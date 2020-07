Corona-Studie in Leipzig: Fragen und Antworten zum Spezial-Konzert von Tim Bendzko

Leipzig

Am 22. August findet in Leipzig eine wissenschaftliche Studie statt, die bundesweit mit viel Spannung erwartet wird. Die Forscher erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie Konzerte und Sportevents auch in Pandemie-Zeiten sicher stattfinden können. Hauptteil der Studie ist ein Konzert mit Tim Bendzko in der Arena Leipzig. Für den außergewöhnlichen Tag werden 4000 Freiwillige gesucht. Die LVZ beantwortet ein paar der wichtigsten Fragen.

Kann man sich bei der Studie mit dem Virus anstecken?

Anzeige

Unmöglich ist nichts. Das Risiko, sich an diesem Tag in der Arena mit dem Virus zu infizieren, ist allerdings sehr gering, sagen die Forscher der Uniklinik Halle. Sie haben ein mehrstufiges Hygienekonzept aufgestellt, das allein 90.000 Euro gekostet hat. So dürfen nur Personen ohne Erkältungssymptome mitmachen und müssen alle Interessierten vorab auch einen Corona-Selbsttest durchführen. Nur bei einem negativen Ergebnis ist eine Teilnahme an der Studie möglich. Das vielleicht stärkste Argument dürfte aber wohl sein: Alle Freiwilligen erhalten kostenlos eine FFP2-Maske, die während der Studie getragen werden muss. Die partikelfilternde Maske schützt im Gegensatz zum normalen Mund-Nase-Schutz sowohl Träger als auch Gegenüber. Deshalb bestehe eine doppelte Absicherung, sagt Studienleiter Stefan Moritz. Sollte jemand beim Konzert die Maske absetzen, werden Security-Mitarbeiter tätig.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie läuft die Studie konkret ab?

Teilnehmer müssen sich am 22. August von 8 bis 18 Uhr Zeit nehmen. Schon bei der Anreise sollen mögliche Kontakte mit anderen Personen gemessen werden – sowohl bei Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs, als auch bei der Anreise mit dem Auto. Das Forscherteam will dazu unter anderem eine Straßenbahn mit Sensoren ausstatten. Nach Registrierung im Check-In an der Arena Leipzig beginnt die permanente Datenerhebung. Alle 4000 Teilnehmer der Studie erhalten Bewegungssensoren, die den ganzen Tag Laufwege und Standorte aufzeichnen. Zusätzlich werden alle 4000 Konzertbesucher mit einem speziellen Desinfektionsmittel ausgestattet, das unter Schwarzlicht leuchtende Punkte hinterlässt – damit sich Schmierkontakte nachvollziehen lassen.

Wer ist Tim Bendzko?

Der Berliner Sänger und Musiker wurde 2011 mit dem Lied „Nur noch kurz die Welt retten“ bundesweit bekannt. Er spielt leichte Popsongs mit deutschen Texten. Sein aktuelles Album heißt „Filter“ und schaffte es im vergangenen Jahr auf Platz 3 der hiesigen Albumcharts.

Wie kommt Tim Bendzko am 22. August ins Spiel?

Der Berliner Popstar spielt ein Live-Konzert, das allerdings in drei jeweils etwa 20-minütige Blöcke aufgeteilt wird. Der erste Block findet unter normalen Konzertbedingungen statt, wie sie vor der Corona-Pandemie möglich waren. Alle 4000 Teilnehmer der Studie sind hier dabei. Auch beim zweiten Block dürfen alle Teilnehmer zuschauen, diesmal unter optimierten Bedingungen mit deutlich größeren Abständen im Publikum. Dieser zweite Block soll bis etwa 16 Uhr vorbei sein. Danach folgt der dritte Abschnitt, quasi die Bendzko-Zugabe, die allerdings nur noch 2000 Zuschauer sehen werden, während sie mit Abstand auf Tribünen sitzen.

Zehn Stunden sind lang. Kann man zwischendrin etwas essen gehen?

Nein, ein Verlassen des Veranstaltungsortes ist nicht möglich. Auf dem Parkplatz der Arena wird es jedoch in den Pausen zwischen den Konzertblöcken für alle Studien-Teilnehmer kostenlos Speisen und Getränke geben.

Worum geht es in der Studie genau?

Das Forscherteam der Uniklinik Halle will herausfinden, wie mögliche Infektionsketten bei großen Veranstaltungen in Mehrzweckhallen ablaufen und inwiefern sich mit verschiedenen Hygiene-Konzepten und auch baulichen Veränderungen das Risiko einer Ansteckung mindern lässt. Neben dem Feldtest am 22. August haben die Wissenschaftler um Stefan Moritz auch ein Modell der Arena Leipzig im Computer erstellt, in dem verbreitende Aerosole und Luftströme berechnet werden. Die Simulation läuft drei Wochen lang bis zum Konzert und soll danach zusammen mit den Daten des Feldtests ausgewertet werden.

Wer hat die Studie in Auftrag gegeben?

Ursprünglich stammt die Idee, Infektionswege bei Veranstaltungen genauer untersuchen zu lassen, vom Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig und den Betreibern der Arena Leipzig. Die Forscher der Uniklinik Halle entwickelten den Ansatz zur wissenschaftliche Studie weiter. Diese wird von den Landesregierungen in Sachsen-Anhalt und Sachsen finanziell unterstützt – mit jeweils 450.000 Euro. Die Politiker erhoffen sich Erkenntnisse, die ihre künftigen Entscheidungen zu Corona-Maßnahmen wissenschaftlich unterfüttern mögen.

Wie kann man bei der Studie mitmachen?

Wer gesund ist, keine Erkältungssymptome zeigt und zwischen 18 und 50 Jahre alt ist, kann sich auf der Webseite www.restart19.de als Teilnehmer anmelden.

Von Matthias Puppe