Dass die Corona-Pandemie wirklich alles ändert im Kulturbetrieb, dürfte mittlerweile so ziemlich jeder mitbekommen haben. Doch ist das Virus nicht nur für Not-Varianten verantwortlich, sondern kann Produktionen im Einzelfall auch größer machen: Und so wird aus „‚Bretter, die die Welt bedeuten’ richtiges Theater, keine konzertante Aufführung. Mit Kostümen, Tänzen, das Ensemble singt und spielt auswendig. Die Vorstellung mit großer Orchesterbesetzung ist keine Kurzfassung“, verspricht Stefan Klingele, der Chefdirigent von Leipzigs Musikalischer Komödie, die sich am nächsten Wochenende im Westbad aus der Spielzeitpause zurückmeldet mit der Operette „Bretter, die die Welt bedeuten“, die ursprünglich als halb-szenische Produktion im Venussaal geplant war, dann als „Konzertante Aufführung“ ins Westbad verlegt wurde – und nun doch eine vollwertige Musiktheaterproduktion zu werden verspricht.

Siegeszug bis 1989

Die Premiere am nächsten Freitag ist seit dem Mauerfall die erste Produktion eines DDR-Musicals, das nicht aus der Feder von Guido Masanetz oder Gerd Natschinski stammt. Letzterer mochte das Sujet seiner langjährigen Textdichter Helmut Bez und Jürgen Degenhardt nicht, wie er in seinen Erinnerungen schrieb. Das war die große Chance für den als Tanzorchester-Komponist führenden Gerhard Kneifel (1927–1992). Der hatte 1962 mit „Die schwarze Perle“ in Erfurt einen interessanten Beiträge zum DDR-Musical vorgelegt. Und nach der Uraufführung seiner „Bretter, die die Welt bedeuten“ am 24. April 1970 im Berliner Metropol-Theater begann ein bis 1989 andauernder Siegeszug durch nahezu alle Musiktheater der DDR. Am 12. Dezember 1970 war Premiere an der Musikalischen Komödie Leipzig. Inszeniert hat der damalige Chefregisseur Erwin Leister.

Der Komponist Gerhard Quelle: Archiv

Roland Seiffarth, lange Jahre Chefdirigent am Haus Dreilinden, hält es für das stärkste DDR-Musical neben den Titeln von Masanetz und Natschinski. „Bretter, die die Welt bedeuten, können – das gefällt den Leuten – Himmelreich und Hölle sein!“ Die Titelmelodie wurde zum Hit, „Wenn die Musik erklingt“ und „Das wär zu schön, um wahr zu sein“ waren Radio-Dauerbrenner, die Schauspielerin Bella della Donna schmettert im Kölner Karnevalssound. Kneifels letztes Bühnenwerk „Aphrodite und der sexische Krieg“ nach der athenischen Komödie „Lysistrata“ lief an der MuKo bis in die 90er Jahre.

„Kleinbürgerliches Verhalten der Lächerlichkeit preisgeben“

Bei „Bretter, die die Welt bedeuten“ kamen die Autoren der damals herrschenden Ideologie mit dem Lippenbekenntnis entgegen, dass sie in „kleinbürgerliches Verhalten der Lächerlichkeit preisgeben“ würden. Der Erfolg lag allerdings auch darin begründet, dass dem Publikum da kein Sujet aus dem „sozialistischen Alltag unserer Republik“ vorgesetzt wurde.

Bei so einer Vorlage konnte nichts schiefgehen: Der Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“ der Brüder Schönthan ist seit seiner Uraufführung 1877 bis zur Inszenierung von Katharina Thalbach im Berliner Theater am Kurfürstendamm ein deutscher Komödien-Hit, die Erbosung des Theaterdirektors Striese Teil des kollektiven Gedächtnisses: „Wissen Sie überhaupt, was eine Schmiere ist? ... Meine Salondame hat das Auftreten einer italienischen Gräfin, obwohl sie nur eine einfache Fleischerstochter aus Teltow bei Berlin ist.“ In der DDR wurde das Milieu dieser „preußischen Posse“ geschärft – natürlich steckt auch im Gymnasialdirektor Gollwitz etwas vom „Untertanen“-Geist aus Heinrich Manns Roman und Wolfgang Staudtes Film.

In der untersten Schublade

Schlager und Pathos prallen aufeinander, wenn das pikante Drama „Der Raub der Sabinerinnen“, das der Autor Gollwitz als „Jugendsünde“ in die hinterste Schublade verbannte, doch noch auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“ gelangen soll. Man darf sich amüsieren, lachen und gespannt sein, wie der Hit von 1970 unter der musikalischen Leitung von Christoph-Johannes Eichhorn heute klingt.

In die Auseinandersetzung mit dem heiteren Musiktheater der DDR kommt endlich etwas Bewegung. An den musikwissenschaftlichen Instituten der Universitäten Leipzig und Halle sind Forschungsprojekte geplant, die sich der Aufarbeitung der DDR-Operettengeschichte widmen. Da soll es dann auch um die Maskierung freier Gedanken im DDR-Alltag gehen, die in Musicals wie „Bretter, die die Welt bedeuten“ oder „Mein Freund Bunbury“ praktiziert wurde.

„Bretter, die die Welt bedeuten: Premiere am 18. September, 19.30 Uhr, Vorstellungen: 19., 20., 26., 27. September; Die Vorstellungen sind ausverkauft, unter Tel. 0341 1261261 kann man aber immer mal wieder nach Rückläufern fragen. www.oper-leipzig.de

Von Roland H. Dippel