existenzbedrohende neue Gesamtsituation hat eine Pandemie an Songs ausgelöst, die am Nerv der Zeit operieren, ihn aber oft nur reizen. So wie „Dumm, dumm“ der Krefelderin Luisa Martinez, die sich im Schlafzimmer über die „dummen Deppen die’s auch nicht checken“, die sich ins Gesicht fassen und das Virus in Knuddelrunden übertragen, erregt. Solche Vertonungen der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sind neben den satirischen Versuchen die zweite große Gruppe dieser neuen deutschen Welle aus dem Homeoffice.

Mutter aller Mutmach-Songs: „Zusammenstehen“

In der Mitte stehen die Mutmach-Songs, die unter die Haut gehen sollen, die man mögen darf, aber nicht muss. Prototyp dafür ist „Zusammenstehen“ des Bochumer Singer-Songwriters Sebel. „Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen/ Das Große und Ganze sehen./ Und in den Kampf gehen, gegen das Virus/ Weil wir alle zusammenstehen“, singt er am Klavier im Halbdunkel einer Retro-Wohnzimmerlampe. Über zwei Millionen Mal wurde der Titel seit dem 17. März geklickt; inzwischen gibt es eine englische und eine italienische Version, die mit weiteren Musikern zusammengefügt wurde. Ein guter Typ, eine gute Geschichte, die in diesen Tagen oft erzählt wird.

Eine Gutmenschen-Hymne – ausgerechnet von Freiwild

Eine Gutmenschen-Hymne, die zudem über den Moment hinauskommt, gibt es ausgerechnet von der notorisch mit Bausteinen vom rechten Rand spielenden Deutschrock-Band Freiwild aus Südtirol. Neben erwartbaren Seitenhiebchen auf den angeblichen „Klimawahn“ und „Me Too“ geht es in „Corona Weltuntergang“ (über 4,1 Millionen Klicks) vor allem um das Elend der Vergessenen. „Und Tausende stehen/ Vor der Grenze, frieren/ Und wieder will sie niemand haben.“

Manchen scheint das Homeoffice richtig gutzutun.

Von Jürgen Kleindienst