DOK Leipzig endet mit Preisverleihung – und einem Wundern über die Jury

Leipzig

Schecks sind immer gut. Auch für Dokfilmer. Einen durchaus ansehnlichen bekam Mike A. Brandin. Der Erfinder des gestandenen Leipziger „Kurzsüchtig“-Festivals betreibt die Produktionsfirma InOne Media und gewann bei Dok Industry den Hauptpreis (10 000 Euro) für „The President’s Tailor – From Auschwitz to the White House“. Regisseur Rick Minnich reiste extra aus den USA an, um das Projekt vorzustellen.

Erzählt wird in dem Porträt, das auch mit diesem Geld fertiggestellt wird, die Lebensgeschichte des 92-jährigen Martin Greenfield, Jude aus Tschechien, der seine Familie im KZ verlor, in die USA auswanderte und dort ein nobles Maßkonfektions-Imperium aufbaute. Er schneiderte nicht nur für Obama und Clinton, Paul Newman und Leonardo DiCaprio, sondern auch jenen roten Anzug, den Joaquin Phoenix in dem Batman-Kinohit „Joker“ trug.

„Father“ Filmisch leider auf TV-Niveau

Pitching-Preis für „The President’s Tailor“ (v. l. Regisseur Rick Minnich, Robert Wunsch von Preisstifter D-Facto Motion, Mike A. Brandin). Quelle: DOK Leipzig

Bei den Hauptpreisen der Dokwoche, Sonnabend im Cinestar verliehen, gab es eindeutige Sieger und Geehrte, deren Auszeichnung man nur mit Schulterzucken abtun kann. Filmisches Sehen ist ja nicht immer die Kernkompetenz von Juroren. Da regiert eher das pochende Herz als der nüchterne Blick. Da wird ein Thema bepreist – und weniger seine ästhetische Bewältigung. Die Preis-Begründungen hören sich dann häufig auch genauso an.

Was sicher nicht auf die Goldene und Silberne Taube im Internationalen Wettbewerb (lang) zutrifft. Auch wenn ich die Tauben umgekehrt gesehen hätte, also Gold für „Bucolic“ (Mutter und Tochter in einem einsamen polnischen Gehöft, in Armut, Glauben, Warten, Wechsel der Jahreszeiten) und Silber für „Father“ aus China: ein 87-jähriger, blinder Wahrsager im alten Haus in einer alten Gasse und sein Sohn, ein umtriebiger Bauunternehmer mit Kreditsorgen. Chinas Gegenwart im Spiegel von Tradition und Turbo-Moderne. Filmisch leider auf TV-Niveau.

Jury über „A sound of my own“: „Ihr Charisma ist beeindruckend.“

Überhaupt fiel auf, dass es in diesem Jahr die meisten Produktionen dem Fernsehbild (16:9) huldigten, während im letzten Jahr klar das Cineformat, also das breite Leinwandbild, überwog. Die Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb übte sich nicht nur in visueller Bescheidenheit (schwarz-weiß), sondern auch in aufgebrezelter Langeweile. Jurysatz: „Ihr Charisma ist beeindruckend.“ Aha, da wird nicht der Film „A sound of my own“ (Tochter eines Krautrock-Truppe-Gründers in den väterlichen Spuren) bewertet, sondern die Hauptperson.

Noch ein Satz: „Dabei weiß die Montage um die spezifische Zeitlichkeit des Kinos.“ Um die Verquastheit von Begründungen wohl auch. Ähnlich irritiert liest man, was der Young-Eyes-Jury, die man wohl eher Old Eyes nennen sollte, an „Reality must be addressed“ (Poesiealbum über Aufblühen und Verwelken einer lesbischen Liebe) so gefiel: „Uns wurde gezeigt, dass man keinen großen Plan braucht, um tolle Abenteuer zu erleben und auf Reisen zu gehen.“ Dass dann auch noch die „amateurhafte Kameraführung“ (Zitat), also das unsägliche Homemovie, gefeiert wurde, lässt einen ratlos zurück.

Publikumspreis (lang) geht an Nikola Ilic für „Dida“

Dass Blicke von hinter Gittern nicht unbedingt vergittert sein müssen, zeigt der Preis für die Öl-auf-Glas-Animation „Die Odyssee“. Die JVA-Jury aus Regis-Breitingen irrte nicht. Zwei Preise (Defa, ver.di) gingen an „Nasim“, die 120-minütige Langzeitbegleitung einer selbstbewussten Afghanin aus dem Iran im Flüchtlingslager Moria. Der Publikumspreis (lang) erhielt Nikola Ilic für „Dida“, das Album einer zwischen Serbien und der Schweiz getrennten Mutter-Sohn-Beziehung. Sie kann nicht ohne Hilfe leben, er hat ein eigenes Leben in Luzern – und muss ihr irgendwie beistehen, als die resolute Großmutter stirbt.

Erstaunlich, dass wieder mal Bilderfilme links liegen gelassen, das klassische dokumentare Erzählen wenig honoriert wurde. Dabei lebte gerade in diesen Filmen die soziale, ernüchternde Beunruhigung über die gegenwärtige Welt – von „What remains on the way“ (Flucht durch Mexiko) bis „Los cuatro vientos“ über Arbeitsmigration. Beide sind einfach eine Augenweide.

Info: Vom 1. bis 14.November ist eine Auswahl der Filme auch deutschlandweit online im DOK Stream zu sehen, darunter alle Gewinnerfilme der Goldenen und Silbernen Tauben.

Gewinner der Leipziger Dokwoche 2021 Goldene Taube (lang): „Father“ von Wei Deng Silberne Taube: „Bucolic“ von Karol Palka Publikums-Taube: „Dida“ von Nikola Ilic Deutscher Wettbewerb: „A sound of my own“ von Rebecca Zehr Deutscher Wettbewerb Dokfilm (kurz): „Pink Mao“ von Tang Han Goldene Taube Dok (kurz): „Abyssai“ von Alejandro Alonso Goldene Taube Anima (kurz): „Impossible Figures an other stories I“ von Marta Pajek Fipresci-Preis: Words of negroes“ von Sylvaine Dampierre MDR: „The Balcony Movie“ von Pawel Lozinski Leipziger Ring: „Our memory belongs to us“ von Rami Farah Interreligiöse Jury-Preis: „May god be with you“ von Cléo Cohen

Von Norbert Wehrstedt