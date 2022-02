„Ich biege mal hier in den Wald ab, geht schneller. Ist das okay?“

Leipzig

Ein Sichelmond, so fein wie ein Fingernagel, blitzte zwischen Wolken auf, die sich in der Ferne vollgesogen zusammenrotteten. In sich verbargen sie ein violettes Wetterleuchten. Meine Haare wehten mir ums Gesicht, ich fühlte mich frei, schwerelos, spürte die sich aufbauende Spannung in der Luft und trat fester in die Pedale. Die Überreste der Party noch im Blut. Ich war mir sicher, noch nie so glücklich gewesen zu sein, bis ich im wackligen Licht meiner Handytaschenlampe, ein Schlagloch übersah und vorne über den Lenker flog.

„Scheiße!“

Die Risse im Handydisplay waren den Blitzen nicht unähnlich, die nun vereinzelt den Nachthimmel zerschnitten. Vorhin am See, da hatte ich noch mit Maya gescherzt: „Bleib ruhig noch da, alles kein Stress. Ein Dorfmädchen wie ich findet auch allein nach Hause.“ Das ist wie im Film, kam es mir jetzt, und zwar in einem, der für die Protagonistin nicht unbedingt gut ausgeht. Einer, wo die Zuschauenden sich die Nägel von den Händen kauen und sich denken: Wie kann man nur so dumm sein? Aber wenn man selbst drinsteckt, sieht eben alles anders aus. Passiert.

Mein Handy war nicht mehr zu gebrauchen. Das verbogene Rad schob ich neben mir her. Und dann eine mitteldeutsche Fata Morgana: Die Überreste einer Bushaltestelle. Ein H für Haltestelle, die Füße und Lehne einer Bank, die Sitzfläche fehlte, und wie ein Artefakt aus einer anderen Zeit, eine Telefonzelle. Wobei, keine Zellezelle, nur ein silberner Pfeiler, quasi ein Gerippe, mit einem pinken Hörer als Herz.

„Ich bin nicht nur inbetween Jobs, sondern auch inbetween Handys“, hatte Leon in der Bar gesagt und mir eine Nummer auf die Rückseite des Belegs geschrieben. Zwei Flaschen Rotwein, nicht den billigsten, aber auch nicht den teuersten, Hauptsache trocken und drei Mal Erdnüsse. „Unter der Nummer bin ich in ein paar Tagen zu erreichen. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen.“ Und eben jenen Zettel zog ich nun aus meinem Geldbeutel. Als ich die Nummer wählte, traf mich ein erster Regentropfen im Gesicht.

Autorin Nina Heller auf der Klingerbrücke in Leipzig Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Ist das ein Scherz?“ Leons Stimme klang brüchig, metallisch.

„Leider nein.“

„Wo genau bist du denn?“

„Da ist ein Schild. 11km bis…, hast du das verstanden? Sonst ist hier nichts. Also wirklich nichts.“

Mir klebten die Haare an den Wangen. In Sekunden waren meine gelbe Bluse und die blauen Adidas Shorts durchnässt, der Baum, unter den ich geflüchtet war, eher ein symbolischer Hort, als dass er mich vor dem Regen schützte.

Inzwischen war es knapp drei Monate her, dass Leon und ich zwei Dates gehabt hatten. Es war nicht schlecht gelaufen. Wirklich nicht. Aber auch nicht gut. Der berühmte Funke war nicht übergesprungen, trotzdem mochte ich die Art, wie er sich Wein aus dem Mundwinkel wischte. Nach dem zweiten Treffen hatten wir uns geküsst – direkt mit zu viel Zunge. Das lag wohl an den drei Schalen gesalzener Erdnüsse. Die Morgensonne war durchs Küchenfenster gefallen, als ich ihm geschrieben hatte, dass ich mich nicht auf eine datende Art für ihn interessieren würde und Freunde hätte ich genug. Nur netter. Wirklich.

Der Gewitterschauer war eben abgeebbt, da näherten sich Autoscheinwerfer, Boten aus einer fremden Zivilisation und trieben den vom Asphalt aufsteigenden Nebel vor sich her. Ich rannte Leon winkend in den Weg und bei jedem Schritt spritzten mir meine Flipflops Wasser an die Waden.

Wir umgingen die unangenehme Begrüßung, indem wir uns sofort darauf konzentrierten, wie wir mein Rad ins Auto bekämen. Er räumte eine Kiste gefüllt mit Büchern, Mappen und Ordnern und eine Tüte mit Lebensmitteln – hauptsächlich Fertignudeln – zur Seite und der Vorderreifen war glücklicherweise derart verbogen, dass wir das Rad im idealen Winkel über die Kopflehnen hinweg ins Auto quetschen konnten.

Auf dem Beifahrersitz lagen Klamotten, ein Paar Turnschuhe und im Fußraum Flaschen, Pappbecher, ein Kochtopf mit einer Zahnbürste darin.

Zur Person Nina Heller ist 1995 in Ellwangen geboren und auf der Ostalb in Rotenbach, einem Dorf bei Ellwangen, aufgewachsen. Ohne Auto, Fahrrad oder Moped ging da nicht viel. In Konstanz hat sie Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft studiert, seit 2019 studiert sie am DLL Literarisches Schreiben. „Wenn mich etwas umtreibt, ich etwas beobachte oder auch erlebe, das ich nicht verstehe, dann ist da auch immer der Drang, es niederzuschreiben“, sagt sie. Nina Heller war Mitherausgeberin der „Tippgemeinschaft 2021“. In dieser Anthologie hat sie ebenso selbst veröffentlicht wie in „HotTopic!“ und in „Das Narr“.

„Wirf einfach alles runter“, sagte Leon. Er selbst packte einen Schwung Klamotten und stopfte ihn in den Fußraum. Plastik knisterte. Ich lehnte in der offenen Autotür und versuchte nicht zu fertig zu wirken.

„Oder vielleicht. Hinten ist frei. Vielleicht ist es besser, wenn du ...“

„Klar, kein Problem.“

Beim Einsteigen stieß ich mir den Kopf an, wofür er sich entschuldigte.

„Kann ich mir eine von den Wolldecken nehmen?“

„Klar.“

Die Decke roch nach Männerdeo und wie ein zu oft verwendetes Geschirrhandtuch. Irgendwie wohnlich.

Wir fuhren los. Die Scheibenwischer quietschten.

„Ich glaube, es regnet nicht mehr.“

„Oh.“ Er stellte den Scheibenwischer ab.

„Es war nur eine kleine Party“, sagte ich, als müsste ich mich rechtfertigen, ihm nicht Bescheid gegeben zu haben, dabei gab es in diesem Leben keinen Grund, warum ich das hätte tun sollen. „Die dachten wohl, es wäre exklusiv, das an einem See irgendwo im Nirgendwo zu veranstalten.“ Die? Ich hatte das auch gedacht.

Leon ging nicht weiter darauf ein, ließ mich einfach reden und ich zeigte ihm das gesprungene Display, weil ich selbst fand, dass meine Geschichte absurd klang und ich ihm möglichst viele Beweise für meine Glaubwürdigkeit liefern wollte.

„Ich biege mal hier in den Wald ab, geht schneller. Ist das okay?“

„Fahr einfach“, sagte ich. Die Scheinwerfer erleuchteten einige Meter an Schotter, zu beiden Seiten Wände aus monolithischen Stämmen. Ich kratzte mir einen Matschspritzer von der Wade.

Lässig, zumindest wollte ich, dass es so wirkte, hing ich zwischen den Sitzen, lehnte die Ellenbogen links und rechts am Sitzpolster auf. Das Autoradio und AUX ging nicht. Er hatte nur zwei CDs, er reicht mir beide Hüllen.

„Lieber die da.“

Nach dem Sturz war ich mir sicher gewesen wieder nüchtern zu sein, jetzt brauchte ich dringend die Ellenbogen, um nicht zu vergessen, wo oben und unten und mit wem ich wo und weshalb war.

„Das ist wahrscheinlich die komischste Sache, die du je gemacht hast, oder? Also mich abholen, meine ich.“

Über den Rückspiegel fanden sich unsere Blicke.

„Ist schon in Ordnung“, sagte er.

„Du kannst ruhig sagen, dass es komisch ist.“

„Ist wirklich in Ordnung.“

Auf dem Armaturenbrett entdeckte ich eine rote Zigarettenschachtel. Wäre es zu dreist? Anderseits war die Wippe der Schuld schon längst in meine Richtung gekippt, da machte eine Kippe auch keinen Unterschied mehr.

„Leon, kann ich mir vielleicht eine Kippe schnorren?“

Asche auf mein Haupt. Teer in meine Lunge. Er drückte den Anzünder rein, wartete und reichte mir die bereits brennende Zigarette nach hinten.

„Ich schulde dir was“, sagte ich.

„Nicht dafür.“

„Aber dafür, dass ich nicht im Wald übernachten muss.“

„Kannst du vielleicht das Fenster?“

„Oh, klar.“ Ich kurbelte direkt beide Fenster hinten auf, duckte mich am Fahrradreifen vorbei. Dabei fiel mir der Schlafsack unter seinem Sitz auf. Daneben ein Kulturbeutel aus dem das Ende eines Kabels rausguckte. Ein Rasierer?

„Warst du campen?“

„Wieso?“

„Der Schlafsack.“

„Achso, nein den habe ich nur ... einfach so.“

„Einfach so, falls du mal, wie ich, aus eigener Dummheit im Wald strandest und nicht das Glück hast, dass ein selbstloser Märtyrer zur Hilfe eilt. Wobei, sowas kann auch nur mir passieren.“

Ich kicherte und dachte an das Mädchen auf dem Fahrrad, das mit den Haaren im Wind. Ich mochte sie, aber die hier im Auto, die kannte ich besser. Die, die wollte, dass sich niemand hier unwohl zu fühlen hatte.

Ich warf die Zigarette aus dem Fenster.

„Die Rückkehr in die Zivilisation“, sagte ich als die ersten bekannten Punkte vorstädtischer Gegend auftauchten. Wieder ein Lachen. Leon lächelte, das sah ich im Rückspiegel. Gequält? Erleichtert? Das Ende einer Odyssee.

„Ich schulde dir wirklich was dafür.“

„Alles gut, passt schon. Vergessen wir die ganze Sache einfach.“

Ich dachte an die Zahnbürste in dem Kochtopf.

„Frühstück. Kaffee. Irgendwas. Lass mich dich einladen? Ich meine das alles ganz egoistisch. Es geht dabei nur um mich. Um mein Gewissen. Gib mir eine Möglichkeit, mich zu revanchieren.“

Er bog in die Straße ein, wo meine WG lag. Ich hatte mich an die Stimmung der Fahrt gewöhnt, fühlte mich unvorbereitet auf das Aussteigen und den Abschied.

„Hast du vielleicht einfach einen Zehner für mich?“, fragte er.

„Geld! Na klar!“

Ich erkannte meine eigene Stimme nicht wieder, aber da war noch genug Alkohol, als dass ich mich dafür schämen würde. Das hatte Zeit bis morgen. Ich reichte ihm einen Fünfer vor. „Mist sorry, mehr habe ich, warte hier ...“ Eine Münze fiel in den Fußraum. „Ach Mist.“

„Alles gut, passt schon.“

„Ich kann auch noch kurz zur Bank.“

„Ich muss jetzt dann mal wirklich wieder los“, sagte er.

Ich streifte die Wolldecke ab, dann beugte ich mich nach vorne und tippte ihn auf die Schulter und als er zur Seite sah, da drückte ich ihm einen Kuss auf. Meine Lippen halb auf seiner Wange, halb auf seinen Lippen. Eher Lippen auf Lippen.

Ich zerrte mein Fahrrad aus dem Auto und schlug den Kofferraum zu, klopfte aufs Dach. Das hatte ich schon mal irgendwo gesehen, dass man das so machte, und Leon fuhr los. Verschwand wieder dorthin, woher er auch gekommen war. Das war doch nichts. Es war ja nicht so, als ob ich mich zu irgendwas gezwungen hätte. Es war nur ein Kuss. Ein Kuss für was? Nur ein Kuss. Mein Körper kein Instrument, nur müde und schmerzend. Mein Körper und ich setzen uns in Bewegung.

Auf dem Badewannenrand sitzend popelte ich mir einen Kieselstein aus dem Knie. Leon hatte damals auf meine Nachricht geantwortet:

„Schade. Aber alles Gute dir!“

„Schade?“, hatte Maya gefragt, als ich es ihr erzählt hatte. „Was soll das denn heißen?“

„Ist doch nett. Besser als gar nichts oder beschimpft zu werden. Ich meine, er hat mir erzählt, dass er eben seinen Job verloren hat.“

„Na und? Das hat doch nichts mit dir zu tun. Du musst aufhören, Typen Credits für Selbstverständlichkeiten zu geben.“

Ich spülte meine Beine ab und die Spuren der Nacht verschwanden im Abfluss, ein bisschen Dreck, kleine Steinchen, ein Grashalm, die Zahnbürste im Kochtopf, der Rasierer, seine Frage nach Geld, mein Handy, der Zettel mit der Nummer, sogar das was ich nicht Kuss nennen wollte.

Von Nina Heller