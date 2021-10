Leipzig

Zerdrückte Bierdosen, Zigarettenstummel, zerknüllte Taschentücher.

Verbeultes Autochrom, Lagerfeuerreste, Kiefernnadeln, Sand. Überall Sand.

Nebelschwaden, der Morgen ist grau.

Gestern:

Musik, JBL Box, Bass, der im Wald widerhallt, Glut, Funken, Schaum aus dem Flaschenhals in den Mund, die Münder – loslassen. „Was soll man auch machen, mit 17, 18 in Brandenburg?“

Anna rückt ihren Rock zurecht und fährt sich durch die Haare. Es ziept. Sie steigt über schlafende Körper auf Isomatten, zugedeckt mit den eigenen Armen oder fremden.

Ihr Mund schmeckt schal, sie hat ein dumpfes Gefühl im Magen, Vodka-Sprite von gestern.

Sie findet eine halb volle Wasserflasche auf dem Boden des Beifahrersitzes.

Im Sitzen trinkt sie, vorsichtige kleine Schlucke.

Sand klebt an den Rillen der Öffnung. Sie schluckt ihn mit. Sie klappt die Blende mit dem Spiegel herunter. Verschmierter Kajal und Wimperntuschebrösel unter den Augen.

Sie wischt mit dem Knöchel ihres Zeigefingers die Schminke weg und dann den Knöchel am Polster des Sitzes ab. Die Sonne steigt langsam auf. Anna will nach Hause, aber sie will niemanden wecken. Sie lehnt den Kopf zurück, faltet die Hände in ihrem Schoß und wartet.

Ein paar Vögel jagen sich über der Tagebaugrube, ihr Zwitschern hallt als Echo wider.

Die Sonne steigt höher und es wird den Schlafenden nach und nach zu warm.

Mike und Julia lösen sich aus ihrer Umarmung und auch Justin schüttelt sich den Sand aus den Klamotten.

Er sieht sich suchend um, sieht Anna auf dem Autositz, und grinst. Mit Schwung steht er auf und läuft auf sie zu.

„Na, meine arische Sonne?“

Flüstert er ihr ins Ohr und schiebt seine Hand zwischen ihre Oberschenkel. Anna atmet flach. Sie möchte nicht, dass Justin ihren Atem riecht, sie hat nirgendwo im Auto einen Kaugummi finden können. Justin scheint das nicht zu stören, er schiebt ihr weiter die Hand zwischen die Beine und die Zunge in den Mund.

Währenddessen wirft Mike die vergangene Nacht in den Schlund der Tagebaugrube. Leere Bierdosen, Zigarettenstummel, Taschentücher und eine zerrissene Jacke

fallen, ohne ein Geräusch des Aufprallens, ins scheinbar Bodenlose.

Die Autorin Ruth-Maria Thomas. Quelle: Leon Johsua Dreischulte

Auf dem Rückweg sagt niemand ein Wort.

„Des Deutschen Ehre ist seine Treue“ schallt es blechern aus dem Autoradio.

Durch die Rockmusik und die Schlaglöcher, über die Justin, ohne abzubremsen drüber brettert, wird Anna übel.

Ihr Kopf fühlt sich an, als wäre er mit tausend glühenden Kügelchen gefüllt.

Nachdem sie die anderen abgesetzt haben, fährt Justin Anna nach Hause.

„Kann ich noch mit reinkommen?“, raunt er ihr ins Ohr und drückt seine Hand gegen ihre Brüste.

Sie schüttelt den Kopf.

„Mein Vater möchte sonntags keinen Besuch. Weißt du doch. Er braucht seine Ruhe.“

Justin nickt, doch sie kann sehen, dass es ihn nervt. Er presst seine Unterkiefermuskeln zusammen.

Ohne sie noch einmal anzusehen, fährt er weg. Sie sieht ihm lange nach, bevor sie ins Haus hinein geht.

Aus dem Wohnzimmer hört Anna die Geräusche des Fernsehers.

Sie schleppt sich die Stufen hoch in ihr Zimmer und schmeißt sich auf ihr Bett.

Tränen rinnen ihre Wangen herab, sie beißt in ihr Kissen.

***

Am nächsten Tag in der Schule geht sie Justin und den anderen beiden aus dem Weg.

Statt mit der Gang in der Pause vor dem Tor zu rauchen, täuscht sie Bauchschmerzen vor und setzt sich auf den geschlossenen Toilettendeckel ihres Stammklos im zweiten Stock.

Sie dreht das schleifpapierartige Klopapier von der Rolle runter und wieder drauf. Runter und wieder drauf. Die Übelkeit von gestern ist geblieben.

Im Spiegel sieht sie einer Zombieversion ihrer selbst entgegen. Sie würde am liebsten kotzen, aber ihr Magen ist zu leer.

Erst in der vierten Stunde, im Politikunterricht, bemerkt Herr Gosse, dass jemand fehlt.

„Wo ist denn Ahmed?“

Zur Person Ruth-Maria Thomas ist 1993 in Bad Homburg geboren und in Cottbus aufgewachsen. Dort hat sie Soziale Arbeit studiert und, unterwegs als Sozialarbeiterin, gemerkt, wie viele Geschichten erzählt werden müssten, aber nicht erzählt werden. Darum hat sie sich am Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) beworben, wo sie seit 2019 studiert. Ihre Kurzgeschichte „Abgrund“, die hier erstmals publiziert wird, war im Sommer für den Brandenburgischen Literaturpreis nominiert. Ruth-Maria Thomas hat in Anthologien veröffentlicht wie der DLL-„Tippgemeinschaft“ und ist Mitbegründerin der queeren Zeitschrift „Hot Topic!“ (hottopicheft.com)

Niemand weiß es.

„Anna, dann nimm du bitte die Übungsblätter für ihn mit, du wohnst doch bei ihm in der Straße.“

Die Klasse scheint den Atem anzuhalten. Alle wissen, was Justins Gang von Leuten wie Ahmed hält, und Anna ist fester Bestandteil dieser Gruppe.

Seit Justin sitzengeblieben ist, sind sie ein Paar. Er ist der einzige in der Klasse mit Führerschein, älter, gefährlicher. Geschichten werden über ihn erzählt: er soll schon einmal im Jugendgefängnis gesessen haben und sein Onkel ist angeblich der Chef einer Türstehermafia. Ob das stimmt, weiß aber niemand so genau, nicht einmal seine Freunde.

Anna kann die Blicke der Anderen in ihrem Rücken spüren. Steif nimmt sie den Hausaufgabenzettel entgegen und starrt nach vorn an die Tafel.

Herr Gosse nickt, zufrieden, so, als wäre ein Plan aufgegangen.

„Na dann legen wir mal los.

Nächste Woche soll der Tagebau geflutet werden. Wer von euch kann mir aus gegebenem Anlass noch einmal die Probleme nennen, die für die Bevölkerung und für die Natur durch die Abbaggerung der Landschaft entstanden sind? Freiwillige vor, na kommt schon, hebt die Hände, los geht’s!“

Allgemeines Murren. Gosses mündliche Kurzkontrollen sind verhasst.

Niemand hebt die Hand.

„Mensch, Leute, kommt schon, das haben wir doch durchgekaut so an die hundert Mal! Ich gebe euch mal ein paar Hilfsstichworte:

- Umsiedlung

- Artensterben

- Selbstmorde

Herr Gosse seufzt.

Na? Wer will? Immer noch nicht? Gut. Dann muss wohl das Los entscheiden.“

Das Los fällt auf Katharina, Läuse-Katharina. Niemand weiß, ob sie jemals Läuse hatte, sie wurde einfach schon immer so genannt.

Herr Gosse sieht Katharina aufmunternd an. Sie senkt den Blick beim Sprechen:

„Ein Problem für die Leute waren die Katzen.“

Vereinzelte Lacher im Klassenzimmer.

Katharina wird rot und stammelt:

„Naja also es gab Straßenkatzen, die niemandem direkt gehörten. Die wurden aber in den Dörfern von den Menschen dort gefüttert und geliebt. Die Katzen gehörten dazu. Bei der Umsiedlung wurden sie mitgenommen. Aber sie sind wieder zurück gestreunert, in ihren alten Lebensraum. Nur hat der ja nicht mehr existiert, das ganze Dorf wurde ja abgebaggert. Viele Katzen sind im Sand der Grube erstickt, manche verhungerten am Rand.“

Katharina stockt.

„Das ist doch furchtbar traurig, oder nicht?“

Katharina sieht sich hilfesuchend um.

Jemand ruft: „Katzen-Katharina! Katzen-Katharina!“

Ihre Mitschüler brüllen vor Lachen.

Herr Gosse bittet vergeblich um Ruhe.

***

Nach der Unterrichtsstunde will Anna nur noch weg, sie läuft schnell über den Pausenhof, doch Justin holt sie ein.

„Was war das mit den Hausaufgaben? Warum hast du die angenommen?“

Wütend stellt er sich ihr in den Weg.

„Ich hatte keinen Bock auf Stress. Ich habe meine Tage, mir geht’s beschissen.“

„Gib mir die Hausaufgaben.“ Justins Stimme klingt kühl.

„Justin, bitte. Jetzt spiel dich nicht so auf.“

Anna kramt die Zettel, die Herr Gosse ihr in die Hand gegeben hat aus ihrer Tasche, und zerknüllt sie in ihrer Faust zu einer Kugel.

„Bist du jetzt zufrieden?“

Justin nickt.

„Komm, ich fahr dich nach Hause.“

Anna schüttelt den Kopf. „Nee.“

Ihre blonden Locken fallen ihr ins Gesicht.

„Nee Justin, ich lauf nach Hause. Bewegung hilft mir gegen die Krämpfe, fahr ruhig ohne mich.“

Justin sieht sie starr an.

„Du bekommst doch jetzt nicht Panik oder sowas. Oder?“

Wieder Kopfschütteln.

„Man, ich hab‘ einfach meine Tage! Jetzt lass mich mal in Ruhe. Okay?!“

Justin grunzt.

„Jaja, schon gut. Jetzt werd‘ nicht gleich zickig. Ihr Tussis, echt ey!“

Er latscht zu seinem Auto. Anna kann hören, wie er mit Wucht die Tür zuknallt.

Sie läuft langsam Richtung nach Hause. Die Sonne brennt auf ihren nackten Schultern.

Der Riemen ihrer Tasche schneidet ihr ins Fleisch.

Anstatt an der Dorfstraße nach rechts abzubiegen, um zu ihrem Haus zu gelangen, geht sie nach links, den kleinen Waldweg entlang.

Der Schweiß rinnt ihr den Körper hinab, brennt in ihren Augen, ihre Haare kleben an den Schläfen. Ihr Mund ist trocken, sie hat Durst.

Nach etwa einer Stunde wird der Weg sandiger, breiter, aus Laub- werden Nadelbäume. Es riecht nach Hitze und Staub. Das Zwitschern der Vögel, ihr Echo: hier steht die Zeit still.

Sand klebt in Annas Ballerinas, reibt ihre Haut wund und blutig. Sie beißt sich auf die Lippe, kneift die Augen zusammen, hält nicht an, bis sie ihr Ziel erreicht hat.

Am Rand der Tagebaugrube angekommen, bleibt sie stehen und versucht ihren Atem zu beruhigen.

Ein leiser Wind weht die warme Luft, den Sand und die Lagerfeuerreste vorvergangener Nacht umher.

Die Finger ihrer rechten Hand krampfen immer noch um die Kugel aus Hausaufgabenblättern.

Sie hat sich den ganzen Weg lang an ihr festgehalten.

Anna biegt ihre Finger auseinander, versucht, das zerknitterte Papier glattzustreichen. Ihr Schweiß hat die von Herrn Gosse gekritzelte Notiz am Rand verwischt.

„Für Ahmed, bitte bis zur nächsten Stunde bearbeiten.“

Annas Herz schlägt schneller, als sie sich nach vorn beugt, der Abgrund blickt ihr entgegen.

Ihr fällt dieses Zitat von diesem einen Typen ein, den sie in Gosses Unterricht behandelt hatten.

„Wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein.“

Mit zitternden Fingern lässt sie die Zettel los.

Vom Wind getragen wirbeln sie herum, segeln so sanft, so leicht, wie Papier es in der Luft eben tut, ins Nichts.

