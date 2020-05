Warten auf Gestern: Bei der Rückkehr zum Alltag macht sich auch Enttäuschung breit

Leipzig

Das Warten hat ein Ende. Seit ein paar Tagen dürfen Museen wieder öffnen, Gaststätten und Geschäfte. Ganze Bundesländer haben den Schlagbaum gehoben. Doch die Menschen zögern noch. Was ist da los? Müssten sie nicht im Laufschritt zu dem zurückkehren, was sie vor der großen Pause Alltag nannten?

„Die Kunden sind beim Einkaufen in diesen Tagen eher zurückhaltend unterwegs“, sagt Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland. Als Ursache erkennt er „die Rahmenbedingungen mit Abstands- und Hygieneregeln, die ein entspanntes Shopping-Erlebnis erschweren“.

Anzeige

Kulissen des Vertrauten

Wer voller Wiedersehensfreude sein Stammlokal aufsucht, muss die Zahl der Haushalte angeben, aus denen die Runde stammt – da sitzt man so gesellig wie beim Scheidungsanwalt. Gegen die „Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen“ war die Durchsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes eine Aufforderung zur Orgie.

Weitere LVZ+ Artikel

So führt die Lockerungsübung einer Rückkehr zum Gewohnten nicht zurück ins Spiel, sondern in die Papp-Kulissen des Vertrauten. Eine Rückkehr zum Vorher gibt’s ja nicht, vielmehr fühlt sich, was jetzt begonnen hat, an wie Enttäuschung. Es ist Entfremdung.

Öffnung für Godot

Ach, wenn die Kinder doch endlich wieder in die Schule könnten, hofften Eltern – bis die Schulen ihre Klassenräume aufschlossen. Zunächst klingt das zwar nach dem vertrauten Rhythmus, als man sich erst auf die Ferien gefreut hat und Wochen später auf den ersten Schultag und nach ein paar Stunden dann schon auf die Herbstferien. Doch hier führt die Vielfalt von Interessen und Prioritäten zu Verdruss. Zusammenhalt fällt eben leichter, wenn keiner etwas darf.

„Was lange währt, wird endlich gut“ wird Ovid zitiert in Samuel Becketts „ Warten auf Godot“, einem Stück wie gemacht für diese Volks-Krise. Man muss gar nicht ins Theater gehen, um es mitzuempfinden, nicht mal ins Internet. Das eigene Reich genügt.

Wladimir und Estragon wirken frei und sind es nicht. Etwas wird eintreffen, irgendwann, irgendwo. Vielleicht. Darauf müssen sie warten. Sie gehen einander auf die Nerven. Sie schlagen beim Versuch, sich die Zeit zu vertreiben, den Sinn in die Flucht. Wenn Godot tatsächliche käme – änderte das etwas?

Das Wenn-dann-Spiel

Die Wenn-dann-Hoffnung wirft ein Licht auf Veränderungen, in deren Schatten sich Bequemlichkeit breitmacht. Wenn die Läden wieder öffnen – was muss dann eigentlich gekauft werden? Wenn ein paar Bier in der Kneipe wieder möglich sind – worüber soll dann wirklich gesprochen werden? Wenn Kunst und Kultur jemals wieder möglich sind – was will das Publikum dann überhaupt noch denken?

Das waren Zeiten, als es wichtig schien, auf einen Flughafen zu warten oder ein anderes Denkmal in Berlin. Der Bau des Einheitsdenkmals hat am Dienstag begonnen. Und im BER läuft schon der Probebetrieb. Doch nach all den Jahren will sich kein Gefühl mehr einstellen. Ein Flughafen eben. Na wird’s halt fertig.

Wo Milch und Matcha fließen

Paradies und Hölle nutzen die gleiche Kantine. Klar, dass in Isolation nicht Milch und Honig fließen, aber ein Ahorn Matcha Tee Latte lässt sich immer zubereiten. Dauert zehn Minuten. Und hat 180 Kilokalorie pro Portion. So viel verbraucht Max Muster*mann während einer halben Stunde Sex oder im sechsstündigen Liegen.

Beim Warten wird der Coronist zu müde zu entscheiden, ob er heute Abend lieber nicht ins Konzert oder lieber nicht ins Theater geht. Bevor es auf nicht ins Kino hinausläuft. Die ersten Shopping-Ausflüge und Kneipen-Besuche zeigen: Es ist nicht mehr das Gleiche. Die Wochen des Hoffens darauf, dass alles wieder so wird wie gestern, haben Bedürfnisse an den Horizont imaginiert, deren Befriedigung schon heute kaum mehr interessiert.

In Bussen und Bahnen öffnen Türen aus Hygiene-Gründen automatisch. „Gehen wir!“, sagt Estragon zu Wladimir. Bevor sie beide bleiben.

Von Janina Fleischer