DOK Leipzig: „Downstream to Kinshasa“ gewinnt Goldene Taube, erster Publikumspreis geht nach Tschechien

Es war alles wie immer. Es war alles ganz anders. Die Tauben flogen am Ende wie seit Jahrzehnten. Nur: Die Taubengewinner waren am Sonntag im Cinestar 4 abwesend. Aber wenigstens kam die Leipziger Dokwoche noch an ihr Ende – bevor die Kinos am Montag ein zweites Mal schließen.

Ein Jahrgang also wie nie zuvor. Es gab keine Trockenübung. Es gab nur Hygienekonzept und Hoffen. Im ersten Jahr von Christoph Terhechte liefen weniger Filme (beabsichtigt), aber flogen keine Gäste ein (besondere Umstände). Filmemacher saßen daheim und wurden ins Kino zugeschaltet, Jurys sichteten zu Hause und schalteten sich zusammen. Alles digital. Nichts persönlich analog. Bis zur gestrigen Preisverleihung.

Gutes Dokumentarkino aus Deutschland

Die eine lief online pur, die andere, die mit den Goldenen und Silbernen Tauben, gab es im Kino. Nicht am Sonnabend (wie lange üblich), sondern am Sonntag (weil die letzten Wettbewerbsfilme erst am vorhergehenden Abend zu sehen waren). 22 Preise gab es insgesamt, das Preisgeld lag bei 55 000 Euro. Weniger als sonst. Nicht alle Sponsoren waren nach dem Frühjahr flüssig.

Was fiel auf? Sehr schmerzlich, dass Polen fehlte. Jene Qualitäts-Kinematografie, die im Spiel-, im Dokfilm und in Serien („Im Sumpf“, Netflix) seit Jahren führend in Europa ist. Auch aus Skandinavien kam so gut wie nichts. Eine jener Regionen, in der das filmische Erzählen noch wirklich gepflegt wird.

Stattdessen zu viel aus frankophonen Landen, wo – mit Ausnahme von Belgien – die Mittelmäßigkeit sich eingerichtet hat. Überragend in diesem Jahr: das Dokumentarkino aus Deutschland. Dass ausgerechnet eine der schwächeren Produktionen im langen Wettbewerb international landete („Girls/Museum“), ist wohl lokalen Erwägungen zuzurechnen.

Verdienter Preis für „Rift Finfinnee “

Auffällig gerade in diesem Jahr: die handwerkliche Unsicherheit mit den plötzlich und ohne dramaturgische Struktur aus dem Off gestellten Fragen. Das ist Fernsehen. Das grassierte schrecklich. Das traf sicher nicht nur Puristen. Da kommt man dann nicht umhin, „Rift Finfinnee“ von Daniel Kötter (Deutscher Wettbewerb, Thema: Urbanisierung um Addis Abeba) noch einmal herauszuheben. Das war ein grandioser cineastischer Wurf. Die Jury erwies sich als blind für so viel Kino. Zum Glück gab es bei der Defa-Stiftung Sehende: 4000 Euro und ein Förderpreis.

Die Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb ging stattdessen an „Lift like a Girl“von Mayye Zayed über Mädchen, die in Alexandria unter freiem Himmel auf einem lauten, staubigen Platz Gewichtheben bei einem wirbeligen, alten Trainer üben. Die Art Dokfilm, die immer ankommt, wenn man im Kleine-Prinz-Modus wertet, also mit dem Herzen sieht statt mit den Augen.

Verwirrende Entscheidung

Was in einem gewissen Sinn auch auf „Downstream to Kinshasa“ von Dieudo Hamadi zutrifft – der Goldenen Taube im Langmetrage-Wettbewerb. Die Kamera begleitet Versehrte des Sechs-Tage-Krieges zwischen Ruanda und Uganda im Juni 2000 in Kisangani (östlicher Kongo), die seit fast 20 Jahren auf einst zugesagte Hilfe warten und nun voll Zorn aufbrechen, um Politiker in der Hauptstadt an ihre Versprechen zu erinnern. Ihre Wut trägt die Reise-Doku – und ein Stück, in dem sie ihre Leiden auf die Bühne bringen. Ein nobler Film, gepreist auch von der interreligiösen Jury.

Etwas verwirrt die Augen reibt man sich angesichts der Silbernen Taube (lang) für den unfertigen „The Poets visit Juana Bignozzi“ von Mercedes Halfon. Das zugeredete Kramen im Nachlass einer Dichterin durch eine junge Dichterin. Einer jener Filme, die stolz den müden Charme einer langweilenden Allerwelts-Video-Produktion vor sich hertragen. Dafür aber auf so etwas wie erzählerische Idee und Finesse verzichten. Die Jury stellte, man glaubt es kaum, eine Nähe zur französischen nouvelle vague fest – offenbar im Vertrauen darauf, dass sich kaum jemand an die erinnert. Oder sich darin etwas auskennt.

Publikumspreis für „A New Shift“

Erstmals gab es mit dem „Goldenen Schnitt“ einen Publikumspreis. Der landete bei „A New Shift“ von Jindrich Andrš, einem Absolventen der Prager Filmhochschule Famu, auf der die Tschechische Neue Welle der 60er losbrach. In deren Geist beobachtet er – mit hinterlistig gestreuten Zwischentönen – das Entstehen einer neuen Arbeiterklasse. Tomas aus Ostrava jedenfalls steigt, nach 24 Jahren unter Tage, in die IT-Branche ein. Der MDR gab seinen Preis ebenfalls an dieses Porträt.

Das Goethe-Institut ehrte das ansehnliche Porträt einer christlichen Nonne in der islamischen Ost-Türkei („Die Wächterin“), die Kritikervereinigung die Puppen-Animation „Vicenta“ (Hin und Her um die Vergewaltigung einer Behinderten), ver.di „80 000 Schnitzel“ um einen überschuldeten Familien-Hof, den eine junge Biologin übernimmt.

Das Schöne: Im Dokwoche-Trailer fliegt, etwas zu versteckt, wieder eine Taube. Angesichts des Kartonage-Plakats musste man ja schon befürchten, es würden bald Goldene und Silberne Kartons vergeben.

Ein Großteil der Filme steht nach der Festivalpremiere für zwei Wochen online als Video-on-Demand zur Verfügung.www.dok-leipzig.de

Alle Preise Goldene Taube im Internationalen Wettbewerb Dokumentar- und Animationsfilm (Langfilm): „Downstream to Kinshasa“ von Dieudo Hamadi Silberne Taube für den besten Dokumentar- oder Animationsfilm einer Nachwuchsregisseurin oder eines Nachwuchsregisseurs im Internationalen Wettbewerb (Langfilm): „The Poets Visit Juana Bignozzi“ von Mercedes Halfon Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb (lang): „Lift Like a Girl“ von Mayye Zayed Goldene Taube Publikumspreis „Der Goldene Schnitt“ (lang): „A New Shift“ von Jindřich Andrš Goldene Taube im Internationalen Wettbewerb (kurz): „Trouble Sleep“ von Alain Kassanda (Doku), „I’m Here“ von Julia Orlik (Animation) Silberne Taube im Deutschen Wettbewerb (kurz): „Erwin“ von Jan Soldat Silberne Taube Publikumspreis „Der Goldene Schnitt“ (kurz): „Step Into the River“ von Weijia Ma Partnerpreise: DEFA-Förderpreis: „Rift Finfinnee“ von Daniel Kötter Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts: „Die Wächterin“ von Martina Priessner MDR-Filmpreis: „A New Shift“ von Jindřich Andrš Preis der Interreligiösen Jury: „Downstream to Kinshasa“ von Dieudo Hamadi ver.di-Preis für Solidarität, Menschlichkeit und Fairness: „80.000 Schnitzel“ von Hannah Schweier Young Eyes Film Award: „Operation Moonbird“ von Dustin Lose International Critics Preis (FIPRESCI): „Vicenta“ von Darío Doria mephisto 97.6 Publikumspreis: „Bad Mood“ von Loris Giuseppe Nese Gedanken-Aufschluss, Langfilm: „Robin’s Hood“ von Jasmin Baumgartner; Kurzfilm: „Verwundene Fäden“ von Deborah Jeromin

Von Norbert Wehrstedt