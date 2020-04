Hexenverehrung oder Wer ist hier der Held?

Leipzig

Alltag in Krisenzeiten fühlt sich an wie ein Vorgeschmack aufs Alter. Wer jetzt nicht verlottern will, gibt zwischen Fürsorge und Bevormundung seinem Tag Struktur: isst die Frühstückssemmel nicht mehr zwischen Tür und Angel, sondern am Tisch.

Dort, wo neuerdings auch das Mittagessen eingenommen wird und das Abendbrot. Wo eine Tasse Kaffee wartet – in schweren Fällen wurden sie schon auf Untertassen gesehen – nach einem Spaziergang durchs Viertel. Draußen war man nicht, weil etwas zu erledigen wäre, sondern damit man mal rauskommt. An die Luft, die ja nun auch besser sein soll. Womöglich könnte das Alter ganz schön werden.

Nur dass in Krisenzeiten die Freunde zu weit weg sind, um Freizeit Freiheit nennen zu wollen. Ohne Menschen bleibt Gesundheit eine Diagnose. Und hier kommen die Hexen ins Spiel. Also die, deren Fähigkeiten keine Krankenkasse anerkennt.

Geist statt Geister

Weil sie Argwohn wecken. Wer Gutes kann, kommt Bösen schnell verdächtig vor. Und Hexen ahnen mehr, als andere glauben. Mal streuen sie Zweifel, mal säen sie Mut. Auf diese Weise sind sie eher Geist als Geister.

Keine Frage: Inzwischen sehnen sich sogar hartgesottene Atheisten nach Wundern, bedecken Mund und Nase gegen Unheil. Noch muss der Hexen-Besen ruhen. Ist es Zufall, dass ihr großes Fest zwischen Frauen- und Muttertag liegt?

Erwiesen ist: Was ihren Zauber ausmacht, sind Erfahrung, Liebe, Geisteshaltung, Arbeit und Magie. Im Alltag erweisen sich Hexen als hilfsbereit, lustig und weise. Sind also Helden, wie man heute gern mal sagt. Drum wird es Zeit für mehr Hexenverehrung.

Von Janina Fleischer