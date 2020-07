Leipzig

. Normalerweise sitzen Besucher der Wachauer Festival-Nächte in der alten Kirchruine. Diesmal müssen sie draußen bleiben – die Bühne steht nämlich auf dem Vorplatz der Ruine. Doch sind die Veranstalter froh, trotz der Corona-Pandemie eine Möglichkeit gefunden zu haben, am Wochenende ihr buntes musikalisches Programm zu präsentieren. Die Alternativ-Variante konnte kurzfristig noch mit der Stadt Markkleeberg und dem Landkreis Leipzig erarbeitet werden.

Unkonventionell und abwechslungsreich

Zusammen mit ihrem musikalischen Leiter Ron-Dirk Entleutner haben Chor und Orchester der „amici musicae“ sowie deren Gäste, darunter das Ensemble amarcord, zahlreiche Solisten aus der Region und das Blechbläser-Ensemble des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule Leipzig ein Programm für eine so unkonventionelle wie abwechslungsreiche Musiknacht erstellt.

Von Bach bis Puccini

So können sich Besucherinnen und Besucher am Freitag und am Samstag, jeweils ab 20 Uhr, auf ein genreübergreifendes Musik-Festival freuen. Unter anderem ins Joseph Haydns erstes Cellokonzert (Solist: Franz Emil Weigert), Johann Sebastian Bachs rekonstruiertes Doppelkonzert BWV 1060R für Violine ( Daniel Tauber), Oboe ( Jesper Burandt) und Orchester sowie a-capplla Musik angesetzt. Dazu gibt es festliche Bläsermusik von Paul Dukas und Giacomo Puccini

Gottesdienst in der Ruine

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst – wieder in der Ruine – statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt ein Doppelquartett der „amici musicae“ sowie das Bläser-Quartett des Jugendsinfonieorchesters Leipzig.

Weitere Informationen zu den Ausführenden, zum Ablauf der Abende sowie die Corona bedingten Auflagen erhalten Sie unter www.wachau-festival.de. Außerdem können dort auch die Tickets erworben werden, zunächst nur im Vorverkauf , weil wegen der Corona-Pandemie alle Kontaktdaten erfasst werden müssen.

Von Nicole Grziwa