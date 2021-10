Leipzig

„Wenn ich den Herbst überlebe, bringe ich Euch im Winter die Erlösung“, hatte Jon im Spätsommer entschieden und sein Versprechen gehalten.

Die Nachmittage vor seiner Rente schaute Jon Wurzner vom Balkon aus ins waschbetongraue Plattenbaukarree. König schraubte mit öligen Fingern an einem Roller, nippte an seinem Flachmann, mit hektischen Augen und abgeschirmtem Mund. „Und wie wird das Wetter, König?“, fragte ein Rothaariger. „Siehst Du doch“, brummte König und nahm noch ein Schlückchen. Die Königin hängte auf dem Nachbarbalkon T-Shirts und Jeans ab. Der Rasen zwischen den gezimmerten Toren ausgetreten, zwischen den Gehwegplatten spärlich, vereinzelt Löwenzahn. Zwei Teams kämpften um Ehre und Sieg. Mütter aalten sich auf Betonbänken, quatschten und qualmten. Väter schleppten Plastiktüten in die Hausaufgänge und trafen sich zum Feierabendbier an der Tischtennisplatte.

In seinem letzten Sommer knackte sich Jon die Gelenkschmerzen aus seinem verholzten Körper, als der Nebel den Blick auf Wäscheleinenstangen und den Spielplatz freigab. Im Sandkasten lag ein vergessener roter Kinderspaten, einer wie er ihn selbst vor mehr als einem halben Jahrhundert besessen hatte: Mit dem hatte er als Sechsjähriger Löcher ausgehoben an den Stellen, die Vater für ihn mit Steinen markiert hatte. In langen, sehr geraden Reihen. Die Löcher befüllte er von der Schubkarre aus mit Bäumchen, deren Wurzeln in Kartoffelsäcke gekleidet waren. Jon senkte sie in die vorbereiteten Kuhlen ab. Pappel für Pappel. Danach klopfte er leicht mit den Handflächen die lockere Erde fest und staunte über sein Tagewerk. Vater hatte ihm den verschwitzten Scheitel getätschelt, für jede Pappel einmal. Die Sonne brannte auf Beton und Sand, auf Stirn und Schultern, auf seine Handrücken, mit denen er die Augen abschirmte. Das Karree sah schöner aus als auf Vaters Zeichnungen.

Jon streifte bei seinem Rundgang jedes Krönchen, schüttete Erde auf. Er stellte sich zu ihnen, die ihm bis zu den Knien reichten, in den lauen Luftzug, mit den Armen zu den Wolken. Ein rothaariger Bengel pirschte sich an, fragte: „Was machst denn du da?“ und Jon hatte sich in der Brust gestreckt und gesagt: „Freunde finden“ und ihm den roten Spaten geschenkt.

„Komm ich zeig Dir etwas“, hatte Jons Vater am letzten Baustellennachmittag gesagt und ihn auf den höchsten verbliebenen Sandhügel geführt. „Schau“, sagte Vater und breitete die Arme aus, zeigte auf die Nachbarn, die auf den losen Gehwegplatten zwischen den Neubaublocks flanierten, auf die Sandflächen, auf denen die Grassamen im Luftzug hüpften, auf die Kinder, die Himmel und Hölle spielten, während die Königin Wäscheleinen straffte, Kittelschürzen und Büstenhalter hängte; während König seine schmierigen Finger im Werkzeugkasten versenkte und den Wetterbericht referierte für die, die ihn hören wollten. Das Wetter kam anders, die Schnäpse kalt. „Prosit, auf den Aufbau und die Reparaturen!“, rief König durch seinen Händetrichter und schenkte denen, die blieben, nach.

Jon hielt Vaters Hand. Mit der anderen versteckte er am ausgestreckten Arm einzeln die Bäume, denen er dabei Namen gab. Alle außer Olaf verschwanden dahinter, wie hinter einer winterlichen Einhausung. Er flüsterte: „Auf Wiedersehen“. Das Wiedersehen lag Jahrzehnte entfernt, Vaters nächste Baustelle weniger als zehn Kilometer.

Dreißig Jahre später trat Jon die Stelle als leitender Apotheker im Karree an. Die Wohnungslage wählte er in nächster Nähe zu seinen Pappeln. Sie hatten sich in der Zeit seiner Abwesenheit bis zu den Wolken gestreckt, flüsterten ihm ein „Willkommen“ zu, als ein Luftzug ins Blattkleid fuhr.

Jons ohnehin spärlichen Kontakte und Bewegungen hatten sich mit dem Renteneintritt vor zwei Jahren weiter eingeschränkt. Seitdem ging er gebeugt, schleppte er sich zwischen Sofa, Bett und Balkon hin und her. Seitdem atmete er flacher. Mit schleifenden Beuteln und stumpfem Winkelrücken schlurfte er den begradigten Weg zum Konsum. Kein Gruß, kein Wort, kein nachbarschaftliches Grußwort der Zugezogenen, auch nicht derer, die sich mittlerweile seit Jahrzehnten zur ansässigen Ärzteschaft, zur Maniküre schleppten und die verhornten Nägel zurückließen. Häufig saß König zitternd auf einer Bank, während die Königin den Wäschevorgang auf ihrem Balkon dirigierte und über die Unzuverlässigkeit und Unzumutbarkeit ihrer Pflegekraft klagte. Ein Kind buk Sandkuchen. Jon beugte sich über die Brüstung, rückte immer öfter ans Blattwerk der Baumnachbarn heran, zählte Adern und Verzweigungen, streichelte und hielt für Weilen Astarme. Häufiger nickte er ein. Beim Aufwachen tastete er nach einer gereichten Blätterhand, dachte für Momente daran, wie seine Bäume jünger die Rückgrate im Luftzug gebogen hatten.

Zur Person Suse Schröder ist 1984 in Königs Wusterhausen geboren und aufgewachsen im Plattenbau – heute eines ihrer literarischen Themen. Studiert hat sie Kulturwissenschaften und Gender Studies in Malmö, Frankfurt (Oder) und Berlin, seit gut einem Jahr ist sie am Literaturinstitut in Leipzig. Geschrieben hat sie schon am Gymnasium – zunächst Lyrik, später Geschichten, die in Literaturzeitschriften wie den Magazinen „Scharfseitig“ und „Politisch Schreiben“ erschienen. Als Hauptbeschäftigungen nennt sie lesen, schreiben, denken und Punk.

Heute lagen die Temperatur morgens zwischen neun und zehn Grad, die Lebensuhrzeiger auf elf Uhr. Jon klappte die Lider auf, die trocken über seine Pupillen zogen, leichtgängiger nach mehrmaligem Blinzeln. Den für ihn aufbereiteten Sauerstoff sog er tief in seinen Brustkorb. Anschließend klopfte er seine Oberschenkel in den Morgen, öffnete den Reißverschluss seines Schlafsacks und zog sich an Astarmen nach oben. Es krachte in Nacken und Wirbelsäule. „Danke“, flüsterte er und grinste sich tiefe Falten in das braungefleckte Gesicht, das die Struktur von Borke angenommen hatte. Jon erzählte Olaf, Susanne und Uwe aus seinem Schlaf und Leben, als sich die zahnlose Königin mit einem weißen Nest auf dem Scheitel zu ihm herüberbeugte: „Mit wem reden Sie? Ich habe niemanden kommen hören“ sagte, anschließend die Balkontür knallte. Jon schwankte. „Ich muss vorsichtiger werden“, sagte er, „wir müssen vorsichtiger werden.“ Er wellte durch das Laub, dass es zitterte.

An diesem Oktobertag drehte er zur sonnigen Nachmittagsstunde noch eine Runde durchs Quartier. Auf der Suche nach Kontakt und weil die Konserven aufgebraucht waren. Er füllte Büchsen und Tütensuppen im Konsum auf. Seine verkrampfte Faust öffnete sich nur schwergängig, als er nach Hause kam. Jeder eingeknickte Finger zählte eine Person ohne Gruß.

Mit einer Limonade und einem Stück Kaltem Hund – ein Geschenk der Bäckerin – trat Jon über die Balkonschwelle, stolperte, als er die Botschaft einsah. Ein meterlanger Ast lehnte innen an der Balkonbrüstung, blattreich als Gruß und Mahnung. Dort, wo er seinen Kopf bettete, wenn er draußen schlief. Er setzte sich dem Ast gegenüber. Blätter taumelten auf die Holzpaneele, was Jon gefiel. Er mochte aufmerksame Gesellschaft.

An diesem Abend verstetigten sich seine Matratze und sein Schlafsack neben dem Benzinkocher. Er schlurfte nur noch nach drinnen, um das Bad zu nutzen.

Olaf, Susanne und Uwe waren seine Familie geworden, griffen nach ihm, streichelten seine runzlige Wange, die spärlichen Haare. Jon wachte mit ihnen auf, schaute beim löslichen Kaffee in den Hof. Kein Wäschestück flatterte mehr im Wind, ein Kind im Kasten mit Stöckern und Steinen. Die Mutter rief es zu den Essenszeiten zu sich. Dann vervollständigte sich die Leere im Hof. Mülltüten und Notizzettel flogen über den Spiel- und Bolzplatz. Die Gehwegplatten wölbten sich, Wurzeln drängten durch die Erde, sprengten vereinzelt Platten. Jon applaudierte zu Kraft und Tatendrang, zum Lebenswillen. Er zeigte auf Königs Balkon und Moped. Die Bäume entsandten hier und dort einen Blätterregen, ab und an fielen Äste herunter, trafen Köpfe. Jon beklatschte die Erfolge, entschuldigte die Misserfolge. Als seine Hände wie steifgefroren kein Geräusch mehr hervorbrachten, stemmte er sich auf seinen knochigen Armen an der Brüstung ab und zirpte ein Kampflied in den Hof, hing eine Fahne in den Wind, befestigt an Olafs Rückgrat, das ihm am nächsten stand. Als sich die umliegenden Fenster öffneten, „Ruhe“ gebläkt wurde, da befehligte Jon mit zitternder Hand und Stimme den Angriff. Es hatte noch nie so viele Verletzte gegeben wie in den kommenden Wochen.

Die letzten Tage verbrachte er eingemummelt in Decken auf seinem Klappstuhl. Dachte häufig an sein Versprechen. Wenn er sich Brot in den Mund schob. Wenn es sich durch die ausgetrocknete Speiseröhre zwängte. Wenn er sich die Lippen befeuchtete. Als seine Beine ausschlugen, wusste er, dass es Zeit wurde. Mit nach innen gedrehten, verkürzten Armen und einem borkigen Gesicht, reckte Jon seinen Blick zu den aufrechten Leibern seiner Gefolgschaft. Auch sie hatten verholzte Gliedmaßen, tiefe Furchen durchzogen ihr Antlitz, ihre wenigen Blätter hingen in Fetzten herunter. „Jetzt löse ich mein Versprechen ein“, sagte er und es ruckte durch seinen Körper. Er schleppte sich über die Balkonschwelle durch das verlassene Wohnzimmer in die Küche und mischte die Tinktur zusammen. Wissend um die Wirkung. Eines schnellen Endes sicher.

Der Koffer stolperte über die Gehwegplatten vorwärts. Griff nach jeder Bodenwelle. Die Ampullen klirrten. Die Plattenbauten leer und grau. Jon wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Spritzbestecke trug er auf Herzhöhe. Für jeden Baum eines. Das letzte für sich selbst.

In Wintergarderobe grüßten sie. Unter ihre Häute drang das Gift. Die Rinde trübte. Riss auf. Wunden klafften. Die letzten Blätter ein Geschenk. Auf Frostboden fielen sie. Ins Laubbett legte sich Jon.

Von Suse Schröder