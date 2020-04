Leipzig

Das Leipziger Bachfest 2020 fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Das habe Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) angeordnet, teilte das Bach-Archiv Leipzig am Montag mit. Gründe seien weltweite Reiseverbote, beschränkter Flugverkehr und die potenzielle Gefährdung von Gästen, Künstlern und Mitarbeitern. Bachfest-Intendant Michael Maul hatte eine Absage des von 11. bis 21. Juni geplanten Festivals bereits Ende vergangener Woche angedeutet.

Die für dieses Jahr geplante 95. Ausgabe des Festivals unter dem Motto „ Bach - We are Family“ werde auf den Zeitraum 10. bis 19. Juni 2022 verschoben, erklärten die Organisatoren. Maul sagte, alle für 2020 verpflichteten Bach-Chöre etwa aus Neuseeland, Japan, Südafrika, Kanada und Paraguay hätten bereits signalisiert, auch zu einem späteren Zeitpunkt nach Leipzig zu kommen. So könne die größte Zusammenkunft der globalen Bach-Community aller Zeiten nun voraussichtlich in zwei Jahren stattfinden. Das nächste Bachfest ist von 11. bis 20. Juni 2021 geplant und steht unter dem Motto „Erlösung“.

Jung bedauert Absage

„Eines der schönsten Feste unserer Stadt kann nicht stattfinden“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in einem Video-Statement. „Umso wichtiger ist es, dass wir für das nächste und übernächste Jahr planen.“ Intendant Michael Maul berichtet, dass bereits vor einer Woche alle teilnehmende Chöre weltweit angeschriebene worden seien und ihre Zusage gaben, stattdessen 2022 nach Leipzig zu kommen. „Wir hatten jetzt schon Tickets in 44 Länder verkauft. Alle Käufer bekommen ihre Gebühren zurück“, verspricht Maul.

Normalerweise zehntausende Besucher

Das Bachfest Leipzig zieht jährlich Zehntausende Besucher an. Dabei ist es sehr international ausgerichtet. Große Teile des Publikums reisen von außerhalb Leipzigs und Sachsens an, ein erheblicher Teil auch aus dem Ausland. Insbesondere in den USA hat das Festival an der Original-Wirkungsstätte von Barockkomponist Johann Sebastian Bach (1685-1750) zahlreiche Fans. Bach lebte und wirkte die letzten 27 Jahre seines Lebens als Thomaskantor in Leipzig.

