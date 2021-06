Berlin

Und jetzt haben wir das Problem“: Raphael Gross kommt um einen Stoßseufzer nicht herum, wenn er die überraschend unbequeme Antwort auf eine Frage präsentiert, die ihn seit Langem umgetrieben hat. Der Leiter des Deutschen Historischen Museums in Berlin hat darüber nachgedacht, wie die Kunst zum Thema für Historiker werden könnte. Am Wochenende wurde in seinem Haus nun das Resulltat dieser Überlegungen eröffnet: Die Ausstellung „documenta. Kunst und Politik“ macht die wichtigste westdeutsche Kunstschau der Nachkriegszeit selbst zum Exponat – und zeichnet ein bislang unbekanntes Bild ihrer Geschichte, das vielen nicht gefallen wird.

Denn die Historiker und Historikerinnen haben dunkle Flecken in der Geschichte der Avantgarde-Ausstellung entdeckt. Im Organisationsteam der Kunstschau, die 1955 mit dem Ziel antrat, die in der NS-Zeit verfemte Moderne zu rehabilitieren, waren fast zur Hälfte ehemalige Mitglieder der SS, der SA und der NSDAP beteiligt. „Hinter der Fassade der Abgrenzung von der NS-Kunst verbargen sich in mehrfacher Weise NS-Kontinuitäten“, sagt Gross.

Verharmlosen und mythisieren bei der documenta

Gartenzwerge der Firma Heissner: Adenauer, de Gaulle, Brandt, Erhard und Chruschtschow, aus Parallele Bildwelten, 1972. Quelle: Jürgen Blume/epd

Ins Zentrum der Recherche des Museums gerät dabei der Kunstwissenschaftler Werner Haftmann, der während der ersten Ausgaben der wichtigste Ideengeber der documenta neben Initiator Arnold Bode war. Im Historischen Museum ist ein Zeitungsausschnitt von 1946 zu sehen, in dem Haftmann wegen Folter und Mord an italienischen Partisanen als Kriegsverbrecher gesucht wurde.

Für die documenta konstruierte Haftmann ein Geschichtsmodell, das die Kunstpolitik der Nazis als „Bildersturm“ verharmlost und den Nationalsozialismus insgesamt als kurze Episode im historischen Verlauf darstellt – eine frühe Version von Alexander Gaulands „Vogelschiss“. Jüdische Künstler kommen in seinem Ausstellungsportfolio so gut wie nicht vor – in einem Fachbuchaufsatz behauptet er gar wider besseres Wissen, sie hätten in der Moderne keine Rolle gespielt.

Haftmann, der 1967 Gründungsdirektor der Neuen Nationalgalerie in Berlin wurde, arbeitete lieber intensiv am Mythos der „inneren Emigration“ bei Künstlern wie Emil Nolde, deren anfängliche Begeisterung für den Nationalsozialismus er aus den Lebensläufen tilgte. Über seine eigenen Vergangenheit schwieg Haftmann sowieso – erst die Recherchen der Berliner Historiker bringt sie nun wieder mit neuen Details ans Licht.

documenta wird zur Weltbühne des Ost-West-Konflikts

Ausstellung „documenta. Politik und Kunst" im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Quelle: Juergen Blume/epd

Doch die Ausstellung, in der sich originale Kunstwerke der ersten zehn documenta-Ausgaben gut rhythmisiert mit Briefen, Aktennotizen und Fotodokumenten abwechseln, weitet den Blick deutlich über die Verstrickungen mit der Vergangenheit hinaus. Untersucht wird auch die Rolle der Kunstschau als Identitätsstifter der westlich-freiheitlich orientierten Bundesrepublik: „Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs wird die documenta zur Weltbühne des politischen Ost-West-Konflikts“, sagt Lars Bang Larsen vom Kuratorenteam der Ausstellung.

Angerissen wird auch die – eher als Unterströmung vorhandene – Rolle der Künstlerinnen und Künstler aus der DDR. Ausführlich wird dagegen das Publikum der documenta unter die Lupe genommen, das in Kassel einen neuen, lockereren Umgang mit der Kunst lernen konnte – unter anderem im ersten Museumscafé in einem deutschen Ausstellungshaus.

Museumsdirektor Gross sieht in seiner Ausstellung nun den Anstoß zu weiteren Forschungen. Die würden dazu beitragen, „die Kluft zwischen Selbstbild und Perzeption der documenta“ weiter zu vergrößern. Als Kampfansage sei die Schau aber nicht zu verstehen, sagt Hortensia Völckers von der Kulturstiftung des Bundes, die Historiker und Künstler gleichermaßen unterstützt: „Die Erkenntnisse machen die documenta nicht kaputt. Sie machen sie reicher.“

Info: „documenta. Politik und Kunst“ ist bis zum 9. Januar 2022 im Deutschen Historischen Museum Berlin zu sehen.

Von Stefan Arndt