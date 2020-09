Leipzig

Man kann es auf viele Arten anpacken, Gerhard Kneifels Musical „Bretter, die, die Welt bedeuten“, das Leipzigs Musikalische Komödie am Freitag Abend im Westbad-Interim Premiere feiern ließ. Man könnte beispielsweise die Kleinbürger-Parodie ins Zentrum rücken, mit der Kneifel und seine Librettisten Helmut Bez und Jürgen Degenhardt den wilhelminischen Schwank vor 50 Jahren den DDR-Behörden so schmackhaft machten, dass einer Uraufführung im Berliner Metropol-Theater ebenso wenig entgegenstand wie der erfolgreichen Anschluss-Produktion in Leipzigs Musikalischer Komödie.

Zur Galerie Das fabelhafte Ensemble hält das hohe MuKo-Niveau – aber es reich nicht, einfach nur wieder zu spielen.

Oder man setzte auf die Sehnsucht von was auch immer eingeengter Menschen nach der Freiheit des Theaters. Auch die Blendkraft schwärmerischer Liebe taugte zum Fundament, dann würde die in diesem Zusammenhang sehr gute Musik Gerhard Kneifels den Abend tragen. Es ließe sich auch die Frage stellen, ob die, die sich da musiktheatralisch über die Spießer von vorvorgestern echauffieren, auch nur Spießer von gestern waren – um auf der höchsten Verarbeitungsstufe gleich weiterzuverhandeln, wie es sich heute verhält mit dem Bürger und der Kunst und beider Stellenwert im Weltgetriebe. Aber das wäre dann wohl doch zu hoch gezielt für die MuKo.

Anzeige

Mehr kann man nicht erwarten

Denn die richtet die Flinte gleich auf die Grasnarbe und trägt die Rechtfertigung für die vielen verpassten Chancen dieser ersten echten Musiktheaterpremiere in Leipzig seit einem halben Jahr wie eine Monstranz vor sich: Seid froh, dass wir überhaupt spielen in diesen schweren Zeiten, wir jedenfalls freuen uns, wieder da zu sein, und mehr kann man nicht erwarten im Angesicht der Pandemie.

Weitere LVZ+ Artikel

Gerhard Quelle: Archiv

Doch. Kann man. Muss man sogar. Denn die von Daniel Hirschel für die MuKo erstellte und vom Chefregisseur Cusch Jung halbherzig in Bewegung gebrachte „Reduzierte Spielfassung“ im Zeichen des Virus ist das größte Problem des Abends. Eigentlich müsste jeder sofort merken, dass etwas faul, wenn die Kurzfassung erstens noch ziemlich lang ist und zweitens das Aufsagen ausführlicher Texte zu dieser Länge ganz entscheidend beiträgt.

Überflüssige Erläuterungen

Nein, das ist ungerecht. Cusch Jung beispielsweise trägt seine Erläuterungen zwar nicht stolperfrei, aber doch charmant und witzig vor. Allerdings sind sie weitgehend überflüssig, weil so schwer nicht zu verstehen ist, was da passiert mit der fahrenden Schauspielertruppe und dem Gymnasialprofessor, der einst aus Versehen eine Oper schrieb.

Cusch Jung scheint es selbst auch aufgefallen zu sein. Denn um die Zeit zu füllen, die sein Vortrag sich nimmt, lässt er die Darsteller vor der Stuhlreihe (Bühne: Frank Schmutzler), über der er in der Tradition des epischen Theaters allwissend auf seinem Thespis-Karren thront, den Vortrag ein ums andre Mal pantomimisch doppeln. Was doch sehr beredt gegen sich selbst spricht.

Kölnerin auf Koks

Offenbar hat Jung in der Corona-Zeit seine Theaterinstinkte weitestgehend eingebüßt. Das beispielsweise beim Umgang mit Dialekten im komischen Fach größte Vorsicht geboten ist, das weiß er eigentlich. Und Milko Milev weiß es auch. Drum lässt der seinen Theaterdirektor Striese gemütlich und dezent sächseln. Theresa Maria Romes weiß es nicht. Drum klingt sie als scheinitalienische Bella della Donna aus Berlin beim wie eine Kölnerin auf Koks. Der Rest füllt diesbezüglich den Raum zwischen Souveränität und Peinlichkeit ziemlich lückenlos aus.

Auch darstellerisch sitzt Milev auf dem nicht allzu hohen höchsten dieser „Bretter, die die Welt bedeuten“. Er teilt es sich mit der auch hochschwanger bezaubernden Nora Lentner als Backfisch Pauline und dem wunderbaren Neuzugang Vikrant Subramanian als jugendlicher Liebhaber Emil von Sterneck. Der Inder führt ein tadelloses Bühnendeutsch und einen überaus hörenswerten Tenor – was zusammen mit seiner Bollywood-Physiognomie so brüllend komisch ist, wie Cusch Jungs maue Honecker-Parodie wohl sein soll.

Meist auf hohem MuKo-Niveau

Musikalisch sind die Karten ähnlich verteilt: Milev gibt den Prinzipal als satten und selbstzufriedenen Alltagsphilosophen und lässt dabei seinen farbsatten Bass sämig strömen. Lentner und Subramanian setzen mit dem hitverdächtigen und angesichts der fabelhaften Arbeit an der Orchester-Schießbude bossanovatauglichen Duett „Es ist so herrlich, verliebt zu sein“, der Produktion die Krone auf. Die Kollegen Angela Mehling, Theresa Maria Romes, Andreas Raschle, Anne-Kathrin Fischer Andreas Rainer und Anna Evans singen fast nie unter dem hohen MuKo-Niveau, das Kneifels Musik nicht immer erreicht.

Das mag indes auch daran liegen, dass Christoph Johannes Eichhorn am Pult eher die Gediegenheit dieses Musicals betont, als dass er auf Sinnlichkeit setzte, auf Schmelz, Charme, Witz und Energie. Und so spielt das Orchester der Musikalischen Komödie das alles zwar sehr schön, sehr gekonnt, sehr beherrscht – aber nach der Seele greift dieses Spiel fast nie, es fährt auch kaum je in den Bauch. Geschweige denn in die Beine.

Aus Prinzip wohlwollend

Ja, es ist schön, dass die MuKo wieder spielt. Das zeigt der sehr freundliche und durchaus mit einigen Bravi durchsetzte Applaus im Westbad. Aber nein, das reicht nicht. Das zeigt er auch, der Applaus. Denn fürs aus Prinzip wohlmeinende MuKo-Publikum fällt er doch einigermaßen schaumgebremst aus. Und: Nein, das hat alles nichts damit zu tun, dass „Bretter, die die Welt bedeuten“ eine DDR-Operette ist, und bedeutet schon gar nicht, dass sie schlecht wäre.

Vorstellungen: 19., 20., 26., 27. September; die Vorstellungen sind ausverkauft, weitere in Planung. Karten und Infos: Tel. 0341 1261261; www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher