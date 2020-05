Sturm im Wasserglas oder Untergang? Das Bild von der zweiten Infektionswelle

Leipzig

Die Stadien sind leer. La Ola fällt aus. Für viele wäre sie jetzt wie ein Zeichen gewesen, eine „perfekte Welle“. So hieß mal, die Älteren werden sich erinnern, ein Lied der Band Juli. „Lass dich einfach von ihr tragen“, hieß es, du „hast viel zu schnell gelebt“.

2004, ach ja, da wurden Wellen noch mit Freiheit und Meer assoziiert. Um Bedrohung und mehr geht es, wenn der Begriff in Pleitewellen auftaucht oder Klagewellen. Oder in den Warnungen von einer „zweiten Infektionswelle“. Anders als bei Mikro-, Kurbel- oder Dauerwellen rührt die Flutwelle, die als Vorbild dient, am Gefühl, einer unsichtbaren Macht schutzlos ausgeliefert zu sein.

Anzeige

Im Flachwasser des Eifers

Aus der Wetterberichterstattung stammen die Hitze- und Kältewellen – Wetterlagen, die dramatisiert werden, als gebe es Katastrophen zu beschwören. Doch es sind nur Erregungswellen im Flachwasser des Eifers. Während die mehr oder weniger Aufmerksamkeit generieren, droht tatsächlich Gefahr in Begriffen, die auf den ersten Blick Sprache vereinfachen, in Wirklichkeit aber benutzen.

Weitere LVZ+ Artikel

„Spiegel“-Kolumnistin Samira El Ouassil verweist in vergleichbarem Zusammenhang auf den Romancier Gustave Flaubert. Dessen „Wörterbuch der Gemeinplätze“ (1913) nennt die Autorin „Protest gegen inflationär benutzte Ausdrücke“, da diese, so Flaubert, das Denken und Differenzieren ersetzen und schlimmstenfalls Ausdruck von Denkfehlern sind.

Sprache prägt das Denken

Zu ihren Beispielen gehören gedankenlos übernommene „Corona-Unwörter“ wie „Kontaktverbot“ oder „Social Distancing“. Nach 2015 war es das Sprachbild der „Flüchtlingswelle“, das als Synonym für Migrationsbewegungen die politische Debatte in eine Richtung drängte. Denn Wassermassen wirken bedrohlich.

Ein Bild, das die Linguistin Elisabeth Wehling „schon seit Jahrzehnten“ aus der Kognitionsforschung kennt: „die Migranten als Wassermasse, die ins Land ,strömt’“, wie sie 2016 im Interview sagte. Nun gesteigert zur „Flüchtlingswelle“ und zum „Flüchtlingstsunami“. So beeinflussen Formulierungen das Denken: „Wenn Ihr Haus überschwemmt zu werden droht, überlegen Sie nicht, wie Sie das Wasser am besten auf die Zimmer verteilen, sondern Sie schotten sich ab, Sie schichten Sandsäcke auf“, sagte Wehling damals im Gespräch mit dem Goethe-Institut.

„Hier müssen wir aufräumen“

Die Sandsäcke dieser Tage sind ein Bollwerk aus Maßnahmen, um SARS-CoV-2-Viren aufzuhalten. Am Freitag hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) strengere Regeln für die Fleischindustrie gefordert: „Hier müssen wir aufräumen. Denn wir riskieren durch das Verhalten einiger schwarzer Schafe eine zweite große Infektionswelle“.

Wir sollten „vorbereitet sein“, sagt Heiko Färber, Geschäftsführer des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte, denn „eine zweite Infektionswelle scheint wahrscheinlich“. Und auch Linkspartei-Chefin Katja Kipping malt das Szenario „einer zweiten – schlimmeren – Infektionswelle“ an die Kaimauer, die „zu einem zweiten und schärferen Shutdown führen“ würde.

Argument gewordenes „Aber!“

Bei diesem diskursiven Wellengang, dessen Auslöser die „jetzigen Lockerungen“ sind, zeigen sich ebenso „der Markt“ und „die Anleger“ an der Börse „besorgt“. Die „zweite Infektionswelle“ ist Argument gewordenes „Aber!“. Niemand solle sich in Sicherheit wiegen, schon gar nicht in falscher, warnt zuverlässig Charité-Virologe Christian Drosten. Das drückt nicht nur den Dax ins Minus, da trübt sich auch die Stimmung ein. Denn was da anrollt, sind Ängste.

Das Gefühl der Ohnmacht trifft eine Gemeinschaft, die Leistungsfähigkeit bis zur Unsterblichkeit als höchstes Ziel nicht von sich weist und in ihrem Selbstverständnis der Illusion aufsitzt, Natur beherrschen und Unsicherheit bezwingen zu können. Die Ahnung, damit falsch zu liegen, kann sich in Panik-Träumen von meterhohen Wellen zeigen. Nicht jenen, auf denen Surfer Richtung Strandbar brettern, sondern solche, die überm Kopf zusammenschlagen.

Die Corona-Pandemie lenkt die Aufmerksamkeit von diffus wahrgenommenen Bedrohungen zu einer Gefahr, die sich benennen, beziffern und in Diagrammen darstellen lässt. Wenn diese Welle durch ist, wird das Meer trotzdem kein Baggersee sein.

Von Janina Fleischer