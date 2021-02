Leipzig

Vor 100 Jahren wurde im böhmischen Kratzau Willi Sitte geboren. Er gehörte mit Tübke, Heisig und Mattheuer zu den renommiertesten Vertretern der DDR-Kunst. Doch seit 40 Jahren gab es für ihn, im Gegensatz zu den anderen Protagonisten des Vierergespanns, keine Retrospektive. Sitte polarisiert in seiner Nähe zur Macht. Ab Mitte der 70er Jahre hatte er bis zum Abgesang der Republik als Präsident des Künstlerverbandes der DDR, Mitglied der Volkskammer und des Zentralkomitees der SED enormen Einfluss, konnte Kulturpolitik wie individuelle Lebenswege von Künstlern durchaus mitbestimmen.

Diese Aspekte seiner Persönlichkeit als Künstler und Kulturpolitiker erschweren eine Debatte über sein Werk, zumal sich an Sitte oft auch Abrechnung mit DDR-Kunst festmacht. Das zeigte sich besonders an den Turbulenzen um das schriftliche Material, das er dem Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg überlassen hatte. In Verbindung mit diesen Dokumenten sollte 2001 eine Ausstellung stattfinden, die Werk und kulturpolitische Rolle des Künstlers beleuchten sollte. Sie wurde zur gründlicheren Aufarbeitung der Quellenlage vom Museum verschoben.

Tribunal statt Auseinandersetzung

Willi Sittes „Meine Eltern von der LPG (I)“, 1962,Mischtechnik auf Hartfaser, 127 x164 cm. Quelle: bpk / Nationalgalerie, SMB

Der Maler selbst sagte die Ausstellung ab. Er befürchtete ein Tribunal und sollte damit so falsch nicht liegen, wie ein Symposion anstelle der Schau belegte. Zur Wahrung seines Nachlasses fand 2006 in Merseburg die Willi-Sitte-Stiftung in der Domstraße ein imposantes Domizil. Inzwischen geht sie aufgrund ihrer finanziellen Situation jedoch den komplizierten Weg der Auflösung.

Sitte starb am 8. Juni 2013 in Halle. Man kann von seiner Kunst halten, was man will: Er war keiner, der sich der Macht anbiederte wegen Aufstieg und Privilegien. So einfach lagen die Dinge nicht. Eher verfing er sich mit Konsequenz in den Fallstricken seiner Überzeugung, wenn er in seinen späteren Jahren für ideologisch befrachtete Inhalte nach überzeugenden künstlerischen Ausdrucksmitteln suchte. Mit diesen Bildern jedenfalls konnte er auch im Westen punkten.

Souveräne Beherrschung der menschlichen Figur

Willi Sitte: „Familie am Meer“ (1968), Öl auf Hartfaser, 178 x 12 cm. Quelle: PUNCTUM/Bertram Kober

1944 hatte sich der kommunistisch erzogene Bauernsohn als Wehrmachtssoldat auf die Seite italienischer Partisanen geschlagen. Der Maler kam 1947 nach Halle und profilierte sich im Umfeld der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, wo er als Professor bis zu seiner Emeritierung mehr als 35 Jahre Nachwuchs ausbildete. Bereits vor dem Krieg hatte Sitte eine intensive zeichnerische Ausbildung. Das war die Basis für die souveräne Beherrschung der menschlichen Figur, die sein Schaffen prägte.

Künstlerische Vorbilder fand er in der Kunstgeschichte, etwa bei Goya und Velasquez, aber auch in der Klassischen Moderne, bei Picasso und Léger. Sitte nahm Anregungen von Kubismus und Futurismus auf, die sich in starker Verkürzung und Simultaneffekten zeigten. Schwer hingegen tat er sich, der Sowjetkunst eine maßgebliche Rolle zuzubilligen. Das brachte ihm angesichts des gepriesenen sozialistischen Realismus und der Formalismusdebatte der 50er Jahre Kritik ein, Ausjurierung und Lebenskrise. In den 60er Jahren setzte in seinen Bildern eine Abkehr von mythologischen Themen, Karneval- und Artistenszenerien ein, geriet das nuancenreiche Grau als Merkmal schwermütiger eingefärbter Hallenser Malerei in den Hintergrund.

Unübersehbar Skepsis im Blick

Sitte-Gemälde aus dem Jahr 1958: „Bergung aus Hochwasser“,Öl auf Hartfaser, 165x 208 cm. Quelle: Falk Wenzel

Sitte rückte das Individuum in Großformaten im Arbeitsprozess, am Strand oder in erotischer Darstellung in den Fokus seines Schaffens, propagierte mit Vitalität und Sinnenfreude ein Lebensgefühl, wie es gern gesehen wurde. Auch Selbstbildnisse entstanden, unübersehbar Skepsis im Blick. In der Figur des Herrn Mittelmaß spielte Sitte als souveräner Zeichner und Maler auf Selbstgefälligkeit, Verführbarkeit, Fanatismus und eben auch Mittelmäßigkeit an, auf eine Position, die sich an Dogmen fixiert, statt sie zu hinterfragen. Das hat Sitte im Dritten Reich erlebt, in Zeiten des Stalinismus und zu Beginn der 90er Jahre, als er die Figur benannte, die in seinem Schaffen schon immer aufgetaucht war und zeitlos aktuell bleibt.

Zu seiner kommunistischen Gesinnung hat sich Sitte sein ganzes Leben bekannt. An die revolutionäre Kraft der Arbeiterklasse zu glauben, so offenbarte er einem Interview 1994, gelang ihm indes nicht mehr. Die Kunstsammlung Moritzburg Halle plant im Oktober die überfällige Retrospektive, die ein „Beitrag zur Aufarbeitung der als Staatskunst apostrophierten Kunst Willis Sittes“ sein will.

Das Kunstmuseum Moritzburg zeigt „Willi Sitte: Die Retrospektive“ vom 3. Oktober 2021 bis 9. Januar 2022; Friedemann-Bach-Platz 5 in Halle; www.kunstmuseum-moritzburg.de

Von Ingrid Leps