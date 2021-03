Leipzig

Er macht’s. Thomas Gottschalk. 70 Jahre alt, 1,92 Meter groß. Er springt für Dieter Bohlen ein, 67 Jahre alt und etwas kleiner. In den Final-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ wird er ihn am 27. März und am Karsamstag als Juror vertreten, weil Bohlen sich kurzfristig krankmelden musste. „Gottschalk ersetzt Bohlen“ vermeldeten einige Portale erregt. Als könne irgendjemand den „Poptitan“ ersetzen.

Hier wird das Beste, zumindest Blondeste aus zwei Welten in einem Atemzug zusammengeführt. Doch kaum war die Nachricht raus, wurden Zweifel laut, ob der denn überhaupt die Expertise habe, also Ahnung von Musik.

Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen: Musikalisches Auskennertum ist nicht das, was einem einfällt, wenn es um „DSDS“ geht. Und natürlich hat Gottschalk zumindest eine ausgeprägte Haltung zu Rock und Pop, denn, liebe Kinder, es gab ein Leben vor Netflix, und in dem hat der große Blonde Musiksendungen moderiert.

Scherzen oder Pöbeln

Als er noch in „Na sowas!“ Prominente betalkte, war 1987 Thomas Anders zu Gast, Bohlens gewisse Hälfte aus Modern-Talking-Zeiten, dem das Wesentliche in Worte zu fassen gelang: „Die Optik gehört zum Geschäft.“ Daran hält sich der Thommy mit aller Konsequenz. Hinzu kommt ein Talent für Sprüche, die man in den 80ern frech genannt hat oder flott.

Was ihn allerdings vom Dieter unterscheidet, ist der Horizont, vor dem das Gefälle vom Scherzen zum Pöbeln die Zielgruppen trennt. Hätte jemand anderes einspringen können außer Gottschalk? Ja. Karl Lauterbach. Aber nur, was die Stimme betrifft. Und aufs Stimmliche kommt’s bei „DSDS“ gar nicht in erster Linie an.

Von Janina Fleischer