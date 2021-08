Leipzig

Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und nach rechts aus dem Fenster schaue, dann sehe ich genau zwei Dinge: Ein Stückchen Himmel (etwa 10%) und einen gewaltigen Plattenbau (der ganze Rest). Es ist ein Gebäude mit Sozialwohnungen, glaube ich, aber genau weiß ich das nicht und eigentlich ist es mir auch egal. Auf jeden Fall ist der Plattenbau ziemlich breit und hoch, ein richtiges Monstrum, und am frühen Nachmittag geht die Sonne hinter dem Monstrum unter, und in meiner Wohnung wird es kühl und dunkel.

Die Fassade besteht aus quadratischen Betonelementen, Kantenlänge ca. 2,5 Meter, schwer zu schätzen von meinem Beobachtungspunkt aus. Fünf mal drei Platten an den Längsseiten, fünf mal zehn an der zur Straße hingewandten. Acht Balkonreihen, vier davon nachträglich angebracht, Aufwertung oder so. Als würde man Glitzer auf einen Haufen Scheiße streuen. Die Betonplatten gleichen in ihrer Oberflächenstruktur grobkörnigem Schmirgelpapier, was ich angesichts von Szenen, die ich hin und wieder in und um die Platte herum beobachte, als ziemlich passend empfinde. Vor einem Jahr, zwei Jahre nachdem ich nach Leipzig gezogen war, wurde diese Schmirgelpapierähnlichkeit noch gesteigert. Jemand in der Stadtverwaltung, Eigentumswohnung im Waldstraßenviertel mit Sicherheit, kam nämlich auf den glorreichen Gedanken, den Sozialbauten im Leipziger Osten mal ein bisschen Farbe zu verpassen. Das alte Plattenbaugraubraun, das ja zumindest irgendwie ehrlich ist und nicht so tut, als wäre das Ganze etwas anderes als ein deprimierender Betonklotz, vollgepfropft und bis zum Bersten gefüllt mit deprimierten Individuen, wurde also mit einem satten Sandpapierrot überpinselt, sodass der Bau nun mehr denn je an einen riesigen Bandschleifer erinnert. Instrument des Sozialstaates, um die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten im Osten einzuebnen. Klappt natürlich nicht. Neuer Anstrich hin oder her. Hier sammeln sich die Verlierer der Gesellschaft. Ich sehe sie ja jeden Tag. Rentner in Altersarmut, viel zu junge Mütter mit lila gefärbten Haaren, Migranten, Alkoholiker und Junkies. Crystal ist hier wie überall in den neuen Bundesländern ganz groß, und dann sehe ich sie immer mit Pupillen groß wie Suppenteller auf ihren downhill bikes, die mein Nachbar crystal ryder nennt, durch die Gegend fahren auf der Suche nach Dingen, die sie zu Geld machen können. Meistens sind das andere Fahrräder.

Der Musiker und Autor Nicolas Greiner im Elsa-Park im Leipziger Osten. Quelle: Nora Börding

Ein Glück, dass du auf dieser Seite der Straße wohnst und nicht da drüben, sage ich mir immer, wenn mal wieder ein Polizeiwagen vor der Platte hält oder die laute Bumsmusik der Bewohner bis in meine Wohnung schallt. Ein Glück, sagt auch Eberhard, mein Nachbar. Jeden Mittwochabend treffen wir uns auf ein paar Bier in seiner Küche, Balkone gibt es in unserem Haus nicht, und manchmal fällt unser Gespräch auf die Plattis. So nennen wir Leute von drüben. Die Geschichten über die Plattis sind Plattitüden, wir haben sehr gelacht, als wir darauf gekommen sind. Hey Eberhard, was war das nochmal für ne Plattitüde, die du mir neulich erzählt hast? Die mit dem Pfandsammler ...

Allerdings ist die Platte auf der anderen Straßenseite nur die Spitze des Eisbergs, quasi die Grenzmauer (mit Mauern kennen die sich hier ja aus, sagt Eberhard und lacht) zu einer anderen Welt, die anderen Regeln und Gesetzen folgt, als Eberhards und meine.

Eins nach dem anderen reihen sich die schmirgeligen Ungetüme anein­ander.

Einmal war ich neugierig und habe mich tief in die Plattenbausiedlung vorgewagt. Ich habe mich gefühlt wie Humboldt auf dem Orinoco. Bei meinem Vorstoß ins Ungewisse stellte ich fest, dass zwischen den Plattenbauten Innenhöfe angelegt sind, die von der Straße nicht einsehbar sind. Wie die Terrarien im Zoo kamen mir diese Plattenbauinnenhöfe vor. Wie von der Außenwelt abgeschlossene Biotope, angefüllt mit Unbehagen verursachenden, fremdartigen Wesen. Dunkler war es hier, weil die Plattenbauten zu allen Seiten hoch aufragten und das Licht schluckten. Der Lärm des Verkehrs drang nur gedämpft herein und die Luft war irgendwie fester. Ein paar Kinder turnten auf einem winzigen Spielplatz herum, während die Mütter auf den umstehenden Bänken saßen und rauchend ins Nichts stierten. Der Geruch von Marihuana stieg mir in die Nase und als ich den Kopf wendete, bemerkte ich drei Jugendliche, die quarzend vor einem Hauseingang herumlungerten und in meine Richtung schauten. Ihre Blicke kamen mir abweisend vor. Sie erkannten mich sofort als einen Fremdkörper, einen, der hier nicht hingehörte. Mir wurde unbehaglich zumute, und ich beschloss, dass es für den Moment genug des Abenteuers sei und steuerte auf den Ausgang zu. Zu meinem Schrecken sah ich, dass mir zwei weitere migrantisch aussehende junge Männer von genau dort entgegenkamen und mich fest ins Visier genommen hatten. Mein erster Reflex war Flucht, aber wohin? Es gab keinen anderen Ausgang als die überdachte Einfahrt, durch die ich gekommen war. Ich schaute auf den Boden und bereitete mich im Geiste auf das Unvermeidliche vor. Ich erinnerte mich an die Ratschläge, die mir ein Freund für den Fall eines Überfalls gegeben hatte, als ich ihn während seines Studienaufenthaltes in Brasilien besuchte. Ruhig bleiben, kooperieren, alles geben, keine hektischen Bewegungen, es ist nur Geld.

Als ich wieder aufschaute, waren die beiden schon an mir vorbei und begrüßten die drei Jugendlichen. Glück gehabt.

Zur Person Nicolas Greiner, 1988 in Frankfurt am Main geboren, ist Jazzgitarrist und Komponist. Er hat in Berlin, Dresden, Leipzig und Weimar studiert, bevor er sich am Deutschen Literaturinstitut bewarb. Dort studiert er seit 2020 und sieht durchaus Parallelen zwischen musikalischen und literarischen Kompositionen, den Herangehensweisen an Ausdrucksformen. Intuition sei für ihn ein möglicher Ausgangspunkt bei beidem, sagt er. Ihn reizt, eigene Positionen zu reflektieren, wenn er Figuren schafft, deren Meinung er nicht teilt. Die Kurzgeschichte „Drüben“ ist seine erste Veröffentlichung.

Das findet Eberhard auch, als ich ihm bei unserem nächsten Treffen von dem Vorfall erzähle. Was gehst du da auch rein, zu den Assis, sagt er und ploppt mit lautem Knall sein Pils auf, sodass es klingt wie ein Sektkorken. Wir sitzen mal wieder in seiner Küche und er wird langsam gesprächig, was meistens zwei oder drei Biere braucht. Nicht, dass er sonst gar nichts sagen würde, aber so richtig von der Leber weg redet er erst nach ein paar Krostis. Nicht Sterni, das ist was für Zecken und Penner. Eberhard erzählt, wie er gestern in seiner Stammkneipe am Tresen gesessen und ein paar Feierabendkrostis getrunken habe, als sich eine junge Frau auf den Hocker neben ihn gesetzt habe. Sie seien dann wohl ganz nett ins Gespräch gekommen, aber dann sei sie plötzlich ausgerastet. Ich meine so richtig, von null auf hundert, kannste dir nicht vorstellen, riesen Szene gemacht und was von Hände weg und Übergriff geschrien. Ein großer Schluck aus der Flasche und ein Zustimmung heischender Blick. Ich meine, was setzt sie sich auch neben mich, ganz alleine und so wie die angezogen war ... Kopfschütteln. Die hat doch mich angesprochen, nicht umgekehrt! Der Barkeeper habe die Situation zum Glück ganz gut verstanden, er, Eberhard, sei ja schließlich Stammgast, und habe der Ollen gesagt, sie solle mal nicht so viel Wind um nichts machen. Sie dann raus. Aber schon schade, sagt Eberhard nach einer Pause und einem weiteren Schluck. Die hätte er schon gerne flachgelegt.

Wenn er so redet, bin ich manchmal ein bisschen peinlich berührt, weil er Ausdrücke wie flachlegen und Olle verwendet, was ich nicht tue. Und weil er sich da so reinsteigert und einfach mal ein bisschen feinfühliger sein müsste. Aber so ist Eberhard eben.

Als ich die zwei Stockwerke zu meiner Wohnung hinaufgehe, kommt mir Frau Kampmann entgegen. Sie und ihr Mann wohnen direkt über mir im Vierten. Nette Leute. Beneidenswert, die Dachterrasse. Ich grüße freundlich, sie, in Gedanken, geht ohne aufzusehen vorbei. Leicht vorgebeugt geht sie, als täte ihr was weh. Hat bestimmt ihre Tage oder so.

Am nächsten Morgen schlendere ich gut gelaunt auf die Eisenbahnstraße. Die gefährlichste Straße Deutschlands, laut „taff“. Zum Glück habe ich mir erst nach meinem Umzug die ganzen Videos auf Youtube angeschaut, sonst hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Auf der Eisenbahnstraße kaufe ich Brötchen und Kaffee in dem neuen Bioladen, der vor ein paar Wochen eröffnet hat. Das Geschäft ist von einem Dönerladen und einem sogenannten Kulturcafé flankiert. Die Fenster des Kulturcafés sind mit Milchglasfolie bezogen, die neugierige Blicke abhalten. Vor der Tür steht ein bärtiger Muskelmann Wache. Was für eine Kultur wohl derart abgeschirmt werden muss, denke ich und weiche dem taxierenden Blick des Türstehers aus.

Meine Eltern hatten richtig Angst, als sie hörten, in welche Gegend Leipzigs ich ziehen würde. Da wurde gerade erst einer erschossen, Rockerkrieg, hab ich gelesen. Pass bloß auf dich auf. Und ob sie da überhaupt deutsch auf der Straße sprechen würden. Ich muss lächeln über ihre Vorurteile.

Die Einkaufstüte über der Schulter mache ich noch die Runde durch den Elsapark und dann einen kleinen Bogen um die Plattenbausiedlung herum. Es ist ein wirklich schöner Tag. Zuhause fällt mir ein, dass ich vergessen habe, Milch zu kaufen, und ich gehe nach oben zu Kampmanns, welche borgen. Sie öffnet und gibt mir gleich die ganze Packung, wirklich nett. Ein Kühlpack verdeckt die rechte Gesichtshälfte, war völlig in Gedanken, nicht nach vorne geschaut und dann, zack, gegen den Laternenpfahl. Ist mir auch schon passiert. Wir lachen.

Mit der Kaffeetasse in der Hand setze ich mich vor die Haustür in die Sonne und betrachte die Platte, die vor mir in den Himmel ragt. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, der Fairtrade-Kaffee schmeckt gut, und ich denke, dass es eine gute Idee war, hierher zu ziehen. Ich denke, dass es wichtig ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Ich denke, ein Glück, dass ich auf dieser Seite der Straße wohne.

Von Nicolas Greiner