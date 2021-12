„Mader fressen keine Katzen.“

Leipzig

Gähnende Leere, als ich die Kühlschranktüre öffnete. Ich griff nach meinem Handy und tippte auf die Audiofunktion. Zweimal Milch, Butter, Tilsiter und Bergkäse. Ich drückte auf Pause, öffnete das Eisfach und füge Vanille hinzu. Wurst war noch genügend da. Anschließend lief ich in Keller, stolperte dabei fast über Xanders Inliner, die er achtlos ausgebreitet hatte, und rief nach oben, dass er endlich aufräumen solle. Keine Reaktion.

Das Licht im Keller funktionierte seit Monaten nicht. Ich leuchtete mit dem Handy die Steinstufen ab und begutachte den Bestand.

„Hast du gerufen?“, Xander stand auf den oberen Kellerstufen und linste zu mir herunter.

„Räum bitte deine Sachen weg.“

„Yo“, er wandte sich zum Gehen, drehte sich noch mal um und fragte: „Kannst du Käpt‘n Koka mitbringen?“

Ich riss die Spinnweben mit der bloßen Hand von der Wand und widmete mich meiner Liste. Beim Rausgehen stolperte ich über einen leeren Karton Spätburgunder. Schon wieder? Den hatte ich erst gekauft. Zweimal Grauburgunder trocken, einmal Merlot.

„Wohin gehst du?“

„Einkaufen.“

„Bringst du mir zwei Scheiben Fleischkäs? Und nicht wieder diesen vegetarischen Schmarrn.“

Letztens hatte ich das Fleisch gegen Soja-Gyros ausgetauscht. Sehr zum Unmut von Walther.

„Die sollst du doch nicht essen.“

„Sterben tun wir alle.“, prophezeite er und klopfte mit seinem Stock zweimal auf das Parkett. Ich hatte es aufgegeben, ihn daran zu erinnern, dass der Boden davon kaputtging.

„Und vergiss den Spätburgunder nicht.“

Als ich losfuhr, ging ich die Liste nochmals durch. Unterhalb des Radios befanden sich die Kaffeehalter, in dem eine kleine, weiße Dose stand. Ich öffnete den Deckel und zählte nach. Anschließend verschloss ich die Dose wieder. Das monotone Klappern der sechs Pillen während der Fahrt beruhigte mich.

Beim Mittagessen waren wir nur zu dritt. Ich goss die Kartoffeln ab, würzte den Kohl nach und ließ die Spiegeleier aus der Pfanne auf die Teller gleiten.

Natalja Althauser. Quelle: Mareike Sophie

Walther saß bereits am Esstisch und wartete, Xander stolperte über die Terrassentür hinein und schüttelte ungläubig den Kopf.

„Draußen liegt ‘ne tote Katze.“

Ich stellte die Teller mit dem Essen auf den Tisch.

„Oma Irina hätte mir den Fleischkäse nicht verboten“, grummelte Walther.

„Oma Irina hat den Kopf in den Backofen gesteckt, als die Russen kamen.“

Ich rückte den Stuhl zurecht und nahm mir einen Löffel Kohl. Walther schaute nicht von seinem Teller auf und Xander spielte auf seinem Telefon.

Als die Russen in Greifswald einmarschierten, konnte sie nicht mehr. Vor den Kommunisten geflohen, bei den Nazis versteckt und dann doch von der eigenen Vergangenheit eingeholt. Die halbe Familie haben sie während des Großen Terrors ins Gulag gesteckt. Die einzelnen Exekutionen wurden ihr in Rechnung gestellt. Einmal pro Monat bekam Irina einen Brief, feinsäuberlich mit der Schreibmaschine vom Moskauer Dezernat abgetippt, in dem die Bleikugeln, die für die Hinrichtung verwendet wurden, in Rechnung gestellt wurden. Aufwand nannte man das und der kostete damals 50 Rubel pro Kopf.

Nach sechs Rechnungen packte sie ihre Koffer. Der Marsch durch Weißrussland und die Ukraine ins ferne Deutschland, aus dem ihre Ur-Ur-Urgroßväter aufgrund von Missernte, wirtschaftlicher Misere und den Lockrufen Alexanders I. ausgewandert waren, war wie eine Rückkehr in die alte Heimat.

Doch das Deutschland, das sie betrat, hatte nichts mehr gemein mit dem Deutschland, von dem ihre Vorfahren immer geschwärmt hatten. Walther hatte sie es damals zu verdanken, dass sie nicht direkt in ein Arbeitslager kam. Walther handelte damals einen Deal aus, dass sie – zweisprachig, wie sie war – nützlich sein konnte. Im Nachrichtendienst der Abwehrabteilung beispielsweise, der die Ostfront rund um die Uhr abhörte. Walther liebte Irina und Irina liebte Walther, aber als die Russen kamen, sagte sie: Nicht noch einmal und das war das Ende ihrer Liebe.

Walther redete später kaum von dieser Zeit, auch nicht, als ich ihn fragte, welche Position er damals eigentlich bezogen hatte

Er stocherte lustlos im Kohl herum, zerteilte die Kartoffeln in der Mitte, dann viertelte er sie, schob sie von einer Tellerseite auf die andere, vermischte die Sauce mit den Kartoffelspalten und zerdrückte schlussendlich alles zu einem Brei. Wie ich ihm so zusah, fiel mir auf, dass er kaum einen Bissen zu sich nahm.

„Du solltest wenigstens ein bisschen essen.“

Von den Medikamenten auf nüchternen Magen musste er sich ständig übergeben.

„Kann ich aufstehen?“, Xander legte das Handy zur Seite, leerte sein Glas Käpt‘n Koka und verschwand, ohne die Antwort abzuwarten, nach oben. Auch er hatte kaum etwas gegessen. „Wozu koche ich eigentlich?“

„Musst halt was Gescheites auftischen.“

Walther griff nach seinem Stock und humpelte davon.

Ich blieb sitzen und atmete aus. Das Ticken der Wanduhr erinnerte mich daran, dass die Zeit zu langsam und die Tage zu lang waren. Ich griff nach den Tellern, schüttete das Essen in die Bio-Tonne und blickte aus dem Küchenfenster in den Vorgarten. Das Gras stand hoch.

Auf der Kommode vibrierte mein Handy. Ich ließ es summen und wartete auf den Impuls, dranzugehen. Früher hätte ich keine Sekunde gezögert. Früher verließ ich um sieben Uhr dreißig das Haus und kam spätabends wieder. Erschöpft, aber erfüllt. Nun stand ich morgens auf und fühlte mich bereits erschlagen. Gelähmt von einer diffusen Erschöpfung.

Ich spülte das Geschirr und schaute anschließend auf das Handy. Walther. Er hatte tatsächlich den Nerv, mich von oben aus seinem Zimmer anzurufen. Ich stieg die Stufen hoch und klopfte an seine Türe.

„Herein.“, rief er. Er saß auf seinem Stuhl am Fenster, den großen Sekretär aus Eiche vor sich, und schaute aus dem Fenster. In der Hand hielt er ein Glas mit dunkelroter Flüssigkeit.

„Fehlt dir was?“

„Wann kommt mein Sohn?“

„Ich weiß es nicht, Walther. Ruf ihn am besten selbst an.“

„Er geht nicht ans Telefon.“

„Da haben wir ja mal direkt was gemeinsam.“

Ich schloss die Tür und ging ins Schlafzimmer. Das Handy schaltete ich aus. Ich zog die Vorhänge zu und legte mich ins Bett.

Als ich aufwachte, war es kurz vor siebzehn Uhr. Unten empfing Walther mich aufgebracht im Esszimmer.

„Wo warst du?“

„Ich hab geschlafen.“

„Mitten am Tag?!“

„Ja, mitten am Tag.“

Er schüttelte ungläubig den Kopf und ließ sich zurück in seinen dunkelgrünen Samtsessel fallen. „Hoffentlich ist es bald vorbei. Ab einem gewissen Alter lohnt sich das Aufstehen gar nicht mehr.“

Solche Sätze fielen um diese Tageszeit ständig. Ich nannte es das spät-nachmittägliche Melodram, das hervorragend zu den Serien passte, die er um diese Tageszeit konsumierte. Die Kombination aus roten Rosen und ebenso roten Getränken schien ihn an eine Vergangenheit zu erinnern, die er sich entweder vollständig ausgedacht hatte oder in der er sich tatsächlich einmal ansatzweise befunden hatte. Jung und vital, gutaussehend und begehrt.

Ich räumte das Geschirr aus der Maschine.

„Du hast morgen deinen Arzttermin, das weißt du, ja?“

„Ja, ja“, winkte er bloß ab, völlig vertieft in seine Sendung.

„Wir fahren um neun.“

Zur Person Natalja Althauser ist 1991 in Heidelberg geboren, aufgewachsen in Den Haag, Moskau, Brüssel. Studiert hat sie Slawistik und Philosophie in Freiburg und Contemporary Performing Arts in London – sowie zuletzt am Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL). Heute arbeitet sie in Freiburg als freie Schauspielerin und Texterin und verbindet beides – Text und Bühne – in Projekten wie dem Stadtspaziergang „Ohrenbetörend“. Das Studium am DLL beendet sie mit einem Romanprojekt, zwei Jahre hat sie daran gearbeitet. Ihre Kurzgeschichte „Alles anders“ ist unabhängig davon entstanden.

Aus der Garage drang ein lauter Knall. Ich stellte den Teller ab und lief rüber. Aus dem halbgeöffneten Tor huschte ein kleiner Marder. Mit einem Skateboard bewaffnet, rannte Xander dem Tier hinterher.

„Spinnst du?“

„Das Drecksvieh saß wieder unter dem Auto.“

Ich öffnete die Garagentür vollständig. Immerhin war das Auto unbeschadet.

„Bestimmt hat der auch die Katze umgelegt.“

„Mader fressen keine Katzen.“

„Umgelegt, nicht gefressen!“, stöhnte Xander und fasste sich an den Kopf, als sei ich diejenige, die schwer von Begriff sei. Manchmal fragte ich mich wirklich, was diese Videospiele in seinem Kopf so alles veranstalteten. Immerhin waren am Montag die Ferien vorbei.

Ich griff nach der Taschenlampe im obersten Regalfach, kniete mich hin und leuchtete unter den Wagen.

„Wenn wir einen Wagenheber hätten, könntest du das Auto aufbocken und mit dem Skateboard drunter grooven“, warf Xander ein.

Ich setzte mich in den Wagen und zündete den Motor. Er sprang sofort an.

„Sieht gut aus.“

„Ja, aber wenn dieses Drecksvieh ...“

Walther stand am Tor und klopfte aufgeregt mit seinem Stock auf das rostrote Wellblech der Garage. Er hielt den Hörer in die Höhe und schrie, dass jemand endlich ans Telefon kommen soll. Xander nahm ihm den Hörer ab und fragte sichtlich genervt: „Wer da?“.

Ich stieg aus dem Wagen und schloss ab. Über die Motorhaube sah ich Xander erbleichen. Seine Unterlippe zitterte und auch Walther lehnte sich schwer atmend an die Mauer. Endlich überreichte er mir das Telefon.

Hallo? Ja, am Apparat. Mein Handy? Doch, natürlich habe ich ein Mobilfunktelefon. Mein Mann, ja?

Meine Stimme war sehr ruhig, als ich der Frau am Telefon dankte, ihr sagte, dass ich direkt losfahre und mich nochmals bedankte, weil sie sich die Mühe gemacht hatte, die Festnetznummer herauszusuchen. Dann ging ich nach oben ins Schlafzimmer, in dem das Handy lag, und schalte es an. Sieben verpasste Anrufe.

Auf dem Weg nach draußen überlegte ich, welcher Weg der schnellste wäre. Über die Landstraße dauerte es ewig, der Zubringer war um die Zeit überfüllt. Auf die Autobahn kam man aber nur über den Zubringer und dann fragte ich mich, an welcher Ausfahrt er wohl aus der Kurve geflogen war

Ich bat Xander, Walther ins Haus zu bringen, schloss das Auto auf und setzte den Wagen zurück. Als ich losfuhr, öffnete ich beide Fenster. Frischer Fahrtwind schlug mir entgegen. Ich trat auf das Gaspedal und schaltete das Radio ein.

Die Trauer wollte sich nicht einstellen. Stattdessen atmete ich seit langer Zeit wieder auf.

Montag ging die Schule wieder los. Für Walther würde ich Pflege organisieren. Für mich ein Leben, in dem ich Luft bekam. Ich blickte auf die Pillendose und schmiss sie aus dem offenen Fenster.

Glück gehabt.

Von Natalja Althauser