DVD mit Reportagen über die Leipziger Messe zwischen 1946 und 1990 erschienen

Kurt Maetzig war 1946 nicht nur Mitbegründer der Defa. Er drehte auch den achtminütigen Report, mit dem die Defa über die erste Leipziger Nachkriegsmesse 1946 berichtete. Bilder von schwer beschädigten Häusern, auch das Alte Rathaus, und dazwischen Massen von Neugierigen. 10 000 Aussteller, 100 000 Gäste. Alle hoffen auf offene Grenzen, Parteien fordern ein vereintes Deutschland.

Walter Ulbricht spricht in der Kongresshalle

Fünf Jahre später ist der Kalte Krieg in vollem Gange. Walter Ulbricht spricht in der Kongresshalle, die Losung heißt „Deutsche an einen Tisch“. Noch ist Hoffnung, auch wenn Adenauers Regierung Messegütern die Ausreise sperrt. BMW (West) und Zeiss (Ost) zeigen gegen alle Unbilden eine gemeinsam entwickelte neue Drehmaschine. RFT bietet ein Radio für 200 Mark, der F9 einige Verbesserungen und der Kommentar Ideologie: Wertvolles Holz gibt es im Osten nicht für Munitionskisten und Unterstände, sondern für Möbel. 20 Minuten dauert der Bericht zur Frühjahrsmesse 1951.

Die DVD-Firma Icestorm hat in den Beständen des Defa-Archivs gekramt und acht Filme über die Leipziger Messe, besonders aus den 50ern, als die DDR tatsächlich im Aufbruch war, zusammengestellt. Immer wieder werden einheimische Spitzenleistungen gefeiert, die Produkte der Volksdemokratien ( Korea ist mit Fotos vom Krieg vertreten), die stetig wachsende Internationalisierung und die Sowjetunion. Im Pavillon grüßt als Erster ein riesiger Stalin. Auch Präsident Pieck, der es nach seinen Jahren im Hotel „Lux“ in Moskau eigentlich besser wissen müsste, lächelt gütig hinauf.

Wir haben Weltniveau ... wo, wo, wo?

Nicht wenige Bilder zwischen hochinteressant und skurril gibt es: erste Fernseher 1952 (der Bildschirm nur in Fliesengröße), die längst vergessene Stoff-Kreation Somolana (aus chinesischer Wolle), der Sachsenring von Horch Zwickau (sechs Zylinder, 80 PS, bis 140 Stundenkilometer), Küchen-Anbaumöbel, Neuerungen der DDR-Mode (Hosen ohne Umschlag, Sakkos mit vier Knöpfen) – und immer wieder Bilder von den Messe-Modenschauen. Sie waren von Anfang an ein Hit. Wenn das Wort Weltniveau nicht eben selten zu hören ist, fällt einem sofort wieder der Witz vom Echo ein: Wir haben Weltniveau ... wo, wo, wo? Zweimal ist Walter Ulbricht bei seinem Rundgang zu sehen – mit Erich Honecker sichtbar im Schlepptau. Der Kommentar nennt ihn jedoch nicht. Was immerhin sehr erstaunlich ist.

Aus dem Jahr 1990 gibt es eine Stimmungs-Reportage. Einer der Gäste ist erschrocken über den Zerfall der schönen Stadt. Die Kamera fotografiert Häuser, die aussehen wie 1946. In einem Schlaglicht gibt es die Messe 1911. Attraktion: Eingeborenen-Schau.

