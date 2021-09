Leipzig

Die Fenster der Wohnungen im Haus gegenüber leuchteten wie Kacheln in der Nacht. Line zog an ihrer Zigarette. Ein bisschen sah es aus wie in „Rear Window“ von Hitchcock, dachte sie, rote Backsteinwände, nur die Metalltreppen an der Hauswand fehlten. Nina und sie hatten den Film zusammen geschaut. Sie hatten sich immer gegenseitig erschreckt, wenn eine von ihnen zusammenzuckte, dann ganz nah zusammengekuschelt. Line zog die Balkontür, die zur Küche führte, zu, damit der Rauch nicht nach drinnen zog. Von irgendwoher schrie ein Kind und das Geräusch verfing sich in dem Innenhof. Der Hof hatte nichts Gruseliges wie bei Hitchcock. Eine Sonnenschirmstange aus Plastik ragte vor einem der Fenster gegenüber in die Luft. Auf dem Balkon darüber saßen Menschen in Decken gewickelt. Line drückte ihre Zigarette auf dem Balkongeländer aus und schnipste sie nach unten. Sie konnte sie ein Stockwerk lang noch sehen, dann verschwand sie im Dunkel des Innenhofs. Line nahm einen Kaugummi aus ihrer Hosentasche und steckte ihn in den Mund. Der Mond stand halb hinter dem Dach gegenüber hervor.

Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen.

„Hallo“, rief Papa. Warten. Nochmal: „Hallo.“

„Hallo“, antwortete Line. Sie ging in die Küche und spuckte den Kaugummi in den Mülleimer. Das Linoleum fühlten sich warm an.

„Is nich kalt draußen?“, fragte Papa. Line hörte, wie er die Schuhe auszog.

„Geht.“

Papas Schritte im Flur, dann lehnte er im Türrahmen. „War ‘n schöner Abend“, sagte er. Line nickte. Etwas nuschelnd und die Augen leicht zugekniffen, rot und ein bisschen geschwollen. Müde und angetrunken sah er aus. Er setzte sich mit dem Rücken zur Wand an den Küchentisch.

„Wie war dein Tag?“, fragte er.

„Gut.“ Line ging zur Tür.

„Habt ihr die Prüfungsergebnisse schon?“

„Morgen.“ Wusste er doch, er wollte nur reden.

„Ich geh schlafen“, sagte Line. Papa nickte.

„Nur kurz noch, warte, Tom war heute wieder lustig drauf, dem sein Sohn macht ja auch grade Prüfungen, bekommen die Ergebnisse auch morgen. Er hat gemeint es wird schlecht, aber der will ja Mechatroniker machen, also braucht er‘s auch gar nicht.“

Line nickte.

„Aber der meinte auch, dass die ne Praktikumsstelle haben, Mechaniker. Er meinte, wäre super mal ne Frau in dem Bereich zu haben, hatten die noch gar nicht. Findest du doch spannend, oder?.“

Line nickte.

„Eigentlich wollte ich wegfahren“, sagte sie.

„Mein nur“, sagte Papa. „Wollt‘s dir erzählt haben.“

„Ja. Ich geh mal schlafen.“

Lisa Allisat im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Quelle: Nora Börding

Im Bett hörte sie, wie er Musik in der Küche anmachte. Irgendein Rund-um-die-Uhr-Sender. Er drehte lauter, bis sie die Lieder erkennen konnte.

Tür wieder auf. „Mach bitte leiser, ich kann so nicht schlafen“. Seine roten zusammengekniffenen Augen, er nickte. Sein Glas Wasser vor sich. Sah er sich denn nicht mehr? Und die Falten so tief, seitlich hingen die Wangen, wie Hamsterbacken, wenn nichts drin ist.

„Du, die Mama hat angerufen.“ Warum ihn? Warum nicht sie?

„Sie hat irgendwelche Termine, es würde ihr besser passen, wenn du diese Woche hier bist und nur am Wochenende zu ihr fährst.“ Line nickte. Papa trank einen Schluck Wasser. Die Hauptfigur bei Hitchcock hatte so blaue Augen wie Papa. Sonst hatten sie wahrscheinlich nichts gemeinsam.

„Ist alles nicht deine Schuld, hat nichts mit dir zu tun. Sie hat halt Stress“, sagte Papa.

„Weiß nicht.“ Das hatte sie nicht sagen wollen. Mama hatte immer Stress, der nichts mit Line zu tun hatte. Und Papa keine andere Erklärung und keine Ahnung, dass Line das fertig machte. Dort an der Küchenwand, Gewicht des Oberkörpers auf den Tisch gestützt.

„Du, ich glaub - Du kennst Maya, bei der wir zur Massage gewesen waren, Mama und ich. Das war Paartherapie. Und Maya meinte, dass es auch gut ist, dir das zu sagen. Aber. Weil wir hatten vorher schon nicht mehr, das war, ja schon richtig lange, dass wir nicht.“ Er starrte auf das Glas und atmete aus.

„Ich will schlafen gehen, Papa.“

Nochmal ausatmen. Er nickte.

„Passt diese Wohce nicht so gut. Wie sind die Prüfungsergebnisse?“ war die Nachricht von Mama und ein verpasster Anruf. 23:37, als sie schon geschlafen hatte.Line stützte die Arme auf ihr Kissen. Ihr Kopf war schwer, sie wollte weiter schlafen. Draußen war es noch dunkel. Es war schon 6:48, erste Stunde 8:00. „Passt diese Wohce nicht so gut“, seit der Grundschule.

Line hörte Papa über den Flur laufen. Sie drehte sich zur Seite. In ihrem Regal stand das Fotoalbum, das Papa mal gemacht hatte, als sie klein gewesen war. Als er es ihr geschenkt hatte, war es ihr peinlich gewesen, da war sie 14 gewesen. Wenn sie ausziehen würde, würde sie es wahrscheinlich nicht mitnehmen, dachte sie. Papas Schritte im Flur, vielleicht ja doch, sonst würde es ihr irgendwie Leid tun. Früher war Papa immer in ihr Zimmer gekommen. Er hatte sie über den Kopf gestreichelt, damit sie aufwachte und sie rutschte immer ein bisschen in seine Richtung, wenn er sich auf das Bett setzte. Line wusste nicht mehr, wann er damit aufgehört hatte, vielleicht nach einem Streit. Er war dann immer lange eingeschnappt und reagierte über. Line kannte das von sich selbst.

Zur Person Lisa Allisat stammt aus Leipzig, kam hier im September 2002 zur Welt und ging nach dem Abitur direkt ans Deutsche Literaturinstitut Leipzig. Das ist durchaus ungewöhnlich, viele der Kommilitoninnen und Kommilitonen haben zunächst etwas anderes studiert oder eine Ausbildung gemacht. Lisa Allisat studiert im Rahmen eines Erasmus-Studiums parallel am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, wo mehr Gewicht auf dem Prozess des Schreibens liegt als auf der Textanalyse. Veröffentlichungen gab es bereits in Zeitschriften wie dem Oldschool-Magazin.

Line zog an der Zigarette und gab sie Josch.

„Danke.“ Er lächelte, nahm den letzten Zug und trat die Zigarette aus, bevor sie durch das Schultor gingen. Schweigend liefen sie über den Hof. Im Schulgang kam ihnen Nina entgegen. Sie küsste Line.

„Ich hab 13 in der Deutschprüfung“, sagte sie grinsend. „Du auch, Josch.“

„Streber“, sagte Line von der Seite.

„Du hast 10, Line“, sagte Nina.

„Könnt ihr mir nicht Punkte abgeben?“ Sie boxte Josch in die Seite. Er hielt ihr Handgelenk fest.

„Nicht frech werden.“

„Nächste Woche Dienstag sind wir seit einem Monat zusammen“, sagte Nina. „Ich schenk dir was.“ Sie hakte sich bei Line unter.

Josch lachte. „So ein Kitsch.“

Nina küsste Line nochmal.

„Hast du Brot gekauft?“, rief Papa aus der Küche.

„Nein“, antwortete Line. Sie hörte seine Schritte auf dem Flur, dann stand er mit einem Messer und dem Salzstreuer in der Hand in ihrer Tür.

„Kannst du noch schnell gehen bitte?“ Line nickte. Sie stand vom Schreibtisch auf und zog ihre Jacke an. Als sie den Schlüssel aus dem Hängeregal nahm, fiel er ihr aus der Hand und landete in einem Bierkasten auf dem Boden. Sie fischte ihn zwischen den Flaschen heraus.

„Bis gleich.“

Als sie mit dem Brot in der Hand wiederkam, stand das Abendessen auf dem Küchentisch. Papa kam mit einem halbvollen Bierglas aus dem Wohnzimmer. Line hörte die Stimme des Tagesschau-Moderators. In dem seitlichen Licht, warf Papas Nase einen großen Schatten auf sein Gesicht. Die Falten waren markant und sahen tiefer aus als sonst.

„Die berichten gerade über die Parlamentswahl in Schweden“, sagte Papa. Line nickte. Sie schnitt ein paar Scheiben Brot ab und legte sie auf die Teller.

„Vielleicht sollten wir einen Teil des Brotes einfrieren, damit es nicht wieder so trocken wird“, sagte Papa.

Er setzte sich an den Tisch. Er nahm einen großen Schluck von dem Bier. Wie ein Fisch sah sein Mund dabei aus, genau die runde Öffnung, dass das Bier hineinfließen konnte. Ein wenig Schaum blieb an der Oberlippe hängen. Papa erzählte von seiner Arbeit, von den Leuten in der Firma, die nur die Hälfte von dem machten, was sie sollten und von einer neuen Mitarbeiterin an der er natürlich sowieso etwas auszusetzen hatte.

Sein Messer schabte auf dem Teller, als er eine Brotscheibe durchschnitt.

Line ging in ihr Zimmer. Kurz danach hörte sie das Surren der Spülmaschine und dann Flaschenklirren im Flur und ein Fernseh-Moderator. Sie setzte sich wieder an den Schreibtisch. Die WG-Anzeigen auf dem Laptop leuchteten ihr entgegen. Vielleicht war da doch ein kleiner Stich, zumindest wenn sie daran dachte, wie es wäre, wirklich ihre Sachen in Kisten zu packen und wegzufahren. Es würde mit Papa bestimmt auch besser werden, wenn sie sich nicht so oft sahen. Vielleicht könnte sie dann netter zu ihm sein, sie mochte sich selbst nicht, wenn sie mit ihm sprach.

„Line, Tom hat mir nochmal wegen des Praktikums geschrieben.“ Papas Schritte im Flur. Er kam ins Zimmer und setzte sich auf Lines Bett. Line drehte sich zu ihm um und rückte ihren Stuhl nach hinten. Das Zimmer war zu klein für zwei Menschen.

„Er meinte, dass es nur Ende August oder September dann geht. Und wie lange kannst du dir aussuchen.“

„Ich glaube, ich möchte kein Praktikum bei Tom machen.“

„Aha“ Papa starrte auf den Boden. „Und warum nicht?“

Line zuckte mit den Schultern. Klar nicht, weil der Typ ein sexistisches Arschloch war und die ganze Zeit komische Witze über seine Frau und Line machte. Aber sie sollten immer mitlachen.

„Ok.“ Papa zuckte mit den Schultern. „War ein Angebot.“

Line nickte. Vom Fernseher kam ein Jingle und dann eine andere Stimme.

Papa presste die Lippen zusammen. Er strich mit der Hand die Decke glatt, auf der er saß, nickte und stand auf. „Na dann.“ Er ging und Line widerstand dem Drang aufzuspringen und die Decke anders hin zu schieben. Flaschenklirren.

Nina lehnte sich an Lines Schulter. Sie saßen auf einer Bank gegenüber der Schule. „Ist doch normal, dass Eltern nicht einfach sind“, sagte Nina.

“Mh“, machte Line. „Ich frag mich nur manchmal, ob wir uns zu sehr ähneln oder zu wenig gemeinsam haben.” Sie drehte Ninas Ärmelrand in ihren Fingern hin und her.

Nina nickte. „Wann kommt Josch?“

„Ich weiß nicht.“ Line schaute auf ihr Handy. „Seit 5 Minuten müsste er eigentlich durch sein.“ Sie zog ihre Beine auf die Bank, Nina hob den Kopf. Sie starrte auf den Ausgang der Schule. In dem Moment ging die Tür auf, Josch kam hüpfend die Treppen herunter und lief ihnen entgegen.

„Na?“, fragte Nina und stand auf.

„Top, die wollten nur über die Fehltage reden.“ Nina lächelte.

„Line hat eine WG gefunden. Du musst also doch hier bleiben.“

„Ich überlegs mir mal.“

„Wir müssten demnächst zusagen“, sagte Line. „Es waren so 200 Euro pro Person. Richtig groß und im Osten. Wir können auch mal besichtigen gehen.“ Line stand auf. Sie umarmte die anderen beiden. Ninas und Joschs Hände auf ihrem Rücken und Ninas dünner T-Shirt-Stoff zwischen ihren Fingern, Haare an ihrer Stirn.

„Das wird schön“, murmelte Nina.

DLL und LVZ präsentieren Leipzigs Newcomer Leipzig und Literatur sind untrennbar miteinander verbunden. Erich Kästner, Erich Loest und Werner Heiduczek waren, Angela Krauß und Clemens Meyer sind in Leipzig zu Hause. Hier hatten und haben renommierte Verlage ihren Sitz, erscheinen Literaturzeitschriften wie „Edit“ und „poet“, leben und arbeiten mehr als 100 Autorinnen und Autoren. Starke Impulse für die Stadt und den gesamten deutschsprachigen Raum gehen vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) aus, 1955 als Institut für Literatur gegründet. Hier lernen Studierende ihr literarisches Handwerk, zu den bekannten Absolventen jüngerer Zeit gehören Juli Zeh und Saša Stanišić. Zum Geist des DLL gehört der intensive Austausch unter gestandenen und angehenden Literatinnen und Literaten. Für eine lebendige literarische Kultur braucht es Autoren und Leser, Orte und Gelegenheiten. Die „Leipziger Volkszeitung“ will diesen Austausch fördern und ein Ort des Gedankenaustauschs zwischen Autoren und Lesern sein. Darum schaffen wir einen Raum für Literatur: Kurzgeschichten von in Leipzig lebenden Talenten sollen künftig einmal im Monat einen Platz in der Ausgabe „LVZ am Wochenende“ bekommen. Ziel ist es, Erzähl-Perspektiven zu öffnen, die den faktenbasierten Journalismus ergänzen. Bisher erschienen sind die Erzählungen „Rückweg“ von Tobias Siebert, „Mailand – Grimma“ von Leonard Marx, „Zahnbürste im Müll“ von Hannah Beckmann. sowie „Drüben“ von Nicolas Greiner.

Von Lisa Allisat