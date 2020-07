Leipzig

Eine Stunde, keine Pause Das sind die Corona-Rahmenbedingungen, unter denen die Oper Leipzig ihren Herbst-Spielplan bauen musste. Und es reicht bereits ein kleiner Blick ins Repertoire, um festzustellen, dass mit diesen Eckdaten im Musiktheater kein Blumentopf zu gewinnen ist. Bei Wagner, der unter dreieinhalb Stunden Spieldauer allenfalls Vorabende verfasste, muss man gar nicht erst nachschauen, auch Mozart war meist deutlich länger unterwegs. Strauss wiederum schrieb zwar Opern, die nicht allzu sehr über diese Dauer hinausgehen, und die die Oper Leipzig sogar im Repertoire hat. Aber „Salome“ und „Elektra“ brauchen im Graben das ganz große Besteck, und weil auch dort Abstandsregeln und andere Hygiene-Bestimmungen greifen, sind auch sie nicht spielbar. Gleiches gilt für Leoncavallos zeitlich überschaubare „Pagliacci“.

Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Quelle: Kisten Nijhof/Oper Leipzig

Kurzum: Vom normalen Repertoire des Hauses ist nicht viel zu gebrauchen. Nur eine kühn gestraffte „Zauberflöte“ hat es in einer Version „für Eilige“ in den Herbstspielplan geschafft. Der Rest vom Spielplan-Fest wurde eigens ersonnen, um auch in den Zeiten der Pandemie noch Musiktheater präsentieren zu können. Dabei sind die Voraussetzungen in der Oper gar nicht so schlecht. Denn in den Graben und auf die Bühne passen auch unter Corona-Bedingungen immerhin mehr Instrumentalisten als gegenüber im Gewandhaus.

60 Mitglieder des Gewandhausorchesters für Wagner

So kann Hausherr Ulf Schirmer am für die Wagner-Gala „Die Frist ist um“ (13. September), in der als Solisten der grandiose Michael Volle und seine Frau Gabriele Scherer auf der Bühne stehen, immerhin auf 60 Mitglieder des Gewandhausorchesters zurückgreifen. Ein Luxus in diesen Magerstufen-Zeiten, der auch der italienischen Operngala „Nessun dorma“ (25., 26., 27. September) mit Gaston Rivero und Matthias Hausmann, Kara Sohn und Sae Kyung Rim zugute kommen wird.

Die Vorzüge der Einsamkeit

Neben diesen Gala-Best-of-Formaten bieten die drei Sparten Oper, Ballett und Musikalische Komödie jeweils eine echte Premiere. Die untersucht in „Crinolissimo!“ (Regie: Franziska Severin) anhand von Werken Mozarts, Rossinis, Donizettis und anderen den Reifrock und seine Tauglichkeit als Abstandshalter. Die Musikalische Komödie präsentiert im Westbad mit Gerhard Kneifels „Bretter, die die Welt bedeuten“ (18., 19., 20., 26., 27. September) ein echtes Hauptwerk des DDR-Musicals, durch dessen eingedampfte Corona-Version Regisseur Cusch Jung höchstselbst als Moderator führt. Und Mario Schröder Ballett will mit „Solitude“ (16., 17., 18., 30., 31. Oktober) den Beweis antreten, dass die Einsamkeit, unter der viele nicht nur in Corona-Zeiten leiden, nicht nur schlimm sein muss, sondern auch schön und beseelend.

Abschied vom Westbad

Dazu lädt die Oper am 12. September zum traditionellen „Auftakt“ ins große Haus, in dem Hausherr Ulf Schirmer mit dem Gewandhausorchester, seinem Chor und dem Ensemble einen Streifzug durch die neue Saison unternimmt und präsentiert fünf Mal die Welt der Astrid Lindgren mit dem Nachwuchs-Programm „Hey, Pippi Langstrumpf“ (2., 3., 4., 11., 25. Oktober). Die Musikalische Komödie schließlich zeigt noch zweimal ihr hinreißendes Corona-Programm „Spiel’s mir noch einmal“ (11., 12. September) und verabschiedet sich mit den Produktionen „Wenn die Liebe erwacht“ (2., 3., 4. Oktober) und „Alles, was geht – Danke Westbad!“ von ihrer Interims-Spielstädte. Denn im November steht die Neueröffnung des für 7,6 Millionen Euro totalsanierten Hauses Dreilinden an – mit dann 640 statt wie zuvor 520 Sitzplätzen.

238 Maskierte

Wie viele davon zur Eröffnungsgala besetzt werden dürfen, weiß derzeit nur die Pandemie allein. Folgerichtig gibt es derzeit noch keine belastbaren einschlägigen Planungen für die Zeit ab November. Bis dahin dürfen im Westbad 48 Besucher Platz nehmen und im Opernhaus mit seinen rund 1200 Plätzen 238. Sie alle müssen, bewegen sie sich im Haus, eine Maske tragen, die sie aber am Platz abnehmen dürfen.

Aus eigener Kraft

Dass mit solchen Zahlen an der Einnahme-Front kein Blumentopf zu gewinnen ist, liegt auf der Hand. Seit März ist an der Einnahmen-Front bereits ein Defizit von 2,9 Millionen Euro aufgelaufen, das sich in der kommenden noch vergrößern wird. Aber Verwaltungsdirektor Ulrich Jagels geht davon aus, dass die Oper Leipzig diese Verluste aus eigener Kraft kompensieren kann.

Herbst-Produktionen Oper Auftakt – Ulf Schirmer präsentiert Ensemble und Spielplan; 12. September Die Frist ist um – Gala-Konzert mit Gabriele Scherer und Michael Volle; 13. September Schnelle Füße, rascher Mut – Mozarts Zauberflöte für Eilige; 18., 19., 20 September, Opernhaus Crinolissimo – Eine Opernrevue mit Werken von Mozart, Rossini, Donizetti u.a.; 2., 3., 10., 11. Oktober Hey, Pippi Langstrumpf – Astrid-Lindgren-Programm für junges Publikum; 2., 3., 4., 11., 25. Oktober, Opernhaus Nessun dorma – Eine italienische Opernnacht; 25., 26., 27., September, 25. Oktober, Oktober Ballett Solitude – Ballett von Mario Schröder; 16., 17., 18., 30., 31. Oktober, Opernhaus Musikalische Komödie im Westbad Spiel’s mit noch einmal; 12., 13. September Bretter, die die Welt bedeuten – Gerhard Kneifels DDR-Musical; 18., 19., 20., 26., 27. September Westbad Da geht noch was – die Musikalische Komödie verabschiedet sich vom Westbad; 2., 3., 4. Oktober (Wenn die Liebe erwacht), 9., 10., 11., Oktober (Alles, was geht / Danke Westbad!) Der Vorverkauf läuft – online und an der Opernkasse, auch in den Theaterferien: Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de, sowie an der Opernkasse oder unter Tel. 0341 1261261.

Von Peter Korfmacher