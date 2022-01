Leipzig

Hubertus II fängt an zu riechen. Ich habe ihn auf seiner Schmusedecke in den Flur gezogen, die Türen geschlossen und das Strickzeug wieder aufgenommen, doch dann dachte ich, wenn nun einer klingelt, dann kann ich ihn zwar unter die Garderobe schieben, aber den Geruch, den werde ich nicht los. Ich kann nicht länger warten. Hubertus II muss weg.

Es ist genau geregelt, mein Mann hat es aufgeschrieben, bevor er verstarb. Hubertus II soll eingeäschert werden. Er soll in eine schöne Urne kommen, zusammen mit seiner güldenen Hundemarke, es soll alles sehr würdevoll sein. „Es soll ihm an nichts mangeln“, so steht es im Testament meines Mannes, sieben handgeschriebene Seiten. „Schreibst du auch etwas über mich?“, habe ich ihn an seinem Krankenbett gefragt. „Wozu denn das“, hat er geantwortet, „weißt du nicht selbst, welches Futter du bekommst?“ Wir hatten beide damit gerechnet, dass Hubertus II seinem Herrchen alsbald folgen würde, dahingerafft von der Trauer um ihn. Hubertus II lebte noch fünf weitere Jahre, er wurde achtzehn, ein obszönes Alter, selbst für einen Terrier-Mix.

Die Autorin Maya Cyrus Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Krallen kürzen, alle drei Wochen - aber wirklich! Haare nachschneiden, alle vier Wochen, auch die Zuppeln hinter den Ohren, sonst wachsen die ihm wieder in den Gehörgang und nachher entzündet sich das, vergiss nicht die Liste mit seinen Unverträglichkeiten, wenn du zum Tierarzt gehst. Ein langes Gassi morgens und abends, zweimal um die Hundewiese, nicht hetzen, nicht über die Lichtung abkürzen. Ich weiß, du gehst nicht gerne durch den Wald, aber Hubertus II trinkt aus dem Wasserloch unter der großen Eiche und trinken muss er, das wirst auch du verstehen. Häufchen immer überprüfen, aber sieh erst hin, wenn er wirklich fertig ist, es bekommt ihm nicht, wenn du so lauerst. Ein kurzer Gang mittags und vor dem Zubettgehen, um den Block reicht, aber nicht bei den Schmieds rum, bei der Kläfftöle an der Ecke gehen ihm die Nerven durch und dann kaut er nachts wieder am Treppengeländer.“

Hubertus II ist seit drei Tagen tot, ich habe ihn neben der Spülmaschine gefunden. Er lag dort gerne, um das Spülwasser aufzulecken, das aus dem undichten Gerät austritt („mach die Küchentür zu, wenn die Spülmaschine läuft, damit er nicht“). Als ich morgens in die Küche kam, war er schon ganz erstarrt und um seine Nase hatte sich eine schillernde Pfütze gebildet. Ich habe das Kuvert mit der Aufschrift „Im Äußersten“ rausgekramt, auf der Klappkarte darin standen die Telefonnummer des Krematoriums und die Artikelnummer der Urne, die mein Mann für Hubertus II ausgesucht hat. Und wie ich sie so in den Händen hielt, habe ich ganz plötzlich gedacht, nein. Ich vergrabe dieses fürchterliche Tier jetzt hinter dem Schuppen und dann ist es genug. Ich habe also meine Gärtnerkluft angezogen und gegraben, bis ich auf eine Wurzel stieß. Ich habe Hubertus II in den Karton gelegt, in dem das Hundefutter geliefert wurde, und danach hätte ich ihn eigentlich nur noch in seinem Loch versenken müssen. Ich habe überhaupt keine Skrupel, wenn es darum geht, etwas in eine Pappschachtel zu stecken und zu verbuddeln. In diesem Garten liegen sieben Goldfische, drei Meerschweinchen und ein Wellensittich begraben, unsere Kinder haben Haustiere verschlissen wie die Haut auf ihren Knien. Ich habe mehr Kreuze aus Ästen unserer alten Buche zusammengezimmert, als sie sich Nägel in die Fußsohlen treten konnten, und trotzdem habe ich gezögert. Vielleicht, weil ich nicht nochmal raus in das Nuschwetter wollte, vielleicht auch, weil es langsam dunkel wurde, aber sicher nicht, weil er den Regen gehasst hat („wenn du ihm das Regenmäntelchen ausziehst, ganz vorsichtig über den Kopf und dann gleich föhnen, föhnen, föhnen“). Auf jeden Fall habe ich Hubertus II wieder ausgepackt, morgen dann.

Zur Person Maya Cyrus ist 1991 in Hamburg geboren und ist dort aufgewachsen. Sie machte eine Ausbildung an der „Texterschmiede“ (Hamburg School of Ideas) und arbeitet als freie Werbetexterin. 2017 kam sie nach Leipzig ans Deutsche Literaturinstitut, um Literarisches Schreiben zu studieren. In ihrer Abschlussarbeit versammelte sie Kurzgeschichten zum Thema „Tiere und Tod“. Im Masterstudium schreibt sie nun an ihrem ersten Roman. Sie hat in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht und ist Mitherausgeberin der „Tippgemeinschaft 2020“.

Hubertus II liegt im Fußraum, damit er nicht gegen die Windschutzscheibe klatscht, wenn ich bremsen muss. Ich hatte ihn erst auf der Rückbank, aber dann dachte ich, wenn mich nun jemand mit einem angeschnallten Kadaver herumfahren sieht, was denken denn die Leute. Im Krematorium wussten sie gleich, um wen es geht. „Hubertus II, natürlich, auf diese kleine Seele warten wir ja schon länger.“ Ich frage mich langsam, wie viel von unseren Ersparnissen wohl in der Sterbevorsorge von Hubertus II steckt und ob mein Mann deshalb für sich selbst nur die Basis Plus Zeremonie wollte („ohne Tamtam“), mehr Gedanken mache ich mir aber über den Grad der Verwesung, die als stetig fortschreitend bezeichnet werden muss, frisch verstorben riecht anders. Ich weiß nicht, wie ich dem engagierten Herrn von der Einäscherungsanlage das erklären soll, andererseits bin ich jemandem, der beruflich Tiere verbrennt und zu Diamanten presst, vielleicht auch keine Erklärung schuldig.

Hubertus II liegt in einem geräumigen Sarg, zur Hälfte zugedeckt mit einem weißen Tuch, ein feiner Stoff, bestimmt Seide. Ich greife danach, um ihn zwischen den Fingen zu reiben. „Sagen Sie“, flüstere ich, „was ist denn das für ein Stoff?“ „Ein Satinaus-schlag“, antwortet der Verbrennungsmensch, „den empfehlen wir immer zu deutscher Eiche. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?“ Er hat sich nichts anmerken lassen, als ich Hubertus II in seiner Schmusedecke hereingetragen habe, obwohl es sofort muffig gerochen hat. Ich fürchte, ich bin jetzt einfach zu alt, da wundert sich keiner mehr, wenn ich meine Tage mit einem toten Tier verbringe, der denkt sich bestimmt, ich hätte das gar nicht gemerkt. Er weiß ja nicht, dass Hubertus II bis zuletzt noch gekläfft, gewinselt, geröchelt und geschmatzt, mich um sechs Uhr dreißig mit seinem Mundgeruch aus dem Bett gehechelt, mit seinen Fürzen jedes Kaffeekränzchen gesprengt hat. Je älter er wurde, desto lückenloser wurde die Spur aus Sabber und Urin, die er hinterließ, und noch am Tag vor seinem Tod bin ich über ihn gestolpert und habe die halbe Fotowand abgeräumt. Es war also wirklich unmöglich, sein Ableben zu übersehen, aber das kann der gute Herr nicht wissen und mir soll‘s ganz recht sein. „Ich lasse Sie jetzt mit Ihrem Liebling allein, nehmen Sie sich alle Zeit für die Verabschiedung, die Sie brauchen.“ Ich würde gerne sagen, nein danke auch, wir sind schon zu lange allein, aber er hat sich solche Mühe gegeben mit dem Rosengedeck und der bewegten Miene, wer seinen Job so ernst nimmt, den sollte man nicht enttäuschen.

Hubertus II fährt los, wie in eine von diesen Kernspintomographieröhren, die Bahre bewegt sich aber nicht automatisch in den Ofen hinein, der gute Herr muss sie schieben. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, ob das Sparmaßnahmen sind oder ob es tatsächlich vorkommt, dass jemand hereinstürmt und ruft: „Stopp, halten Sie den Hund an!“ Hubertus II verschwindet im Ofen, die Klappe schließt sich. Ich fühle mich, als müsste ich singen. Über der Ofeneinfahrt geht ein Regenbogen auf, ich schaue mich nach dem Videoprojektor um, finde ihn aber nicht. Der Regenbogen mündet in eine große, viereckige Wiese, auf der sich animierte Hunde, Katzen, Meerschweinchen und anderes Zoohandlungsgetier tummeln. Der gute Herr unterlegt die Szene mit ehrfurchtsvoll gedämpfter Stimme: „Die Seele von Hubertus II geht jetzt symbolisch über die Regenbogenbrücke. Jenseits der Regenbogenbrücke ist es sonnig und warm, es gibt Leckerlis und Tierkameraden, alles Leid ist vergessen, die Tiere warten sehnsuchtsvoll darauf, wieder mit ihren Menschen vereint zu sein.“ Im Tierhimmel ist es bunt und kitschig, im Tierhimmel haben alle feuchte Nasen und glänzende Augen. Wie soll das funktionieren, ist mein Mann schon dort und hockt irgendwo zwischen den extrapuscheligen Kaninchen im extrasaftigten Gras, darf man da überhaupt schon rüber, über diese Brücke, wenn man auf der anderen Seite noch kein Tier kennt? Und was ist mit mir, was ist, wenn ich in den echten Himmel möchte, in den für Menschen, schließlich habe ich auf die Eintrittskarte mein ganzes Leben gespart. Wer empfängt mich dort, wer begleitet mich auf meinen langen Spaziergängen durch die Ewigkeit? Ich greife nach dem Taschentuch in der ausgestreckten Hand des guten Herrn, er sieht zufrieden aus.

Hubertus II staubt. Ich habe ihn in die grüne Gießkanne gefüllt, damit er sich gleichmäßig verteilt. „In ewiger Verbundenheit“ steht auf der Urne, die mein Mann für Hubertus II ausgesucht hat. Sie sollte nachträglich beigesetzt werden, dafür hat er ein „Familiengrab Tier-Mensch“ gekauft, abseits vom eigentlichen Friedhof. Hier liegt der ewige Junggeselle mit seinen Katzen, das kinderlose Ehepaar mit ihren Pudeln, die alte Dame mit ihrem Papagei. Und mittendrin, ein Reihenendgrab, mein Mann: „Hubertus Seidel – liebender Vater und Ehemann 19.08.1938 – 01.03.2010.“ Ich laufe mit der Gießkanne in der Hand darauf zu („Ein Freundschaftsgrab musst du im Gräberfeld immer suchen, ein Familiengrab darf man individuell gestalten und du pflanzt doch so gerne“). Hier wird aber nicht gestaltet und gepflanzt, weil hier nämlich keiner übrig bleibt. „Wenn mir mein Hund das Liebste ist, so denke nicht, es wäre Sünde, der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde“ lese ich auf einem Stein. Ich bringe die Gießkanne in Anschlag, jetzt ist es genug. Ich werde keine Skulptur von Hubertus II anfertigen lassen, ich werde unsere Freunde nicht zur Grabbeigabe-Zeremonie einladen und ich werde keine frischen Blumen niederlegen, um die Verbindung von Tier und Mensch zu feiern. Ich werde in den Urlaub fliegen, nein, in den Urlaub fahren, denn mir wird im Auto nicht übel und an den Rastplätzen brauche ich keinen Grünstreifen. Wenn ich zuhause bin, suche ich gleich die große Reisetasche, vielleicht kaufe ich mir einen neuen Badeanzug und komme zur Gassizeit nicht nach Hause. Ein paar Mal muss ich bestimmt gründlich durchsaugen, bis ich die Hundehaare los bin, und ich sollte wohl auch das Parkett abschleifen lassen. Hubertus II ist immer darüber geklackert, wenn seine Krallen zu lang wurden, klack klack klack, das klang so ungestüm, dass man gleich gute Laune bekommen hat. Als mein Mann noch lebte, da hätte es bei uns keine Kratzer gegeben, aber ich finde eigentlich, das hat was, das sieht bewohnter aus, und manchmal habe ich seinen Ball absichtlich so geworfen, dass er über den Boden geschlittert ist. Ich kann das ja noch ein bisschen so lassen, es schadet ja nicht. Eine Frau mit Cockerspaniel geht durch die Reihen, ein Lüftchen kommt auf und der Hund reckt die Nase. Ich halte die Hand über die Tülle der Gießkanne, nicht, dass der mir Hubertus II einatmet. Ich denke jetzt doch, dass es zu windig ist, vom Grab nebenan starrt eine Marmorkatze mit moosgrünen Füßen und Staubfängerohren. Ich laufe los, morgen dann, die Tafel am Eingang zeigt eine Hand mit einer Pfote darin, und ich halte die Gießkanne noch ein bisschen fester.

